







截止周日，5月北美累计票房已达9.08亿美元，同比去年小涨2.5%，单月大盘应该能追平去年5月的10.4亿美元。截止目前，全年累计票房已达43.42亿美元，依然落后去年同期约4.3亿美元，年度跌幅未见明显缩小。





北美周末票房前十名 2019. 05.24-05.26（单位：万美元）









