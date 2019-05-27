被问到获奖后面对奉俊昊导演单膝跪地献上金棕榈的感受，宋康昊感叹道：“真的吓了一跳，但也真的很感动。”



奉俊昊和宋康昊在机场和奖杯合影 奉俊昊和宋康昊在机场和奖杯合影















刚出机舱就被媒体记者团团围住的奉俊昊和宋康昊 刚出机舱就被媒体记者团团围住的奉俊昊和宋康昊







photocall的惊喜一幕 photocall的惊喜一幕









影片将于5月30日在韩国正式上映，中国香港将于6月上映。





文在寅贺信全文如下：





祝贺奉俊昊导演荣获第72届戛纳电影节金棕榈奖





在过去一年制作的世界上所有的电影中，《寄生虫》被认可为最出色的一部，是非常光荣的事情。为此，我与珍惜我们电影的国民们一样感到开心。一部电影的完成，从导演到演员、工作人员、编剧，制作，我深知所有人都复出了无尽的努力。各位为《寄生虫》复出的热情，铸就了我们对于我们自己电影的自信心。我代表国民表达深深的感谢，从12岁开始就一步步成长为世界级导演的“奉俊昊”这个名字是最令人骄傲的。





奉俊昊导演的电影，从我们的日常出发，展现日常的活力与珍贵。从平凡中寻找故事，这真的很棒。这次的《寄生虫》，我非常好奇，也十分期待能早点看到。今年是意义深远的韩国电影百年，今年凌晨我们摘得金棕榈，对于过往帮助我们电影成长的的电影人和高水平的观众们，可谓一份有意义的礼物。





2019年5月26日

大总统 文在寅

















