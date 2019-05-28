











时光网日前对奥利维亚·王尔德进行了专访，她谈到了自己的青春岁月，回忆起自己十三岁那年经历的一次冒险故事，感叹青春期的与众不同：“年轻的时候，二十四小时内发生的事情真的能改变你的人生，你可以改变你的身份，你可以经历一些改变人生的东西，让你觉得截然不同，成年之后，很少有什么事情能在二十四小时内，让我们觉得自己彻底变成另一个人，我们可以犯罪，可以犯错，但没有什么冒险能让我们觉得，今晚我的世界要彻底改变，我要改变我的人生。”



《高材生》R级预告

谈到故事里的两位主人公莫莉和艾米，奥利维亚表示“我没有他们那么自信和聪明”。曾经从华盛顿去到寄宿学校上学的经历，让喜欢复古装扮的奥利维亚与其她同学显得有些格格不入，“我想要融入这些人……但从来没成功。”但片中的莫莉和艾米虽然在试图改变自己，但却依然“没有把自己同化”。





对于首次执导电影长片，奥利维亚坦言虽然是一个巨大的挑战，但也同样令人激动：“我要把一切简化，让我有空去做每天出现的各种抉择，这很有挑战性，但也让人很激动，我对拍电影的一切恐惧，最后都变成了非常完美的体验，让我还想继续拍下去。”





《高材生》已经于5月24日在美国上映。