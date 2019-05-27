迪士尼真人童话电影《阿拉丁》拿下上周内地票房冠军，同时也是上周内地影市唯一票房过亿的电影。

时光网讯 近期内地影市一直处于不景气的状态，上周，内地票房仅报收5.06亿，较上上周5.23亿的惨淡成绩又有所下降。











5月即将结束，5月内地票房大盘尚不足34亿，相比去年5月43.25亿的票房成绩，今年5月票房跌幅恐将接近20%。















迪士尼真人童话电影《阿拉丁》上周五内地首映，首周票房1.29亿，拿下上周内地票房冠军，同时也是上周内地影市唯一票房过亿的电影。





近年，迪士尼推出了多部真人童话电影。《小飞象》3月内地上映，票房1.47亿；《胡桃夹子与四个王国》2018年11月上映，票房1.12亿。相比之下，《阿拉丁》的首周成绩算得上亮眼，未来票房超越《小飞象》只是时间问题。





《阿拉丁》由盖·里奇导演，盖·里奇上一部在内地上映的作品为2017年的《亚瑟王：斗兽争霸》，票房5700万。而盖·里奇内地票房最高的作品则是2011年的《大侦探福尔摩斯2》，票房1.85亿。《阿拉丁》有望刷新盖·里奇的内地票房纪录。





值得一提的是，《阿拉丁》此次为中美同步上映，北美首周票房8610万美元，约5.93亿人民币，远高于内地同期成绩。











《大侦探皮卡丘》上周报收票房9680万，退居周票房亚军，累计票房5.75亿。





在2019年内地上映的进口片中，《大侦探皮卡丘》暂居第五名，位居《绿皮书》之上，《阿丽塔：战斗天使》之下。





皮卡丘配音演员瑞恩·雷诺兹内地上映过的作品不少，其中不少票房成绩也还不错。《大侦探皮卡丘》之前，瑞恩·雷诺兹内地票房最高的作品为《死侍2》，票房2.84亿。此外，《王牌保镖》、《异星觉醒》、《超脑48小时》等片也都实现了票房过亿。





《大侦探皮卡丘》目前北美票房1.16亿美元，约8亿人民币，高于内地成绩。











《一条狗的使命2》上周报收票房8730万，位居周票房季军，累计票房1.64亿。





作为前作，《一条狗的使命》2017年内地上映，拿下6.08亿的高票房。《一条狗的使命2》的成绩与前作相比差距较大。





另外，《一条狗的使命》时光网观众评分7.7分，《一条狗的使命2》时光网观众评分7.1分，口碑方面两部电影也有一定差距。





目前《一条狗的使命2》北美票房1490万美元，约1.03亿人民币。中国内地仍是该片全球第一大票仓。











“五月天”音乐纪录片《五月天人生无限公司》上周五内地首映，首周票房3080万，位居周票房第四名。





“五月天”并非第一次推出音乐纪录片，《5月天诺亚方舟》、《五月天追梦3DNA》曾分别于2013年、2011年内地上映，票房均突破2000万。随着市场的扩大，《五月天人生无限公司》的票房表现也轻松超过前作。





作为纪录片，又是纯粉丝作品，《五月天人生无限公司》目前的表现已算非常不错。











《复仇者联盟4》上周结束了在内地影市的征战，周票房再收3020万，最终以42.38亿的总成绩收官。





黎巴嫩电影《何以为家》上周报收2650万，累计票房3.62亿。





日本动画《龙珠超：布罗利》上周内地首映，首周2130万，轻松超越《龙珠Z：复活的弗利萨》1100万的成绩。





印度电影《一个母亲的复仇》上周报收1920万，累计票房1.03亿。





《哥斯拉2：怪兽之王》上周末进行了点映，点映票房1685万。





本周内地上映的新片有《哥斯拉2：怪兽之王》、《尺八·一声一世》、《哆啦A梦：大雄的月球探险记》等。《哥斯拉2》有望给内地影市注入活力，《哆啦A梦：大雄的月球探险记》则有望借助六一儿童节实现爆发。