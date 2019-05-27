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"阿拉丁"北美开画首周票房大爆

"疾速追杀3"破亿 "复联4"全球恐无望登顶

2019-05-27 07:24:09 来源：Mtime时光网

适逢美国“阵亡将士纪念日”长周末连休假期，北美市场迎来三部大规模开画的新片，其中只有迪士尼推出的真人童话电影《阿拉丁》具备较强的竞争实力。


　　时光网讯 适逢美国“阵亡将士纪念日”长周末连休假期，北美市场迎来三部大规模开画的新片，其中只有迪士尼推出的真人童话电影《阿拉丁》具备较强的竞争实力。

　　真人版《阿拉丁》首周在近4500家影院作超大规模开画，开画三天吸金超8600万美元，毫无悬念称霸北美周末票房榜。初步估计，《阿拉丁》将在周一假期当天轻松突破1亿美元关口。



　　基努·里维斯主演的动作系列续集《疾速追杀3》次周末三天再揽票房2400余万美元，让出周末冠军宝座。影片较开画周末大跌57%，两周累计票房已经突破1亿美元。

　　在实力强劲的新片助阵下，北美市场热度开始回升。2019年第21个周末的票房榜前12名影片累计产出票房1.68亿美元，大盘比上周上涨18.6%，同比《游侠索罗》开画登顶的去年同期（大盘1.76亿美元）也仅微跌4.5%。

　　截止周日，5月北美累计票房已达9.08亿美元，同比去年小涨2.5%，单月大盘应该能追平去年5月的10.4亿美元。截止目前，全年累计票房已达43.42亿美元，依然落后去年同期约4.3亿美元，年度跌幅未见明显缩小。

北美周末票房前十名 2019. 05.24-05.26（单位：万美元）



　　漫威超级英雄巨制《复仇者联盟4：终局之战》周末再收1680余万美元，退居周末票房第三。影片跌幅明显缩小，累计票房距离8亿大关也已只剩一步之遥。

　　华纳发行的游戏改编电影《大侦探皮卡丘》周末再收1330万美元，退居排行榜第四；影片比开画周末下跌近五成，累计票房也已轻松破亿。

　　上周开画的另外两部新片——索尼幕宝出品的恐怖片《魔童》和联袂发行的喜剧首周末票房都不到千万美元，排在周末榜第五和第六位。

　　格林威治影业发行的纪录片《峡谷回音》（Echo in the Canyon）上周五起在两家大城市影院点映，周末三天进账10.37万美元，表现较好。本片聚焦具有历史意义的洛杉矶月桂峡谷（Laurel Canyon），这里诞生了一些标志性音乐团体，如飞鸟乐队、海滩男孩、水牛春田以及爸爸妈妈乐队。

　　本片在烂番茄网站得到100%的媒体好评率，均分8.36分（满分10分），是近期又一部高口碑纪录片佳作。影片首周末馆均票房超过5万美元，成绩在今年仅次于《复仇者联盟4：终局之战》（7.66万美元）。

作者：沉默的橄榄   编辑：安安

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美票房 北美周末票房 阿拉丁

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