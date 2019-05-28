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《X战警：黑凤凰》裸眼3D预告来袭

超凡视效燃爆感官 韩国首映礼主创现身

2019-05-28 08:28:43 来源：Mtime时光网

《X战警：黑凤凰》发布“超能出击”版裸眼3D预告。
　　时光网讯 由美国二十世纪福斯公司出品，美国漫威影业公司联合出品的超级英雄大片《X战警：黑凤凰》将于6月6日登陆全国院线，影片预售现已全面开启。

　　今日片方发布“超能出击”版裸眼3D预告，X战警首次进入浩瀚太空，凤凰被宇宙力量控制黑化陷入情感拉扯。









　　随着电影上映的临近，主演“法鲨”迈克尔·法斯宾德、“凤凰女”索菲·特纳、“小队镭射眼”泰伊·谢里丹、“快银小天使”伊万·彼得斯和导演西蒙·金伯格已于昨日抵达韩国开始宣传活动，入乡随俗全员体验“韩式比心”。

　　在今日发布的预告中，恢弘场面目不暇接，X战警执行任务首次进入外太空，身处浩瀚宇宙；凤凰女所过之处皆火光四起，一片狼藉，以一人之力操控直升飞机、让火车脱轨；万磁王释放能力操控枪支进入战斗准备。

　　还有X教授、魔形女、野兽、暴风女、镭射眼、快银等人的经典超能力爆发。刺激炫目的场面在裸眼3D效果下极致震撼。

　　值得一提的是，此次影片的视效指导由曾获得奥斯卡最佳视觉效果奖提名的菲利普·布伦南担任，他还曾参与《金刚狼2》、《加勒比海盗》、《金刚》等好莱坞大片的视效工作，制作经验颇为丰富。

　　布伦南对影片呈现的视觉效果颇有信心，他表示，凤凰之力爆发时“会有类似于冲击波一样的效果，也会有颗粒物一样的效果，还会几乎像是内部岩浆作用的烟尘和火焰”，其释放出的能量具有“毁天灭地”的效果。



　　与此同时，X战警的全球宣传旅程仍在继续，本周三（5月29日），“鲨美”组合领衔超强阵容将惊喜亮相北京，X战警的中国之旅，值得期待！



   编辑：sasa

关键词： X战警 黑凤凰 裸眼3D 韩国首映礼
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