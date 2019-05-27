之所以采用三人同饰一角的形式，导演解释，是因为不满足于常规减肥片利用特效或真实减肥等来完成拍摄，所以他想要给自己一个挑战，让观众对三个外形完全不一样的人能够保持同样的情感不出戏。





影片片名“大大哒”来源电影的英文名《think big big》，这是一句富有马来西亚味道的英文口语表达方式，中文含意为“梦想大大哒”，人生一路有很多艰难险阻，只有坚持梦想才能勇敢前行，导演意在通过此片鼓励人们大胆去梦想，不要因为别人的看法和意见而丢失初心，勇敢做自己。











导演在片场





特辑中，饰演林满月的三位演员悉数出镜。三位女演员介绍，为了让三人最终呈现出的感觉像一个人，她们在片场会用大量的时间一起相处，并且林宣妤（50kg林满月饰演者）和刘锦绣（90kg林满月饰演者）还会经常观察模仿容璇雯（120kg林满月饰演者）的各种表情和肢体动作。





之所以采用三人同饰一角的形式，导演周青元解释称，是因为不满足于常规减肥片利用特效或真实减肥等操作来完成影片拍摄，所以他想要给自己一个更大的挑战，让观众对三个外形完全不一样的人能够保持同样的情感不出戏。在此基础上，导演还特意在影片中设置了三个林满月同框的画面，以此来强调角色的心理冲突，突出“过去”“现在”“未来”对话的同框效果。





《大大哒》取材于马来西亚真人真事，讲述了胖女孩林满月因为一次意外被迫走上瘦身之路，逆风翻盘成为全民女神，但是却陷入亲情友情漩涡，继而寻找初心的故事。