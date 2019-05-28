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62岁硬核女神回归《终结者：黑暗命运》

莎拉康纳回来了！与T-800施瓦辛格并肩作战

2019-05-28 09:36:49 来源：Mtime时光网

由詹姆斯·卡梅隆监制、蒂姆·米勒执导的电影《终结者：黑暗命运》（暂译）继首支预告片释出后，近日又发布一组全新剧照与幕后照。
　　时光网讯 詹姆斯·卡梅隆监制、蒂姆·米勒执导的经典科幻续篇《终结者：黑暗命运》（暂译）曝光全新幕后照，62岁琳达·汉密尔顿回归再度饰演硬核女战士莎拉·康纳，战斗力不减当年。

中文预告片

　　《终结者：黑暗命运》（暂译）是《终结者》系列的第六部作品，也是詹姆斯·卡梅隆继1991年的《终结者2：审判日》之后回归参与制作的首部《终结者》电影。作为詹姆斯·卡梅隆正统“终结者三部曲”的第三部，影片将承接《终结者2：审判日》的剧情，原版《终结者》中的男女主角阿诺·施瓦辛格和琳达·汉密尔顿回归出演，黄金铁三角阵容的重新聚首看点十足，让“终结者”的粉丝激动不已。

　　在最新发布的剧照中，几位主要角色纷纷亮相，麦肯兹·戴维斯饰演的格蕾丝短发造型中性帅气，她双手握住达妮（娜塔莉亚·雷耶斯饰）的肩膀，而达妮神情痛苦激动，这两名新角色将延续此前《终结者》系列中“保护者”与“关键人物”的经典角色设定。而琳达·汉密尔顿饰演的莎拉·康纳则在剧照中肩抗火箭筒，霸气十足，看起来战斗力依旧。

　　《终结者：黑暗命运》(暂译)由詹姆斯·卡梅隆监制，执导过《死侍》的蒂姆·米勒担任导演，阿诺·施瓦辛格(《终结者》、《真实的谎言》)、琳达·汉密尔顿(《终结者》、《终结者2：审判日》)、麦肯兹·戴维斯(《银翼杀手2049》、《火星救援》)、娜塔莉亚·雷耶斯(《候鸟》)、加布里埃尔·鲁纳(《神盾局特工第四季》)、迪耶戈·博内塔(《超能泰坦》)联袂主演。

　　《终结者：黑暗命运》由腾讯影业、Skydance Media、派拉蒙影业、二十世纪福斯公司出品。影片将于2019年11月1日于北美上映。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 终结者 剧照 幕后照 琳达·汉密尔顿 麦肯兹·戴维斯
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