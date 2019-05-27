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刘慈欣期待"流浪地球2"涉及中华文化

周倩饰演者：郭帆承诺续集让我穿比基尼

2019-05-27 17:46:46 来源：Mtime时光网

“另一颗星球”科幻大会在北京举行，《流浪地球》剧组现身粉丝见面会，大家表达了对续集的期待。
　　时光网讯 2019年春节档，由刘慈欣作品改编、郭帆执导的科幻电影《流浪地球》大热，成为现象级影片，带起一波“科幻热”。

　　5月25日至26日，“另一颗星球”科幻大会（Another Planet Science-FictionConvention）在北京举行，吸引大批科幻从业者和粉丝们参加。



　　本届科幻大会亮点多多——刘慈欣现身见面会，吸引大批粉丝来捧场；吴京妻子、主持人谢楠则现身活动，谈儿童科幻教育。在本届科幻大会的“黄金时代奖颁奖典礼”上，郭帆导演获得2019年年度人物奖，刘慈欣和韩松为其颁奖。



　　另外，《流浪地球》剧组成员，包括导演郭帆、原著刘慈欣、视效总监丁燕来、演员屈菁菁张亦驰、Mike隋等也现身粉丝见面会。谈及电影续集，刘慈欣表示“很渴望看到《流浪地球》的续集，一直以来中华文化是在我们的土地上看到的，很期待在星空的角度来看中华文化。这也是我对流浪地球续集作品的期待。”

　　屈菁菁则幽默表示“导演对我挺抱歉的，他承诺我。如果拍2的时候，一定让我穿比基尼， 下次聚会的时候，希望有人能cos周倩”。

　　“另一颗星球”科幻大会是去年5月“亚太科幻大会”（APSFcon）的升级和延续，由未来事务管理局主办，中国科协科普部作为指导单位，是亚洲-太平洋地区高规格的科幻行业盛会。




　　“未来事务管理局”是以“未来”为核心的科技文化品牌，专注科幻文化的推广、原创内容的创造。大会上，“未来事务管理局”还与衍生品品牌52TOYS 达成深度合作，双方打算进一步将优秀科幻作品的商业价值、传播价值提升到一个新高度。

   编辑：飒飒

关键词： 科幻大会 另一颗星球 刘慈欣 郭帆 流浪地球
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