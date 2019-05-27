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"X战警:黑凤凰"韩国首映礼索菲发大招

法斯宾德互动韩国粉丝 5月29日中国首映礼

2019-05-27 23:21:23 来源：Mtime时光网

首映礼上，众位主创与韩国粉丝热情互动，还集体模仿“琴·格蕾”发大招的动作，气势十足，但模仿“快银”出招时的慢动作就很好笑了。
　　时光网讯 《X战警：黑凤凰》今日在韩国先后举行了新闻发布会和首映红毯。制片人哈奇·帕克和导演西蒙·金伯格，以及"琴·格蕾"索菲·特纳、"万磁王"迈克尔·法斯宾德、“镭射眼”泰尔·谢里丹和“快银”伊万·彼得斯齐聚韩国。







　　首映礼上，众位主创与韩国粉丝热情互动，还集体模仿“琴·格蕾”发大招的动作，气势十足，但模仿“快银”出招时的慢动作就很好笑了。






　　《X战警：黑凤凰》讲述了X战警成员琴·葛蕾，被神秘宇宙力量击中后逐渐失控黑化，变成杀伤力逆天的黑凤凰的故事。

　　影片将于6月5日在韩国正式上映，中国内地定档6月6日。而主创一行将于5月29日现身中国首映礼，此次缺席韩国的“X教授”詹姆斯·麦卡沃伊也将现身。

   编辑：ruo

关键词： X战警黑凤凰 韩国 首映
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