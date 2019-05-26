5月25日，京城首家IMAX激光发布会暨《哥斯拉2：怪兽之王》“IMAX激光‘大’放异彩”主题看片会在北京首家IMAX激光影城——房山万达影城隆重举行。

当日的活动现场座无虚席，IMAX市场部副总裁曹增恺先生等IMAX代表与数百位慕名而来的媒体记者和IMAX影迷齐聚一堂，共同见证京城首家IMAX激光影院的华丽揭幕。行业专家和广大影迷在现场热情互动，分享与IMAX结缘的难忘记忆，对IMAX日新月异的技术进步纷纷点赞，真情流动令人动容。

在技术宣讲环节，资深行业专家现身说法，为观众详解IMAX激光系统的升级体验。据介绍，IMAX激光系统采用新一代4K激光放映系统，拥有崭新的光学引擎和一整套IMAX专有技术。和过去相比，IMAX激光系统分辨率更高，能为观众呈现更加清晰、纯净和富有质感的画面；同时银幕亮度显著提升，明暗场景都能纤毫毕现；再加上更加丰富鲜活的色彩和出色的音响效果，观众将获得更加嗨爽震撼、身临其境的观影享受。

随后进行的有奖互动环节将现场气氛推向高潮。IMAX市场部副总裁曹增恺先生等嘉宾现场抽取众多幸运观众，送出特别订制的IMAX品牌礼品。台上台下欢声笑语不断，为“IMAX激光‘大’放异彩”发布会画上圆满句点。