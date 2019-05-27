2019-05-27 17:18:15 来源：Mtime时光网
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《复联4》主创出席中国影迷盛典
第九届北京国际电影节圆满闭幕
《复联4》中国午夜场影迷狂欢
香港金像奖颁奖礼红毯群星闪耀
编辑：汀
导演：詹姆斯·卡梅隆
主演：萨姆·沃辛顿
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天行者七草
45秒前
如果两年后看完我不喜欢，我就去美国烧了卡神的家
babyboe
14分钟前
这个电影，这个进度，不排除惊世骇俗的作品都对不起这么多人、这么长时间的关注，真他妈肉蛋
Master
44分钟前
mmp 还在拍摄 猴王雷布斯都要俯首称臣
PetterLang
45分钟前
阿凡达2现在天天发大合照
宿醉一场
51分钟前
呵呵呵 什么时候正式定档上映 在关注正好 至于什么进度啊 计划啊 我是一个 字都不会再相信了 我现在只相信卡神的导演功力 剩下的 全部信用透支了
SAMGOO
1小时前
关于阿凡达的进展新闻，我一个标点符号也不会信的
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