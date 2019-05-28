今日片方发布“超能出击”版裸眼3D预告，X战警首次进入浩瀚太空，凤凰被宇宙力量控制黑化陷入情感拉扯。





在今日发布的预告中，恢弘场面目不暇接，X战警执行任务首次进入外太空，身处浩瀚宇宙；凤凰女所过之处皆火光四起，一片狼藉，以一人之力操控直升飞机、让火车脱轨；万磁王释放能力操控枪支进入战斗准备。





还有X教授、魔形女、野兽、暴风女、镭射眼、快银等人的经典超能力爆发。刺激炫目的场面在裸眼3D效果下极致震撼。









布伦南对影片呈现的视觉效果颇有信心，他表示，凤凰之力爆发时“会有类似于冲击波一样的效果，也会有颗粒物一样的效果，还会几乎像是内部岩浆作用的烟尘和火焰”，其释放出的能量具有“毁天灭地”的效果。











与此同时，X战警的全球宣传旅程仍在继续，本周三（5月29日），“鲨美”组合领衔超强阵容将惊喜亮相北京，X战警的中国之旅，值得期待！









