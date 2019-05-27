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《寄生虫》摘金棕榈韩国总统发贺信

奉俊昊宋康昊返韩 谈下跪一幕"既惊喜又感动"

2019-05-27 19:31:36 来源：Mtime时光网

被问到获奖后面对奉俊昊导演单膝跪地献上金棕榈的感受，宋康昊感叹道：“真的吓了一跳，但也真的很感动。”

奉俊昊和宋康昊在机场和奖杯合影

　　时光网讯 在获悉《寄生虫》为韩国摘得首座金棕榈奖杯后，韩国总统文在寅在推特给导演奉俊昊发出了一封贺信，祝贺的同时，也表示自己非常好奇，想尽快看到影片。与此同时，奉俊昊和宋康昊也于今日返回韩国，在走出机舱门后就被媒体记者团团围住。

　　奉俊昊再次谈及外国媒体用他的名字来为《寄生虫》定义类型，他开心的表示非常喜欢这个评价，“和拿到金棕榈一样开心”。而宋康昊则被问到获奖后面对奉俊昊导演单膝跪地献上金棕榈的感受，奉俊昊连忙在一旁说到：“不是计划好的。”宋康昊则感叹道：“真的吓了一跳，但也真的很感动。”


刚出机舱就被媒体记者团团围住的奉俊昊和宋康昊


photocall的惊喜一幕

　　《寄生虫》是奉俊昊和宋康昊继《杀人回忆》、《汉江怪物》《雪国列车》后的第四度合作。影片讲述了发生在身份地位悬殊的两个家庭身上的故事：宋康昊饰演的无业游民父亲基泰，让寄托了家人生计希望的大儿子（崔宇植 饰）前往IT公司老总朴社长（李善均 饰）家应聘课外教师，随之发生了一连串意外事件。

　　影片将于5月30日在韩国正式上映，中国香港将于6月上映。

文在寅贺信全文如下：

祝贺奉俊昊导演荣获第72届戛纳电影节金棕榈奖

在过去一年制作的世界上所有的电影中，《寄生虫》被认可为最出色的一部，是非常光荣的事情。为此，我与珍惜我们电影的国民们一样感到开心。一部电影的完成，从导演到演员、工作人员、编剧，制作，我深知所有人都复出了无尽的努力。各位为《寄生虫》复出的热情，铸就了我们对于我们自己电影的自信心。我代表国民表达深深的感谢，从12岁开始就一步步成长为世界级导演的“奉俊昊”这个名字是最令人骄傲的。

奉俊昊导演的电影，从我们的日常出发，展现日常的活力与珍贵。从平凡中寻找故事，这真的很棒。这次的《寄生虫》，我非常好奇，也十分期待能早点看到。今年是意义深远的韩国电影百年，今年凌晨我们摘得金棕榈，对于过往帮助我们电影成长的的电影人和高水平的观众们，可谓一份有意义的礼物。

2019年5月26日
大总统 文在寅





   编辑：ruo

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关键词： 寄生虫 戛纳 奉俊昊 宋康昊
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