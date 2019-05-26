



















这位警长和他小队的管辖区发生了一宗宗令人头晕目眩的案件，那是一个法国北部城市鲁贝中的工人阶级区域。鲁贝与比利时接壤的特点也让那里成为了一个艰苦、不受欢迎且危险的地方。





他们要调查一个在逃的强奸犯、一辆起火的汽车、一个离家出走的17岁少年、一起持枪抢劫烘焙坊的案件，以及更多事件。该片在从其中一个事件转到下一个街上的混乱时使用了专业的表达方式，这也是最好的一个镜头。





导演拍摄的大多是夜景，经常是雨夜，而且背景阴冷，当地人也都是阴沉或具有明显的敌意。他的镜头先是在一辆燃烧的汽车上稍作停留，然后转换到了一家餐厅，警察正在那里与一名持枪男子对峙。接着，镜头又对准了一个正在附近发生的纵火事件。









我们可以看到Daoud拥有一颗不安的心，他经常在深夜独自行走在长大的街区，且有自己独特的鉴别嫌疑人的方法。他怎么能知道他们在撒谎？“我能感受到，”他说。





Daoud是个能让人记住的角色，他能从嫌疑人口中套出供述，比如一个神父；泽姆也给予了精彩绝伦的表演。你会希望这个角色能在一个电视剧或别的作品中再次出现。





德斯普里钦在这些调查中快速切换，很少在一个案件上停留过长，这样效果很好，而且给了观众一种特别糟糕的事情即将发生的感觉。事实上也确实发生了。在圣诞节当天，一名老妇人被发现死在了她破烂不堪的小房子中，而这所房子与被纵火的房屋在同一条街上。她是被勒死的。









警长分别对两人进行了审问，并从中捕捉一些可以拆穿她们彼此的小细节。一开始，这些镜头非常吸引人。他手下的警探在屋子里对着她们大吼大叫，而他自己则一直保持着禅性的冷静。这是十分典型的“一个唱红脸，一个唱白脸”刑警戏份。





在这里，德斯普里钦对嫌疑人的关注显然与被害人相对等；渐渐地，我们也能发下他们更多的背景——Claude有个在寄养家庭的孩子，Marie在吸毒，她们是爱人，Claude对Marie是一种霸凌者的姿态。





但就在此处，本片失去了方向，也失去了之前那种节奏。在重现我们已知的案件时，它就陷入了一种停顿。结果就是，我们开始失去兴趣，也开始觉得这不是一部好作品了——街道上的紧张感、明显可感知的恐惧和制造出那些感觉的巧妙运镜——在无用冗长的对话和被放弃的动作戏中，那些优点都消逝在了故事中。





这其实非常可惜，因为这是一个还不错且有趣的典型刑侦类剧情片，主角也是个非常棒的英雄，但这本能拍成一部极佳的惊悚片。



