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《阿凡达2》开始新一轮真人实景拍摄

本周新西兰开机 原住民为卡梅隆献舞祝贺

2019-05-27 17:18:15 来源：Mtime时光网

《阿凡达2》目前正在新西兰拍摄，在开机当天，剧组中的新西兰演员克里夫·柯蒂斯带领家族42名成员前来，他们组团为导演詹姆斯·卡梅隆带来了毛利族舞蹈，

　　时光网讯 《阿凡达2》已经从2020年12月18日延期2021年12月17日北美上映，影片刚刚开始新一轮真人实景部分的拍摄，之前影片是完成了水中场景的动作捕捉拍摄。

　　影片目前正在新西兰拍摄，在开机当天，剧组中的新西兰演员克里夫·柯蒂斯带领家族42名成员前来，他们组团为导演詹姆斯·卡梅隆带来了毛利族舞蹈，激昂的舞蹈和嘹亮的歌声令到在场的演职员士气大振。



　　之后，柯蒂斯的亲属还赠送给导演和制片人礼物，感谢他们在新西兰拍摄这样出色的作品。

   编辑：汀

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关键词： 阿凡达2
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