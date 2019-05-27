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迪士尼动画改编真人电影《阿拉丁》
正在热映，美丽、果敢，敢于对抗命运的茉莉公主给人们留下了深刻印象。相比动画电影，真人电影重塑了一个犹如现代女性一般独立、自信的茉莉公主，她为自己的国家和人民争取未来，从公
主蜕变成真正的女王，并获得了自己的真爱。
《阿拉丁》剧照
娜奥米斯科特写真大片
茉莉公主的扮演者娜奥米·斯科特
1993年生于英国伦敦，2011年出演青春偶像电视电影《柠檬嘴》
出道。在片中，她饰演一位地下乐队的主唱，展现了不俗唱功。此次“茉莉公主”再次开嗓，完美演绎全新独唱曲目"Speechless（沉默无言）"。这首歌曲由《爱乐之城》
词曲作者贾斯汀&本吉为茉莉公主量身打造。
在《阿拉丁》的选角新闻爆出以后，一度有人质疑娜奥米“太白”不适合演茉莉公主。其实土生土长的伦敦人娜奥米拥有英国、乌干达、印度三国混血，不仅外形出众，刚出道时还是创作型歌手，推出过多支个人单曲。
此外，娜奥米还曾在《地心营救》
（2015）和《超凡战队》
（2017）中饰演角色，虽然至今作品并不算多，但“茉莉公主”很可能将帮助娜奥米在好莱坞，乃至全球吸引到更多关注。而接下来她还将在克里斯汀·斯图尔特领衔的新版《霹雳娇娃》
中饰演角色。
娜奥米在《超凡战队》中饰演粉红战士
娜奥米的出道电视电影《柠檬嘴》
《地心营救》剧照
《霹雳娇娃》剧照
现实中的娜奥米拥有与茉莉公主与阿拉丁一样动人的爱情故事。她在16岁时与前英格兰青年国家队队长相识，青梅竹马的两人于2014年步入婚姻殿堂，甜蜜至今。
编辑：ruo