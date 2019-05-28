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《高材生》复制"伯德小姐"成功？

奥利维亚王尔德谈演员转型导演的"完美体验"

2019-05-28 12:35:52 来源：Mtime时光网

对于首次执导电影长片，奥利维亚坦言虽然是一个巨大的挑战，但也同样令人激动。

《高材生》海报

　　时光网讯 曾经出演《极速风流》《她》等片的好莱坞气质女演员奥利维亚·王尔德的导演处女作《高材生》日前在北美正式上映。影片虽然首周票房表现平平，但是口碑却极为出色。这让人不禁想到2017年通过执导成长喜剧《伯德小姐》成功转型导演的女演员格蕾塔·葛韦格，奥利维亚很可能将复制前者的成功轨迹。

　　《高材生》讲述一对好友、两个学术天才和一群朋友在高中毕业前夕意识到她们应该少学习而多玩玩耍，为了不落后于同龄人，她们开始了一项任务：将4年的快乐时光填满一个晚上。比妮·费尔德斯坦凯特琳·德弗担纲主演。

　　这部R级校园喜剧此前曾在西南偏南电影节上进行了放映，得到了非常积极的评价，被评论家成为女性版的《太坏了》。目前该片的在烂番茄网站得到98%的新鲜度，权媒收集网站Metacritic收录的48家媒体也给出85分，评分间于《成长边缘》（77分）和《伯德小姐》（94分）之间。

　　时光网日前对奥利维亚·王尔德进行了专访，她谈到了自己的青春岁月，回忆起自己十三岁那年经历的一次冒险故事，感叹青春期的与众不同：“年轻的时候，二十四小时内发生的事情真的能改变你的人生，你可以改变你的身份，你可以经历一些改变人生的东西，让你觉得截然不同，成年之后，很少有什么事情能在二十四小时内，让我们觉得自己彻底变成另一个人，我们可以犯罪，可以犯错，但没有什么冒险能让我们觉得，今晚我的世界要彻底改变，我要改变我的人生。”

《高材生》R级预告

　　谈到故事里的两位主人公莫莉和艾米，奥利维亚表示“我没有他们那么自信和聪明”。曾经从华盛顿去到寄宿学校上学的经历，让喜欢复古装扮的奥利维亚与其她同学显得有些格格不入，“我想要融入这些人……但从来没成功。”但片中的莫莉和艾米虽然在试图改变自己，但却依然“没有把自己同化”。

　　对于首次执导电影长片，奥利维亚坦言虽然是一个巨大的挑战，但也同样令人激动：“我要把一切简化，让我有空去做每天出现的各种抉择，这很有挑战性，但也让人很激动，我对拍电影的一切恐惧，最后都变成了非常完美的体验，让我还想继续拍下去。”

　　《高材生》已经于5月24日在美国上映。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 高材生 奥利维亚王尔德 专访
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