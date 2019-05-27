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十年，从特摄演员到日本影帝

"苏打"菅田将晖幕后成长史

2019-05-27 05:01:50 来源：Mtime时光网

“别人家的小鲜肉”如何养成？
　　时光网特稿 菅田将晖主演的《邻座的怪同学》正在内地上映。这已经是他第二部引进内地的作品——前一部是2017年的《银魂》，饰演苹果头发型、戴眼镜、毫无存在感的志村新八。



　　相比《邻座的怪同学》，或许今年初播出的日剧《3年A班－从现在起大家都是人质》更令人印象深刻。菅田将晖饰演的班主任绑架了全班学生，开展一场“震撼”教育；他在剧中收放自如的演技，同时也震撼了不少观众。



　　《3年A班》中，菅田将晖饰演角色带有他本人的印记——他也演过特摄剧中的英雄。16岁出道的菅田将晖，用十年时间，从一个特摄剧演员，成长为了日本影帝。

选秀失败 幸运当选“假面骑士”

　　菅田将晖因名字的日文发音，被粉丝称为“苏打”。他原名菅生大将，1993年2月出生于日本大阪。

　　他的父亲名叫菅生新，毕业于关西的私立名校同志社大学的法学部。上大学的时候，菅生新经常跑到“日本横店”东映太秦映画村兼职当群众演员。毕业后，菅生新顺利进入一家大型制药公司，后独立出来，从事经营咨询方面的工作，经常上电视、录电台、做演讲，甚至还拥有固定的电视节目“菅生新的Success Fighter”，算是半个公众人物。

　　菅田将晖生在这样一个富足的知识分子家庭，父亲对抛头露面特别有热情。他是家里的长男，另外还有两个弟弟。


菅田将晖和弟弟们

　　2007年，拥有福山雅治等众多日本知名艺人的大型经纪事务所AMUSE开展30周年选秀活动，吸引了65000多名少男少女报名，对舞台抱有向往的菅田将晖也是其中一员。他进入到最终的31强，不过还是落选。

高中花美男时期的菅田将晖

　　菅田将晖的性格就是不爱服输。次年，他报名参加《JUNON》杂志所办的第12届“JUNON Super Boy Contest”，一个美少男选拔比赛。这个比赛设立四个主要奖项，大奖获得者常常都被多家艺人经纪事务所争抢，2006年冠军沟端淳平获40个事务所邀约，2008年冠军市川知宏获36个邀约。

　　菅田将晖进入了最终的12强，仍旧和奖项无缘，不过获得与经纪事务所TOP COAT签约的机会。他现在仍属于这家事务所。

　　TOP COAT是一家小型艺人经纪公司，走的是小而精的路线，目前旗下拥有木村佳乃中村伦也佐佐木希松坂桃李新田真剑佑等艺人。事后回忆起来，落选AMUSE不一定是件遗憾的事儿，与其进入艺人众多的大型事务所被淹没，在小型事务所能够得到更多的关注和栽培。

　　不过那时候，菅田将晖并未立马获得正式契约。他一边念书准备考大学，一边去大阪的表演学校学习，做好两手准备。一次学校放假期间，父亲菅生新去东京出差，顺便把菅田将晖带去TOP COAT事务所，表达感谢。

　　经纪人趁着难得来一次，就带他去拜访各个电视台、影视公司等，搞好关系，有利于将来发展。走访到东映的时候，工作人员告知第二天有《假面骑士W》的选拔大赛，提议他参加一下。

《假面骑士 W》

　　《假面骑士 W》是平成假面骑士第 11 部作品，史上首次采用双男主变身制度。结果16岁的菅田将晖以“纯真”打动评委，获全票通过饰演 “菲利普”，成为史上最年轻的假面骑士。他在剧中和饰演左翔太郎的桐山涟联合变身，不过他的角色较为次要，桐山涟是更主要的角色。

作者：王小Sa   编辑：飒飒

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关键词： 菅田将晖 日本 影帝

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菅田将晖

Masaki Suda

职业：演员

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