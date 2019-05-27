当奉俊昊以一部非典型类型片《寄生虫》征服了戛纳这座艺术电影的最高殿堂，韩国电影真的攀上巅峰了吗？它在世界影坛究竟能排老几呢？









【计牌规则】 最佳影片奖，也就是金棕榈奖，是戛纳电影节唯一的最高荣誉，因此以金牌计。而评审团大奖的含金量也仅次于金棕榈，因此以银牌计算。最佳导演、最佳演员虽因明星效应加成受到较高关注，但属于个人奖，因此和编剧奖一起以铜牌计，评审团奖虽然与评审团大奖仅差一个字，但它旨在鼓励那些极具先锋色彩、个人特色鲜明的影片，含金量不如评审团大奖，因此也以铜牌计。





其他奖项如技术大奖、周年纪念奖、费比西奖等奖项非常设奖项且对特定影片开设，关注度和含金量在主竞赛中相对较低，因此不计入榜单。

戛纳电影节72年历史奖牌总榜



(注：香港和台湾地区电影合并入中国电影计算)



凭借刚刚获得的首座金棕榈奖杯，韩国电影从最初了20名开外直接蹿升至第14位。在亚洲，则居于日本和中国之后，位列第三。





美国凭借好莱坞汇集的全球最优秀的电影人才，以及有强大的经济基础，在这份奖牌榜上拥有绝对优势。可谓左手好莱坞称霸全球票房榜，右手作者、艺术电影雄踞戛纳第一，美国电影不服不行。







虽然美国电影《好莱坞往事》铩羽而归，但它依然是电影节的全场焦点之一 虽然美国电影《好莱坞往事》铩羽而归，但它依然是电影节的全场焦点之一





法国的东道主也优势明显，当然，作为电影发源地的法国在电影艺术上本身就有底气和美国叫板。虽然美国人最常捧起最高奖，但法国人在个人奖项上发挥十分出色，在奖牌总数上甚至还超过了美国。





电影变革运动往往能培养出许多艺术干将，也就擅长拿奖这件事了，奖牌榜上前几名，意大利有“新现实主义”，法国有“新浪潮”，德国有“新德国电影运动”英国也有好几个电影运动。







陈凯歌《霸王别姬》为中国电影摘得戛纳首金 陈凯歌《霸王别姬》为中国电影摘得戛纳首金





和奥运会上名列前茅的情况不同，中国（华语电影）在戛纳奖牌榜的排位比较尴尬，这跟中国电影艺术的实际发展情况也较为符合。更尴尬的是，很多些奖大多都是世纪之交拿的，一方面是第五六代导演正活跃时；另一方面是王家卫、侯孝贤、杨德昌这样的港台导演处于巅峰期；更重要的是，当时赶上欧洲电影界对华语电影兴趣浓厚。





现在中国第五代导演大多早已经没时间拍艺术片和作者电影，第六代拍片速度也明显降低，短时间内中国在该榜单上似乎无望提升大的排位。





戛纳电影节影帝影后榜







在表演奖项方面，目前为止，戛纳电影节已经颁出了72次奖，但是产生的影帝影后数量却不是72+72，而是200个左右！这就是戛纳和奥斯卡的区别。奥斯卡每一届每个奖基本上都只颁给一位获奖主体，而纵观戛纳无论是最佳影片，还是最佳演员、最佳导演等奖项经常出现双黄蛋甚至多黄蛋的情况。





戛纳的历史上曾出现过同部电影中的六位女演员同时捧起影后奖杯的情况，一次是2006年佩德罗·阿莫多瓦的《回归》，一次是1955年的前苏联电影《大家庭》。这种情况实际上表达了戛纳对于表演艺术的理解：一个角色的表演不是独立的，需要和其他角色互动，一个好的表演有时是互相成就互相激励的，表演在电影中是一套完整的艺术。







英国女演员艾米丽·比查姆刚刚凭借《小小乔》摘得戛纳影后 英国女演员艾米丽·比查姆刚刚凭借《小小乔》摘得戛纳影后











西班牙男星安东尼奥·班德拉斯凭借《痛苦与荣耀》摘得第72届戛纳电影节最佳男演员奖 西班牙男星安东尼奥·班德拉斯凭借《痛苦与荣耀》摘得第72届戛纳电影节最佳男演员奖





榜单中不得不提的是西班牙演员，由于机遇原因，西班牙并没有凭借以独资制片的电影捧起过金棕榈，但浪漫奔放的西班牙演员还是颇受戛纳评审喜欢的。2006年的特殊六黄蛋让西班牙在榜单上提升许多名次，但西班牙演员的闪亮的确让人无法忽视。在刚刚结束的这届戛纳电影节上，影帝就颁给了西班牙男演员安东尼奥·班德拉斯。