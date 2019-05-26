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"邦女郎"蕾雅赛杜突破自我饰演同性恋

影评：戛纳主竞赛"鲁贝之灯"拍烂尾了

2019-05-26 14:58:59 来源：Mtime时光网

《鲁贝之灯》是阿诺·德斯普里钦第六度提名金棕榈的影片，影评人反响较为平庸。


　　时光网戛纳讯 阿诺·德斯普里钦的惊悚片《鲁贝之灯》日前在戛纳电影节的主竞赛单元进行了首映。虽然本片有许多值得称道的地方，但导演却在讲述一名厌世警察调查一个老妇被害案件时，让这种紧张感流失殆尽，就像雨水无情地冲刷着破旧街道一样。

《伊斯梅尔的幽魂》当年口碑并不好

　　《鲁贝之灯》阿诺·德斯普里钦第六度提名金棕榈的影片。此前入围戛纳主竞赛单元的作品还包括《哨兵》《我的性生活》《伊斯特·康》《圣诞故事》《吉米·皮卡尔》。2017年他执导的《伊斯梅尔的幽魂》是第70届戛纳电影节开幕片。

　　片中，06年戛纳影帝罗什迪·泽姆扮演的冷静警长Daoud令人印象深刻。他是一个见过太多的男人，将黑暗烦恼的世界独自扛在了肩上。


　　泽姆的角色是阿尔及利亚人后代——现实中罗什迪·泽姆是摩洛哥移民后裔，有着相似背景——他的家人大多都不管他。他的父母回到了阿尔及利亚，而他居住的社区因他是一名警察而排斥他。他是个独行者，是个在街上游荡、传播正义的经典暗黑角色。德斯普里钦三分之二的作品都以这种人物为主角，且拍得极具才华。


《鲁贝之灯》剧组戛纳亮相

　　这位警长和他小队的管辖区发生了一宗宗令人头晕目眩的案件，那是一个法国北部城市鲁贝中的工人阶级区域。鲁贝与比利时接壤的特点也让那里成为了一个艰苦、不受欢迎且危险的地方。

　　他们要调查一个在逃的强奸犯、一辆起火的汽车、一个离家出走的17岁少年、一起持枪抢劫烘焙坊的案件，以及更多事件。该片在从其中一个事件转到下一个街上的混乱时使用了专业的表达方式，这也是最好的一个镜头。

　　导演拍摄的大多是夜景，经常是雨夜，而且背景阴冷，当地人也都是阴沉或具有明显的敌意。他的镜头先是在一辆燃烧的汽车上稍作停留，然后转换到了一家餐厅，警察正在那里与一名持枪男子对峙。接着，镜头又对准了一个正在附近发生的纵火事件。

剧照。蕾雅·赛杜和罗什迪·泽姆

　　两名年轻的女性Claude（蕾雅·赛杜饰）和Marie（莎拉·弗里斯蒂饰）住在起火房子的旁边，她们以目击者的身份被带回警局。但她们非常害怕如果指认了纵火人，自己有可能会有危险。

　　我们可以看到Daoud拥有一颗不安的心，他经常在深夜独自行走在长大的街区，且有自己独特的鉴别嫌疑人的方法。他怎么能知道他们在撒谎？“我能感受到，”他说。

　　Daoud是个能让人记住的角色，他能从嫌疑人口中套出供述，比如一个神父；泽姆也给予了精彩绝伦的表演。你会希望这个角色能在一个电视剧或别的作品中再次出现。

　　德斯普里钦在这些调查中快速切换，很少在一个案件上停留过长，这样效果很好，而且给了观众一种特别糟糕的事情即将发生的感觉。事实上也确实发生了。在圣诞节当天，一名老妇人被发现死在了她破烂不堪的小房子中，而这所房子与被纵火的房屋在同一条街上。她是被勒死的。

曾出演007电影的“邦女郎”蕾雅·赛杜此次不再光鲜亮丽

　　Daoud很快确定这起谋杀案与那起纵火案肯定有着某种联系，并把Claude和Marie带来审问。她们无业、酗酒并吸毒。赛杜在《007：幽灵党》《阿黛尔的生活》中都是美人；而这次，化妆师尽力将其妆扮得憔悴。但这看起来并没有很成功。

　　警长分别对两人进行了审问，并从中捕捉一些可以拆穿她们彼此的小细节。一开始，这些镜头非常吸引人。他手下的警探在屋子里对着她们大吼大叫，而他自己则一直保持着禅性的冷静。这是十分典型的“一个唱红脸，一个唱白脸”刑警戏份。 

　　在这里，德斯普里钦对嫌疑人的关注显然与被害人相对等；渐渐地，我们也能发下他们更多的背景——Claude有个在寄养家庭的孩子，Marie在吸毒，她们是爱人，Claude对Marie是一种霸凌者的姿态。

　　但就在此处，本片失去了方向，也失去了之前那种节奏。在重现我们已知的案件时，它就陷入了一种停顿。结果就是，我们开始失去兴趣，也开始觉得这不是一部好作品了——街道上的紧张感、明显可感知的恐惧和制造出那些感觉的巧妙运镜——在无用冗长的对话和被放弃的动作戏中，那些优点都消逝在了故事中

　　这其实非常可惜，因为这是一个还不错且有趣的典型刑侦类剧情片，主角也是个非常棒的英雄，但这本能拍成一部极佳的惊悚片

作者：Martyn Palmer   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： MartynPalmer 戛纳 影评
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