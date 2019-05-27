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达内兄弟"年轻的阿迈德"获"最佳导演"

影评:怎样阻止年轻的人变成杀人犯?

2019-05-27 01:08:07 来源：Mtime时光网

达内兄弟的新作《年轻的阿迈德》，讲述的是一个少年成为宗教极端分子加谋杀犯的故事，本片让达内兄弟获得了本届戛纳电影节上的“最佳导演”奖。


　　时光网戛纳讯　比利时导演吕克·达内让-皮埃尔·达内两兄弟携新作《年轻的阿迈德》重返戛纳电影节，这是一部很震撼的作品——有些时刻还令人觉得揪心，讲述了一个穆斯林少年被当地的伊玛目激化为宗教极端分子的故事。这是达内兄弟第八部参加戛纳的电影，之前他们已经得过两次金棕榈（最佳影片）奖，分别是1999年的《美丽罗塞塔》和2005年的《孩子》

　　《年轻的阿迈德》收获了大量好评，今年让他们拿下了“最佳导演”的奖杯。新人Idir Ben Addi饰演的阿迈德完全令人信服，他就是一个一根筋的13岁小男孩，想找到一个父亲般的人。我们无从得知他的生父在哪里——没有人提及过他，但是在他们所生活的这座比利时小镇上，有一座清真寺，阿迈德在寺里的时候一点点靠近了极端的伊玛目（相当于伊斯兰教的法学权威），Youssouf。


达内兄弟喜提本届电影节“最佳导演”

　　达内兄弟巧妙地给我们展现了家庭冲突的场景——阿迈德会责备自己的母亲Louise（Claire Bodson 饰）喝酒，会因姐姐作为一个穆斯林女性穿得“不得体”而与她争吵。达内兄弟真的很擅长表现现实主义的东西，他们把镜头拉得很近，几乎要让人产生幽闭恐惧症了，观众会觉得他们就跟这一家人一起，置身于这拥挤的公寓。

　　确实，达内兄弟发挥了他们的优势——用这种贴近的方式去拍摄这些可信的人物即将遭遇的危机。他们的特长就是现实主义，在这里发挥得尤其好。电影里的场景很有冲击力，并且会令人觉得担心，这个孩子很明显正在走向非常非常危险的方向，而且这份危险迫在眉睫。阿迈德变成了一个狂热分子，麻烦正在学校里酝酿着。



　　他是个聪明孩子，但越来越激进的他拒绝与老师Ines（Myriem Akheddiou的表演非常精彩）握手，就因为她是个女人。Ines还教给大家一种中庸版的伊斯兰教义，这与伊玛目的观点相左，因此伊玛目说Ines是叛教者，而阿迈德把这话听进了心里。Ines意识到了危险的兆头，并且试图去与阿迈德沟通。

　　故事有一个细微的瑕疵，阿迈德的做法难以令人理解，他只是简单地重复在清真寺学到的强硬宗教口号，而且似乎完全是往危险的方向走的。我们知道他的表哥出去打仗了，估计是个圣战分子。而阿迈德则是个一次元的人，当他跟其他少年们在一起时，每当他们大笑或者开玩笑的时候，阿迈德都会抱怨， 因为他们打扰他学《古兰经》了。


阿迈德与他的老师

　　如果在阿迈德被精神控制得这么牢之前，能先让我们了解一下他的生活经历，可能会更容易理解这个人物。但不管怎样，当阿迈德决定要杀死自己的老师时，电影更上了一层楼。我们看到他偷了一把刀，藏在牛仔裤里，等在老师的公寓外。当他等到Ines并扑向她的时候，紧张感简直让人喘不过气来，幸好她逃脱了，并把他关在了门外。

　　阿迈德被送到一个青少年拘留所，一开始，观众会以为他变了。他开始在当地一座农场里工作，有护工监管。当农场主的女儿出现时，有几个场景还挺轻松温馨的。这个女孩跟他生活在一起，还很会撩。有一回，她偷偷吻了他，阿迈德的青春荷尔蒙就此被激发了。《年轻的阿迈德》1小时24分的时长非常紧凑，达内兄弟没有浪费一分一秒。

预告片

　　而电影的最后三分之还是在结尾上留了个悬念，让人觉得有点含糊，不够满足。原来阿迈德只是装作意识到错误，实际上他还在计划着要杀人。但总体来说，达内兄弟还是讲出了一个令人毛骨悚然的故事，展现了一个激进的少年是怎样向着谋杀犯发展的。这必然算是一个及时的警钟，让我们去反思我们现在所生活的混乱时代。

　　他们抛出了一个问题，我们该怎样做才能阻止这位少年变成杀人犯？但他们却没有给出任何明确的答案。电影里演员们从头到尾的表演都很精彩，收获的评价也都很好。《综艺》评论说，《年轻的阿迈德》里，有此前观众们从未在达内兄弟的作品中见过的“黑暗”。并且还说，“让人提心吊胆的悬念”从头拉到了尾。

　　场刊评分：2.4

　　昨晚颁奖后的新闻发布会上，达内兄弟还跟主持人开了个玩笑，主持人误把让-皮埃尔·达内和吕克·达内的名字结合了起来，念成了让-吕克。达内哥哥马上说，“你要是愿意叫我让-吕克（戈达尔的名字）”，我当然没有意见啦！

作者：Martyn Palmer   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 年轻的阿迈德 影评 戛纳 MartynPalmer 达内兄弟
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