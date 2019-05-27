网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

迪士尼《阿拉丁》内地首周1.29亿夺冠

《大侦探皮卡丘》破5亿 五月天纪录片首周3千万

2019-05-27 10:56:17 来源：Mtime时光网

迪士尼真人童话电影《阿拉丁》拿下上周内地票房冠军，同时也是上周内地影市唯一票房过亿的电影。
      时光网讯 近期内地影市一直处于不景气的状态，上周，内地票房仅报收5.06亿，较上上周5.23亿的惨淡成绩又有所下降。



      5月即将结束，5月内地票房大盘尚不足34亿，相比去年5月43.25亿的票房成绩，今年5月票房跌幅恐将接近20%。

      新片《阿拉丁》拿下上周票房冠军，《大侦探皮卡丘》《一条狗的使命2》拿下周票房亚季军，《五月天人生无限公司》《复仇者联盟4》位居周票房四五名。



      迪士尼真人童话电影《阿拉丁》上周五内地首映，首周票房1.29亿，拿下上周内地票房冠军，同时也是上周内地影市唯一票房过亿的电影。

      近年，迪士尼推出了多部真人童话电影。《小飞象》3月内地上映，票房1.47亿；《胡桃夹子与四个王国》2018年11月上映，票房1.12亿。相比之下，《阿拉丁》的首周成绩算得上亮眼，未来票房超越《小飞象》只是时间问题。

      《阿拉丁》由盖·里奇导演，盖·里奇上一部在内地上映的作品为2017年的《亚瑟王：斗兽争霸》，票房5700万。而盖·里奇内地票房最高的作品则是2011年的《大侦探福尔摩斯2》，票房1.85亿。《阿拉丁》有望刷新盖·里奇的内地票房纪录。

      值得一提的是，《阿拉丁》此次为中美同步上映，北美首周票房8610万美元，约5.93亿人民币，远高于内地同期成绩。



      《大侦探皮卡丘》上周报收票房9680万，退居周票房亚军，累计票房5.75亿。

      在2019年内地上映的进口片中，《大侦探皮卡丘》暂居第五名，位居《绿皮书》之上，《阿丽塔：战斗天使》之下。

      皮卡丘配音演员瑞恩·雷诺兹内地上映过的作品不少，其中不少票房成绩也还不错。《大侦探皮卡丘》之前，瑞恩·雷诺兹内地票房最高的作品为《死侍2》，票房2.84亿。此外，《王牌保镖》、《异星觉醒》、《超脑48小时》等片也都实现了票房过亿。

      《大侦探皮卡丘》目前北美票房1.16亿美元，约8亿人民币，高于内地成绩。



      《一条狗的使命2》上周报收票房8730万，位居周票房季军，累计票房1.64亿。

      作为前作，《一条狗的使命》2017年内地上映，拿下6.08亿的高票房。《一条狗的使命2》的成绩与前作相比差距较大。

      另外，《一条狗的使命》时光网观众评分7.7分，《一条狗的使命2》时光网观众评分7.1分，口碑方面两部电影也有一定差距。

      目前《一条狗的使命2》北美票房1490万美元，约1.03亿人民币。中国内地仍是该片全球第一大票仓。



      “五月天”音乐纪录片《五月天人生无限公司》上周五内地首映，首周票房3080万，位居周票房第四名。

      “五月天”并非第一次推出音乐纪录片，《5月天诺亚方舟》、《五月天追梦3DNA》曾分别于2013年、2011年内地上映，票房均突破2000万。随着市场的扩大，《五月天人生无限公司》的票房表现也轻松超过前作。

      作为纪录片，又是纯粉丝作品，《五月天人生无限公司》目前的表现已算非常不错。



      《复仇者联盟4》上周结束了在内地影市的征战，周票房再收3020万，最终以42.38亿的总成绩收官。

      黎巴嫩电影《何以为家》上周报收2650万，累计票房3.62亿。

      日本动画《龙珠超：布罗利》上周内地首映，首周2130万，轻松超越《龙珠Z：复活的弗利萨》1100万的成绩。

      印度电影《一个母亲的复仇》上周报收1920万，累计票房1.03亿。

      《哥斯拉2：怪兽之王》上周末进行了点映，点映票房1685万。

      本周内地上映的新片有《哥斯拉2：怪兽之王》、《尺八·一声一世》、《哆啦A梦：大雄的月球探险记》等。《哥斯拉2》有望给内地影市注入活力，《哆啦A梦：大雄的月球探险记》则有望借助六一儿童节实现爆发。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 内地票房 一周内地票房综述 阿拉丁 大侦探皮卡丘 一条狗的使命2 五月天人生无限公司
关注时光网微信

相关电影/影人

阿拉丁

阿拉丁 (2019)

7.3

导演：盖·里奇

主演：威尔·史密斯

在线播放

大侦探皮卡丘

大侦探皮卡丘 (2019)

7.1

导演：罗伯·莱特曼

主演：瑞安·雷诺兹

在线播放

一条狗的使命2

一条狗的使命2 (2019)

7.1

导演：盖尔·曼库索

主演：乔什·盖德

在线播放

五月天人生无限公司

五月天人生无限公司 (2019)

7.0

导演：陈奕仁

主演：温尚翊 石锦航

在线播放

复仇者联盟4：终局之战

复仇者联盟4：终局之战 (2019)

8.3

导演：安东尼·罗素

主演：小罗伯特·唐尼

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

小李皮特&昆汀点燃"好莱坞往事"红毯

昆汀和新婚爱妻秀恩爱 贝克汉姆儿子来捧场

39
主竞赛单元影片、也是本届戛纳电影节最受关注的影片之一..
2

扎心！海量剧照重温《权游》大结局（剧透）

最终集收视刷新历史纪录 "剧王"从此落幕

24
随着长达九年的铁王座之争硝烟散去，《权力的游戏》也登..
3

《终结者6》首曝预告施瓦辛格现身

最新剧照独家发布 新型终结者亮相

《终结者：黑暗命运》首曝预中文预告。故事的时间线承袭..
4

“权游”欢乐幕后照：史塔克天团出道

龙妈扎心留影 囧雪当化妆师 某角色原本不会死

14
有剧透！《娱乐周刊》与剧组主创分别曝光第八季的工作照..
5

奉俊昊《寄生虫》助韩国夺得首个戛纳金棕榈大奖

《好莱坞往事》颗粒无收 班德拉斯获封影帝

30
第72届戛纳电影节落下帷幕，奉俊昊《寄生虫》助韩国夺得..

查看更多