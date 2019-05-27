1991年，他被查出吸食可卡因，因此饱受诟病。那不勒斯之前从未赢过意大利联赛冠军，而马拉多纳在队期间，他们赢得了两次联赛冠军，并赢得了意大利杯和欧联杯冠军。粉丝们视其为神，但他在那不勒斯期间开始吸食越来越多的可卡因，并有了私生子——他很多年都不承认这个孩子的存在。他还被指出与当地匪徒狼狈为奸，据说是个叫“卡莫拉”的帮派。







但就像这部影片中展现的，那不勒斯和阿根廷粉丝有多爱他，别人就有多恨他。马拉多纳曾用手进了一个球，帮助阿根廷队在1986年世界杯四分之一决赛上击败英格兰队，随后获得了冠军，他后来称之为“上帝之手”。马拉多纳生于布宜诺斯艾利斯近郊的贫民窟，并在15岁时被博卡青年队签下；后他以创记录的760万美元转会费转会巴塞罗那。





但马拉多纳在巴萨的日子并不好过，而他的场下生活也开始频繁登上头条——都是些进出夜店、玩弄女色的事情。在几年内，他便被交易到当时战绩挣扎的那不勒斯，在那里，成千上万的球迷正期盼着他的到来。











“上帝之手”





Mtime：你的影片展示了马拉多纳的不确定性，他会在你们约好的访问现身吗？





阿斯弗·卡帕迪尔：我们第一次会面是在他住在迪拜的时候，我们约好了，大家都想见见他——都想亲眼看到真正的迭戈。所以两个制作人也跟着去了，还有一个摄像师、一个音效师、一个翻译还有我自己，我们都去了迪拜。我们到那之后，被告知会面会在某一天进行。但这就是重点了，不管是他还是他的工作人员，每个人都在说：“不，不是今天，明天再来吧。”





一连好几天都是这样，我们等了四天。最后我们终于见到他时，会面仅有5分钟，因为马拉多纳当天不舒服。我们说：“您好，我们会一起制作一部佳片的。”然后我们就走了，就这么多。我决定要灵活一点，所以下次见面就只有我和另一个人。我想：“为什么不做一部像《艾米》或《永远的车神》的片子？”





准备好后，我们要去见他，谈谈这件事。但与那两部电影不同的是，你得先采访到马拉多纳，所以我们这么做了，我记得下一次我们再去的时候就是六个月后了。







纪录片《艾米》让导演获得了奥斯卡“最佳纪录片”的小金人





Mtime：在你看来，马拉多纳在流行文化中意味着什么？为什么流行文化需要这样一位人物？





卡帕迪尔：这取决于你问谁了，如果你问一个那不勒斯人，他会说马拉多纳让他们骄傲，让他们的队伍变得伟大，因为后者带领球队击败了意大利北部那支足球队（尤文图斯、AC米兰和国际米兰这“北方三强”）。那不勒斯在马拉多纳来之前从没赢过什么冠军，所以那的人会嘲笑球队，对着他们唱不好听的歌，甚至很看不起球队。





然后马拉多纳就来了——他是世界上最好的球员，来到了一支从没赢过冠军的球队，不管在他来之前还是在他离开后。所以对于那不勒斯人来说，他是那种形象；对于阿根廷人来说，他又是另一种样子，因为他带领阿根廷队赢得了1986年的世界杯。对于英格兰人，他又是另一码事了，因为他曾用“上帝之手”送他们回家。所以他并不是人见人爱的，有人喜欢他，有人恨死他了。





有人说他既是天使又是魔鬼。你不会因为他是个圣人才拍关于他的电影，而是因为他身上有故事。他有狡猾的时候，他做的一些事我也并不能认同——有许多都是很沉重的话题。我想你需要做这么一部电影，你需要戏剧性，需要好事也需要坏事，还有那些阴影下的东西。







博卡青年队时期的马拉多纳





Mtime：这就是他能成为一个很好电影主题的原因，对吗？





卡帕迪尔：是的，我只对那些具有话题优势的角色感兴趣，而马拉多纳出身街头，虽然他奋斗到了最高层，但他街头出身这一点是改变不了的。电影中有一句关于欺骗与狡诈的台词，这就是他在场上和场下的样子。他很难受约束，因为他会自我保护，他生活、生存的方法，证明了他是来自一个非常艰苦的地方，而他也从未改变自己的生活方式。





当你决定拍一部关于他的影片时，你就要做好跟他打交道的准备——你问一个问题，他会顾左右而言他。这对我们是一个困难的挑战，这并不会是部优雅的片子。《艾米》和《永远的车神》都是很难拍的，因为两人都因悲剧英年早逝，但现在我觉得他们的故事比马拉多纳的好讲多了。每次跟马拉多纳见面你都会觉得是最后一次，但他永远会找出别的事情。







这张“上帝之手”的照片，据说是来自中国的新华社记者拍的





Mtime：马拉多纳看过这部电影了吗？





卡帕迪尔：没有，这也有点像试图去采访马拉多纳的感觉。我们开始拍的时候他住在迪拜，我们之间的采访都是在迪拜完成的。我在那见了他三四回，过程很平静，非常好。然后我说：“我会把成片带来迪拜给你看，我们可以在你家客厅的电视上看。”完美。然后他说：“其实我那会儿不在迪拜了，我会去白俄罗斯。”我说：“噢，好吧，白俄罗斯在哪？”





我在地图上找到了：“好吧，离伦敦挺近的，那我们就去白俄罗斯……”然后他又改口：“不，我应该是在哥伦比亚。”我不能去哥伦比亚，就说：“在那之后你会去哪？”他说：“应该会去俄罗斯世界杯，然后回阿根廷。”我就说：“太棒了，那我就去阿根廷……”我们订好了去阿根廷见他的票，然后在我们飞的前两天，他又去了墨西哥工作。这就是你要做好心理准备的地方——他很狡猾，所以他一直没看成片。







导演卡帕迪尔在今年的戛纳电影节photocall上





Mtime：你想不想让他来戛纳参加首映？





卡帕迪尔：当然，我们想的是：“如果我们能参加戛纳电影节，咱们就把他带去首映式”，直到几天前，我们还一直希望他能来戛纳看这部片。但我把这部电影给他身边的人都看了——他前妻、孩子、训练师、自传作家，那些跟迭戈很熟的人，这或许比给他本人看还好，他们都说拍得很诚实、可信。





Mtime：你是足球迷吗？





卡帕迪尔：是的，我是利物浦球迷。





Mtime：听起来和马拉多纳打交道很令人沮丧，你最后还觉得自己喜欢他吗？





卡帕迪尔：我觉得他确实很有魅力，当你看那些他年轻时的录像，当他微笑时，他的魅力是不可否认的。我必须说，当我拍《永远的车神》时，有种爱上塞纳的感觉；拍《艾米》时，也有种爱上艾米的感觉。要爱上迭戈很难，但他身上有许多好的东西，当然那些诡计多端的感觉也让我觉得很难办。







2019年的球王





Mtime：你是英国人，所以你肯定知道他在对阵英格兰队时那个“上帝之手”……





卡帕迪尔：那些球员摔倒，向裁判索要任意球的时候还少吗？那就是足球。如果你真的懂球，你就会知道每支球队、每个球员都可能这么做。如果你能以平常心看待这一点，那就对了。马拉多纳在最伟大的足球舞台上做了这件事，而我们发现他已经那么做很多次了。他在阿根廷、那不勒斯还有世界杯上都这么干过，有时他能蒙混过关，但有时就会被逮到。在那特殊的一天，他就蒙混过关了。





Mtime：你的电影向我们展现了他在那不勒斯时身边的那些混乱，以及他所经受的压力，你觉不觉得他的垮台是不可避免的？





卡帕迪尔：就好像他这个人去到哪儿，哪儿就会混乱，他所到之处充满了麻烦和争议。他为紧张、愤怒和争议而活，如果没有这些，他会自己创造。所以一方面来说这是不可避免的，即使事情特别顺利，他也会搞砸，因为他需要那种混乱。他既想要平静，又不那么想要；他既渴望被爱，又想独自一人。





他在人生的每个阶段都是绝对的矛盾，1980年代的那不勒斯也非常疯狂——这个男人和那不勒斯太相配了，他们也是彼此的噩梦。他们都享受了一段非常好的时光，但事实上他得重新寻找朋友，包括那些社会层级比较低的人。如果他真的和那些人做了朋友，我不知道他会落入什么麻烦中。







据传早年间，马拉多纳与那不勒斯黑帮“卡莫拉”有联系





Mtime：在片中，他与那不勒斯黑帮“卡莫拉”有很多联系。那是怎么回事？





卡帕迪尔：如果你在1980年代去那不勒斯看一场球赛，那你会见到法官、警察、家庭主妇，还有全都挨着坐的“卡莫拉”成员。那个城市只有那一支球队，也是南意大利不可或缺的队伍，所以大家都支持那不勒斯队。马拉多纳也会遇到那些人，这也是意大利及其系统的运转方式——所有人都与别人有联系，你见到的每一个人都可能与一个黑帮成员有关。从这方面来说，他们都是互有联系的。





马拉多纳不管去到哪儿，都想知道谁是城里的老大，因为就像他自己说的，他需要被保护。他想知道“自己可以随便开法拉利”招摇过市，或是做其它类似的事情。那就是一部分原因——他们觉得自己在保护马拉多纳，而后者也想：“嗯，这挺好的，我可以做任何想做的事”，这种情况维持了挺长一段时间。







世界杯上，身为球迷的马拉多纳





Mtime：马拉多纳对那不勒斯的感受是怎样的？对自己在那里的一段生活又作何感想？





卡帕迪尔：我觉得他是享受其中的。现在他已经离开那很久了，但他仍然喜欢那。他在1991年离开那不勒斯，然后回去过几次。我想他喜欢被追捧的感觉，而那不勒斯正是个会永远爱他的地方。那些在马拉多纳带队夺冠之后出生的孩子们也喜欢他，你在街上转转也会看到那些仍然贴在那的海报，还有印着他头像的围巾、T恤什么的，我觉得他享受那种感觉。我不记得他说过那不勒斯哪里不好。





Mtime：你会怎样评价作为球员的马拉多纳？





卡帕迪尔：评价作为球员的他，你必须把环境设置为足球领域，那很困难，因为那时候的规则不一样，球场比现在硬，用球也不同。现在如果你稍微一碰一个球员，他就会翻滚在地，这跟以前很不同。但单从那时候的足球角度来说，他是最好的球员。我觉得没有谁能赶得上他。现在那些顶级球员不会去到一支即将降级的球队——他们都会去一些一直赢球的球队，这很无趣。









