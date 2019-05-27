













《3年A班》中，菅田将晖饰演角色带有他本人的印记——他也演过特摄剧中的英雄。16岁出道的菅田将晖，用十年时间，从一个特摄剧演员，成长为了日本影帝。





选秀失败 幸运当选“假面骑士”





菅田将晖因名字的日文发音，被粉丝称为“苏打”。他原名菅生大将，1993年2月出生于日本大阪。





他的父亲名叫菅生新，毕业于关西的私立名校同志社大学的法学部。上大学的时候，菅生新经常跑到“日本横店”东映太秦映画村兼职当群众演员。毕业后，菅生新顺利进入一家大型制药公司，后独立出来，从事经营咨询方面的工作，经常上电视、录电台、做演讲，甚至还拥有固定的电视节目“菅生新的Success Fighter”，算是半个公众人物。





菅田将晖生在这样一个富足的知识分子家庭，父亲对抛头露面特别有热情。他是家里的长男，另外还有两个弟弟。







菅田将晖和弟弟们













菅田将晖进入了最终的12强，仍旧和奖项无缘，不过获得与经纪事务所TOP COAT签约的机会。他现在仍属于这家事务所。









不过那时候，菅田将晖并未立马获得正式契约。他一边念书准备考大学，一边去大阪的表演学校学习，做好两手准备。一次学校放假期间，父亲菅生新去东京出差，顺便把菅田将晖带去TOP COAT事务所，表达感谢。





经纪人趁着难得来一次，就带他去拜访各个电视台、影视公司等，搞好关系，有利于将来发展。走访到东映的时候，工作人员告知第二天有《假面骑士W》的选拔大赛，提议他参加一下。





《假面骑士 W》



