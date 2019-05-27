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迪士尼真人版"阿拉丁"重塑茉莉公主

娜奥米英乌印三国混血外形出众 尽展不俗唱功

2019-05-27 16:17:31 来源：Mtime时光网

土生土长的伦敦人娜奥米·斯科特拥有英国、乌干达、印度三国混血，不仅外形出众，刚出道时还是创作型歌手。
　　时光网讯 迪士尼动画改编真人电影《阿拉丁》正在热映，美丽、果敢，敢于对抗命运的茉莉公主给人们留下了深刻印象。相比动画电影，真人电影重塑了一个犹如现代女性一般独立、自信的茉莉公主，她为自己的国家和人民争取未来，从公
主蜕变成真正的女王，并获得了自己的真爱。



《阿拉丁》剧照



娜奥米斯科特写真大片

　　茉莉公主的扮演者娜奥米·斯科特1993年生于英国伦敦，2011年出演青春偶像电视电影《柠檬嘴》出道。在片中，她饰演一位地下乐队的主唱，展现了不俗唱功。此次“茉莉公主”再次开嗓，完美演绎全新独唱曲目"Speechless（沉默无言）"。这首歌曲由《爱乐之城》词曲作者贾斯汀&本吉为茉莉公主量身打造。

"Speechless”娜奥米·斯科特演唱

　　在《阿拉丁》的选角新闻爆出以后，一度有人质疑娜奥米“太白”不适合演茉莉公主。其实土生土长的伦敦人娜奥米拥有英国、乌干达、印度三国混血，不仅外形出众，刚出道时还是创作型歌手，推出过多支个人单曲。

　　此外，娜奥米还曾在《地心营救》（2015）和《超凡战队》（2017）中饰演角色，虽然至今作品并不算多，但“茉莉公主”很可能将帮助娜奥米在好莱坞，乃至全球吸引到更多关注。而接下来她还将在克里斯汀·斯图尔特领衔的新版《霹雳娇娃》中饰演角色。

娜奥米在《超凡战队》中饰演粉红战士

娜奥米的出道电视电影《柠檬嘴》


《地心营救》剧照


《霹雳娇娃》剧照

　　现实中的娜奥米拥有与茉莉公主与阿拉丁一样动人的爱情故事。她在16岁时与前英格兰青年国家队队长相识，青梅竹马的两人于2014年步入婚姻殿堂，甜蜜至今。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迪士尼 茉莉公主 阿拉丁 娜奥米斯科特
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娜奥米·斯科特

娜奥米·斯科特

Naomi Scott

职业：演员

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阿拉丁

阿拉丁 (2019)

7.3

导演：盖·里奇

主演：威尔·史密斯

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