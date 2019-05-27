阿拉丁这个词的本意为“信仰的尊贵”，《阿拉丁》本是中古阿拉伯的一则故事，也称为“阿拉丁与神灯”，出自《一千零一夜》，不过有许多故事细节，实际上是来自法国学者安托万·加朗的加编。

随后，故事中的反派魔法师将阿拉丁带到一个神秘之地，文中这样描写道：“这便是这个西非魔法师不辞长途辛劳、从日落处的西方奔到日出处的中国的最终目的地。”而当魔法师把阿拉丁骗入地洞去取神灯时，文中又说，“他从很远的摩洛哥来到中国，惟一的奢望就是盗取神灯。”

在《阿拉丁与神灯的故事》开篇第一段这样写道：“相传在古代中国的都城里，有一个以缝纫为业的手艺人，名叫穆斯塔法，他是个穷人，家境不好，膝下只有一个独生子，名叫阿拉丁。”











在“阿拉丁”原著故事中，这个国家是虚构的，路途遥远，位于远东。但这个国家和真正的或历史上的中国并没有太大关系。这种故事背景在童话当中是很常见的——突显了故事不至于过于写实而失去意境，或者只是一种匠心独运的编排技巧。

故事创作者大概并不知道美洲的存在，因此阿拉丁故事里的“中国”代表的是“极东之地”，而魔法师的故乡摩洛哥则是“极西之地”。故事一开始就叙述了魔法师尽其所能地从远方来到中国，在创作者的世界观里那是最长的旅程，表现了魔法师试图获取无价神灯的决心。

故事发展到最后时，精灵不费吹灰之力地帮助阿拉丁和魔法师瞬间往来于东西方之间，表现了精灵的强大威力。于是，发生在中国的传奇《阿拉丁与神灯的故事》对于读者而言，必有一番独特的吸引力。





1992版动画《阿拉丁》主题曲MV《A Whole New World》 对于当下的年轻观众来说，目前最被大家熟知的阿拉丁故事是1992年迪士尼制作的动画电影《阿拉丁》。在这个版本中，许多角色原本的名字都被重新命名，例如魔法师被重新命名为“贾方”，并成为朝中大臣。不少角色拥有新的戏中目标，例如神灯精灵渴望自由，原著中的戒指精灵消失，取而代之的是魔毯。故事场景从中国移到虚构的阿拉伯城市阿格拉巴（Agrabah），而故事结构也简化了。

故事里所谓的“中国”是一个伊斯兰国度，大部分的人都是穆斯林，其中甚至还有一名向阿拉丁购买器皿的犹太商人（他还敲诈了阿拉丁），然而没有提到过佛教徒或者儒士。每个人在这个国度里都拥有阿拉伯名字，其统治者更像波斯王而不是中国皇帝。