首映礼上，众位主创与韩国粉丝热情互动，还集体模仿“琴·格蕾”发大招的动作，气势十足，但模仿“快银”出招时的慢动作就很好笑了。



















首映礼上，众位主创与韩国粉丝热情互动，还集体模仿“琴·格蕾”发大招的动作，气势十足，但模仿“快银”出招时的慢动作就很好笑了。



















影片将于6月5日在韩国正式上映，中国内地定档6月6日。而主创一行将于5月29日现身中国首映礼，此次缺席韩国的“X教授”詹姆斯·麦卡沃伊也将现身。

编辑：ruo