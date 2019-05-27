“漫威之父”斯坦李前经纪人科亚·摩根被警方逮捕，其涉嫌对斯坦李进行非法监禁和财产诈骗。













斯坦李与摩根的合照 此次警方称：非法监禁是指摩根涉嫌把斯坦·李从自己家中转移到别处，“2018年6月8日夜间，摩根把李从后者在好莱坞山的住宅中转移到了比弗利山一座守卫严实的公寓内，他用这样的手段让李相信自己处在危险中，需要离开家，去到一栋更安全的公寓，在那里摩根对李有更大的控制权。”





2018年2月开始，李的生意开始由摩根管理。而随后，在去年的一份法庭文件中，摩根被指控挪用、私吞李的财产达500万美元。警方表示李的财产总价值超过5000万美元，却没有明确的保护，导致投机主义者能够插手他的生活，控制他的财产。





警方称对此事展开了“大量的财政调查”，有指摩根通过李的签名活动敛取了26万2000美元，但李本人没得到这笔钱。





摩根的律师否认虐待老人指控，并表示他已经安排了摩根去自首，但警方和检方抢先行动了。律师对美联社表达了对警方和检方的不满，称没有尊重他和摩根的承诺，就抢先采取逮捕行动，“我们本来已对他们承诺下周会自首”。据悉摩根将被送回到洛杉矶受审，保释金30万美元。





去年4月，斯坦·李还未去世之时，相关事件就遭外媒曝光，时光网也进行过报道，摩根与斯坦·李女儿J.C. Lee、以及其他两人，“从肉体和精神上对斯坦·李进行控制，试图获得斯坦·李的巨额财产”。





原文如下：













（1958年，斯坦李一家三口合照）





J.C.还常常要求斯坦·李将财产转移至自己名下。二人经常吵架，如果斯坦·李不屈服，J.C.就会对他咆哮尖叫，歇斯底里。





她几乎没有任何朋友，除了三个人。他们三人完全掌控了J.C.的思想和行动，文件认为，三人的最终目的是“剥削斯坦·李”以及“完全掌控李的金钱和资产”。















与此同时，斯坦·李的代理律师被开除。曾担任李的助理长达25年的 Mike Kelly以前几乎每天与李见面，进行一对一的会面，如今他与李的会面被限制。一周一次，而且必须得到提前许可，会面过程也被监视。





服务了几十年的管家和园丁都被扫地出门。斯坦·李的电话号码被换掉，他的邮件被“三人团”成员摩根监视和编辑。





（斯坦李与女儿）





据一位长期生活在斯坦·李身边的内部人士透露：“现在的情况糟糕到无法形容。”





斯坦·李和厮守终身的妻子Joanie 由于J.C.挥霍无度，以及身为独生女的骄纵个性，斯坦·李和妻子Joanie一直不是女儿的“对手”。老爷子的前护理人员表示，J.C.成天打电话责骂父亲，斯坦·李常常与她吵到喉咙沙哑，为“任何小事，她都会吵架”。





除了口头的吵架，J.C.还曾对父母动粗。斯坦·李的前资产管理人布兰德利·J·赫尔曼陈述，2014年的某天J.C.到父母的家中去，看到了一辆新的捷豹敞篷车，以为这是买给她的。





在得知只是租给她的时候，J.C.对父母说了一句"fucking stupid"。母亲告诉她，如果这就是她的反应的话，那么他们会自己留着这辆汽车。J.C.听到后，粗鲁地抓住她母亲的手臂，将她推到在地上。





斯坦·李看到后，向他女儿喊道，“我要把你锁到一个小公寓里，并且拿走你所有的信用卡！你这个混蛋！”于是，J·C抓住老爷子的头，撞向他坐着的椅子。Joanie胳膊上发生瘀伤，腿上有血管破裂，老爷子头骨后部受到挫伤。





事件发生之后，老爷子和妻子要求赫尔曼不要告诉警察，避免让女儿受到公众指责或法律制裁。他们认为，女儿在精神上很脆弱，是童年时遭到的虐待经历（尽管已经六十多岁），让她变得歇斯底里。









（斯坦李发视频，否认文件真实性，表示自己和女儿关系非常好）





在公开视频中（视频的拍摄和公布者，是“三人团”之一的摩根），斯坦·李称“自己和女儿的关系非常亲密，摩根也是自己最好的朋友”，并称“自己患有黄斑病变”，所以根本看不清文件里面的内容。





而帮助准备文件的律师表示，他知道老爷子有这病，因此当时是一字一句清晰地将内容读出来，老爷子确认无误后签的名。









（被公开售卖的斯坦李“血液签名”漫画）





就在老爷子病还没痊愈的时候，他又遇上了闻所未闻的稀奇事：一位前合作伙伴，骗护士帮忙抽取他的血液样本，然后将血液稀释，变成签名印在漫画书上，声称上面有老爷子的DNA，一本漫画售价500万美金。而对于这一切，斯坦·李都毫不知情。





赫尔曼表示，看到这一切，他的心已碎，斯坦李“被对待得像监狱里的犯人”，这位曾创造出无数超级英雄的老人，现在“自己最需要一个超级英雄”。







