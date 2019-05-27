时光网特稿 菅田将晖
主演的《邻座的怪同学》
正在内地上映。这已经是他第二部引进内地的作品——前一部是2017年的《银魂》
，饰演苹果头发型、戴眼镜、毫无存在感的志村新八。
《3年A班》中，菅田将晖饰演角色带有他本人的印记——他也演过特摄剧中的英雄。16岁出道的菅田将晖，用十年时间，从一个特摄剧演员，成长为了日本影帝。
选秀失败 幸运当选“假面骑士”
菅田将晖因名字的日文发音，被粉丝称为“苏打”。他原名菅生大将，1993年2月出生于日本大阪。
他的父亲名叫菅生新，毕业于关西的私立名校同志社大学的法学部。上大学的时候，菅生新经常跑到“日本横店”东映太秦映画村兼职当群众演员。毕业后，菅生新顺利进入一家大型制药公司，后独立出来，从事经营咨询方面的工作，经常上电视、录电台、做演讲，甚至还拥有固定的电视节目“菅生新的Success Fighter”，算是半个公众人物。
菅田将晖生在这样一个富足的知识分子家庭，父亲对抛头露面特别有热情。他是家里的长男，另外还有两个弟弟。
菅田将晖和弟弟们
2007年，拥有福山雅治
等众多日本知名艺人的大型经纪事务所AMUSE开展30周年选秀活动，吸引了65000多名少男少女报名，对舞台抱有向往的菅田将晖也是其中一员。他进入到最终的31强，不过还是落选。
菅田将晖的性格就是不爱服输。次年，他报名参加《JUNON》杂志所办的第12届“JUNON Super Boy Contest”，一个美少男选拔比赛。这个比赛设立四个主要奖项，大奖获得者常常都被多家艺人经纪事务所争抢，2006年冠军沟端淳平
获40个事务所邀约，2008年冠军市川知宏
获36个邀约。
菅田将晖进入了最终的12强，仍旧和奖项无缘，不过获得与经纪事务所TOP COAT签约的机会。他现在仍属于这家事务所。
TOP COAT是一家小型艺人经纪公司，走的是小而精的路线，目前旗下拥有木村佳乃
、中村伦也
、佐佐木希
、松坂桃李
、新田真剑佑
等艺人。事后回忆起来，落选AMUSE不一定是件遗憾的事儿，与其进入艺人众多的大型事务所被淹没，在小型事务所能够得到更多的关注和栽培。
不过那时候，菅田将晖并未立马获得正式契约。他一边念书准备考大学，一边去大阪的表演学校学习，做好两手准备。一次学校放假期间，父亲菅生新去东京出差，顺便把菅田将晖带去TOP COAT事务所，表达感谢。
经纪人趁着难得来一次，就带他去拜访各个电视台、影视公司等，搞好关系，有利于将来发展。走访到东映的时候，工作人员告知第二天有《假面骑士W》的选拔大赛，提议他参加一下。
《假面骑士 W》是平成假面骑士第 11 部作品，史上首次采用双男主变身制度。结果16岁的菅田将晖以“纯真”打动评委，获全票通过饰演 “菲利普”，成为史上最年轻的假面骑士。他在剧中和饰演左翔太郎的桐山涟
联合变身，不过他的角色较为次要，桐山涟是更主要的角色。