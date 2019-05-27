“另一颗星球”科幻大会在北京举行，《流浪地球》剧组现身粉丝见面会，大家表达了对续集的期待。





5月25日至26日，“另一颗星球”科幻大会（Another Planet Science-FictionConvention）在北京举行，吸引大批科幻从业者和粉丝们参加。











本届科幻大会亮点多多——刘慈欣现身见面会，吸引大批粉丝来捧场；吴京妻子、主持人谢楠则现身活动，谈儿童科幻教育。在本届科幻大会的“黄金时代奖颁奖典礼”上，郭帆导演获得2019年年度人物奖，刘慈欣和韩松为其颁奖。















屈菁菁则幽默表示“导演对我挺抱歉的，他承诺我。如果拍2的时候，一定让我穿比基尼， 下次聚会的时候，希望有人能cos周倩”。





“另一颗星球”科幻大会是去年5月“亚太科幻大会”（APSFcon）的升级和延续，由未来事务管理局主办，中国科协科普部作为指导单位，是亚洲-太平洋地区高规格的科幻行业盛会。













“未来事务管理局”是以“未来”为核心的科技文化品牌，专注科幻文化的推广、原创内容的创造。大会上，“未来事务管理局”还与衍生品品牌52TOYS 达成深度合作，双方打算进一步将优秀科幻作品的商业价值、传播价值提升到一个新高度。

编辑：飒飒