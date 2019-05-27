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《X战警：黑凤凰》新海报预告齐发

凤凰女琴·葛蕾黑化 带来X战警分崩离析

2019-05-27 14:27:23 来源：Mtime时光网

《X战警：黑凤凰》“全员备战”新海报预告齐发，X战警高能集结对抗实力逆天的强大对手，而海报则展现了凤凰女琴·葛蕾的黑化带来的分崩离析。
       时光网讯 超级英雄大片《X战警：黑凤凰》即将于6月6日登陆全国院线，日前，片方曝光“全员备战”预告及海报。预告片中，X战警高能集结对抗实力逆天的强大对手，而海报则展现了凤凰女琴·葛蕾的黑化带来的分崩离析。《X战警》系列最黑暗之作即将上演，次代X战警阵容开启谢幕一役。



       这款预告片曝光诸多全新镜头，接连出现的惊险对决也一展X战警们在影片中的命运走向。凤凰女琴·葛蕾在凤凰之力黑暗面的诱导之下，全面失控大开杀戒，无论是神秘外星人“X战警害怕你”的蛊惑，还是X教授面露恐惧的“她会把我们都杀了”，无不将凤凰女的可怕力量展现得淋漓尽致。

       

《X战警：黑凤凰》剧照

而万磁王危机之下说出“我们曾有过分歧，但我们是你们的唯一机会”，也似乎暗示着分崩离析的X战警需要聚齐所有战力，才能与前所未有的强敌进行终极一搏。

       在同时发布的海报中，X教授、万磁王、魔形女、野兽、镭射眼、暴风女集结亮相，他们分列凤凰女“明暗面”的两侧，显示了X战警们在拯救琴的善良人格与摧毁其黑暗人格之间的艰难抉择。这其中，X教授的得力助手野兽站在了老对手万磁王的身边，不禁让人疑惑最忠诚的野兽为何会有如此选择。

       

《X战警：黑凤凰》剧照

在此前的采访中，饰演野兽的尼古拉斯·霍尔特曾表示将在影片中展现这个角色从未有过的一面：“他（野兽）在查尔斯（X教授）的个性里看到了一些自己不认同的元素，也不赞同他的处理方法，于是野兽在处事上采取了更加极端的态度。”野兽最终能否还会回到X教授的阵营，这样的分裂又将带给X战警怎样的危机，一切都要等到影片上映后见分晓。

       6月6日《X战警：黑凤凰》将登陆内地院线。

   编辑：隐饮

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关键词： X战警：黑凤凰
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