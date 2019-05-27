《阿凡达2》目前正在新西兰拍摄，在开机当天，剧组中的新西兰演员克里夫·柯蒂斯带领家族42名成员前来，他们组团为导演詹姆斯·卡梅隆带来了毛利族舞蹈，





时光网讯 《阿凡达2》已经从2020年12月18日延期2021年12月17日北美上映，影片刚刚开始新一轮真人实景部分的拍摄，之前影片是完成了水中场景的动作捕捉拍摄。





影片目前正在新西兰拍摄，在开机当天，剧组中的新西兰演员克里夫·柯蒂斯带领家族42名成员前来，他们组团为导演詹姆斯·卡梅隆带来了毛利族舞蹈，激昂的舞蹈和嘹亮的歌声令到在场的演职员士气大振。













之后，柯蒂斯的亲属还赠送给导演和制片人礼物，感谢他们在新西兰拍摄这样出色的作品。

编辑：汀