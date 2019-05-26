做过竞赛单元评委的奉俊昊，坦言拿奖“要靠运气”；而相比“愤怒”，他表示《寄生虫》传递出的情绪更多的是“悲伤”。





《寄生虫》是一部兼具社会讽刺性的黑色喜剧，讲述了居于贫富两极的家庭之间的故事。富人一家住在让穷人一家难以想象的奢华豪宅中，而穷人一家则挤在“半地下”生活，且全员待业，没有稳定的经济来源。









49岁的奉俊昊出生在韩国的大邱，他导演的作品从怪物电影《汉江怪物》到科幻动作悬疑片《雪国列车》，一直在不停地转变作品风格。而早期的《杀人回忆》则奠定了他在韩国的大师级导演地位。2017年他执导的英语片《玉子》也曾经入围戛纳电影节的主竞赛单元。时隔两年归来，奉俊昊用一个十分“韩国”的故事，引发了全世界观众的共鸣，也终于帮助韩国电影在“百年”之际戛纳登顶。





时光网：很多人预测你的作品会拿金棕榈，你感到紧张吗？



《寄生虫》国际版海报

奉俊昊：我之前担任过柏林电影节和塞巴斯蒂安电影节竞赛单元的评委，也了解评奖的流程，所以在这些经历后，我了解到拿奖这件事很大程度上要靠运气。有时一切都会在最后30分钟内发生翻天覆地的变化，那是一种非常复杂，而且难以预测的过程。也因为如此，我现在其实觉得非常放松舒适。因为任何事都会发生。





时光网：你的电影拥有很多类型元素，同时也有个人表达。你怎么平衡这些元素？另外你认为它们需要靠愤怒来驱动吗？





奉俊昊：我认为我是类型片导演，有时我会依靠类型片的传统套路，有时我会打破定式，但是我从来没有走到类型界限之外比较远的地方，反而我身处在类型边界的时候，会觉得更加舒服和放松。然而，这并不意味着我电影中的类型片元素，会以典型的好莱坞的方式呈现给观众——我认为这就像，影片的情感表达非常韩国特色，但到了最后，这些情感能够在所有人中得到共鸣。我觉得这部电影拥有更多类似这样的情感。





对我来说，这部电影在情感方面，悲伤是大于愤怒的。宋康昊的角色，是不会真正生气的人，即使他在面对极端处境以及极端贫困的时候也是如此。他只是接受了一切，我认为如果你从他的视角来看电影，你能感受到这种悲哀。





时光网：你如何形容《寄生虫》呢？





奉俊昊：黑色喜剧，社会讽刺，恐怖片（笑）。美国发行商给我发了IndieWire的评价，以及其他的好评，他说，“奉俊昊本身就是一种电影类型……”







宋康昊领衔的“穷人一家” 宋康昊领衔的“穷人一家”





时光网：在《雪国列车》和《寄生虫》里，都讲述了穷人袭击富人的情节。你是精英分子吗，你会担心在自家受到攻击吗？





奉俊昊：我觉得很可怕，有些人可以在你的房子里，渗透进你的生活，对你进行攻击。但如果仔细想一下我的房子，我觉得这些人无处可躲，因为在现实中，如果说富人的位置在这里（手高举），穷人在这里（手落到地处），那么我的家则在这附近（手举到中间位置）。



穷人一家居住的半地下空间

时光网：但是你在电影里的确表达出社会存在的极端不公。你对这个问题有怎样的个人理解呢？





奉俊昊：即使我不在电影里谈论社会两极分化的问题，富人和穷人之间的差距仍然非常明显。不管我们为此做了多少努力，如何改善社会运转的系统，这种差距仍然没有缩小，这是为什么呢？我对这个问题有一种恐惧，这种情绪也在电影最后一幕中表达出来了。





这不仅仅在于社会存在如此巨大的分化，更恐怖的在于这个问题并不会在未来得到改善，电影中年轻的主人公在最后告诉他的父亲，他会买下这栋奢华的房子，他拥有这样的决心。但是作为观众，你旁观这些人的经历时，你会怀疑这份决心能否实现。这对他来说看起来几乎是不可能完成的空想，这也是悲伤的来源。我们会计算他需要攒多少年的钱才能买下房子，而且还不能花费任何生活开销，如果他能挣到社会平均工资的化，可能需要547年才能买下这栋房子。





时光网：所以这也是物质社会所面临的问题？





奉俊昊：当然这个角色会在未来经历更多的事情，但就现在看来，他的物欲不是源自想要变富有的决心，而是来自一种孩子一般的幻想，想要再次见到他的父亲。这位父亲因为犯罪受到惩罚，并且也认了罪，所以他基本上把自己困在了监狱，而儿子希望帮他离开监狱——这也让他产生了买下房子的想法，而并不是为了变得富有。





时光网：电影片名《寄生虫》，有什么含义？





奉俊昊：我们为这部电影取名《寄生虫》的时候，我们希望用英文直接翻译出来，这在我们看来是最好的选择。巧合的是，在韩语中“主人（host）”也有另一种含义，那就是怪物。但是因为《汉江怪物》，很多人以为《寄生虫》会是一部科幻电影，但是我已经告诉大家这不是一部科幻片，它并不恐怖，但是我认为还是会有一些人以为这是科幻片。





我之前也说过，这部电影的主角是生活在真实世界的家庭成员。社会上存在这样一些人，希望通过共生的方式，依靠别人而存活下来，但是这很难实现，所以他们被迫成为寄生虫一样的存在。我觉得这是一部悲伤的喜剧，当你想要和其他人共享富有的生活时，你很快会发现这有多难达到，所以你会感到其中幽默、恐怖以及悲伤的种种情绪。这个片名非常讽刺。







奉俊昊在《寄生虫》片场 奉俊昊在《寄生虫》片场





时光网：在《寄生虫》以及你之前的电影里，总是有一个担任主角的重要的年轻角色，通常是青少年。这些年轻的角色对你来说有什么吸引力，他们是否也代表了你本人？





奉俊昊：我的电影并不是迪士尼家庭电影。我的真实生活中，对社会有很多的焦虑情绪，我害怕我们的体系不能给予我们合适的保护，而那种情况发生的时候，你唯一能够依靠的，就是你的家庭，优势你会对家人变得更加依赖。所以我的电影都是关于那些无法融入社会体系的边缘人群，他们不会喜欢融入体系之中，所以我的电影才会更多地关注到家庭。





时光网：你如何形容《寄生虫》中的家庭？



李善均和赵茹珍饰演的富人夫妇

奉俊昊：他们是生活在半地下室的底层社会家庭，他们只希望拥有一个普通的生活，并不想要什么特别的待遇，但即使如此，这个愿望仍然很难达到。宋康昊饰演的父亲在经商这条路上经历了数次失败，而母亲本来是一名运动员，却从来没有获得任何奖项。而儿子和女儿，也因为种种原因没能考上大学。





对比之下，李善均饰演的朴先生的家庭，就完全不一样了。他是IT公司的CEO，他属于富足的新兴上层阶级。朴先生是一名工作狂，他有一位漂亮的妻子，也有一个正在上高中的可爱女儿以及更加年轻的儿子。他拥有的，就是当代都市精英阶级中最理想的四口之家。





时光网：如果我们假设这两种家庭在某些方面都是“寄生虫”，那么哪一种更加危险呢？





奉俊昊：富有的家庭也可以被视作寄生虫，而故事有关贫穷的家庭渗透到他们的房子中。但是其实富有的家庭也在一定程度上，把他们拉进去了，让他们进入自己的房子，因为他们无法自己完成任何事情——他们需要别人替他们开车，洗盘子。所以在劳力方面，他们也是寄生虫一样的存在。我觉得更危险的应该不是那种被迫成为寄生虫的人，而是那些主动吸别人血的人。我的电影里谁是这样的人呢？但是我也认为这部电影里并不存在绝对的反派。



《寄生虫》预告片，该片将于5月30日在韩国上映

时光网：你希望观众能从这部电影里得到什么？





奉俊昊：我只希望影片能给观众思考的空间。它非常有趣，但同时也很恐怖、令人忧伤。希望每个人能在看电影的过程中，拥有一种在分享饮料的同时，能够产生对话的感觉。



