土生土长的伦敦人娜奥米·斯科特拥有英国、乌干达、印度三国混血，不仅外形出众，刚出道时还是创作型歌手。

主蜕变成真正的女王，并获得了自己的真爱。











《阿拉丁》剧照









娜奥米斯科特写真大片 娜奥米斯科特写真大片







"Speechless”娜奥米·斯科特演唱

在《阿拉丁》的选角新闻爆出以后，一度有人质疑娜奥米“太白”不适合演茉莉公主。其实土生土长的伦敦人娜奥米拥有英国、乌干达、印度三国混血，不仅外形出众，刚出道时还是创作型歌手，推出过多支个人单曲。









娜奥米在《超凡战队》中饰演粉红战士



娜奥米的出道电视电影《柠檬嘴》 娜奥米的出道电视电影《柠檬嘴》





《地心营救》剧照 《地心营救》剧照





《霹雳娇娃》剧照 《霹雳娇娃》剧照





现实中的娜奥米拥有与茉莉公主与阿拉丁一样动人的爱情故事。她在16岁时与前英格兰青年国家队队长相识，青梅竹马的两人于2014年步入婚姻殿堂，甜蜜至今。

编辑：ruo