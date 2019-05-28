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陈佩斯回归献声《爱宠大机密2》小白

冯小刚冯绍峰马丽郭采洁加盟中文配音版？！

2019-05-28 09:35:01 来源：Mtime时光网

陈佩斯回归继续为《爱宠2》兔子小白献声。片方也于昨日曝光一张国语配音版剪影海报，请观众竞猜五位主要角色的配音演员，除陈佩斯外，冯小刚、冯绍峰、马丽、郭采洁加盟？！
　　时光网讯  照明动画《爱宠大机密2》将于7月5日上映。今日，片方释出一则中文配音海报，陈佩斯回归继续为兔子小白献声。

　　而片方也于昨日曝光一张国语配音版剪影海报，请观众竞猜五位主要角色的配音演员，除陈佩斯外，冯小刚冯绍峰马丽郭采洁的呼声很高。

　　2016年《爱宠大机密》中，陈佩斯配音的小白令人称道至今，他收放自如、惟妙惟肖的诠释让不少观众表示“这才是大师”！ 

　　此次二度配音小白，陈佩斯表示“毫无保留、毫不犹豫”。对于这只外表呆萌、内心狂热的兔子，三年来他的热爱有增无减。

　　陈佩斯笑言，小白最大的魅力在于它“个头小能量大”的反差和身上真实又可爱的缺点，“并非完美无缺，而是有血有肉的爷们儿，有些话痨、爱炫耀，却又在危机到来时勇于担当”。这种透着可爱的瑕疵让陈佩斯觉得亲切，甚至坦言“有点儿像自己”。

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　　延续前作的丰富性格，这一次小白面临新的成长，正如陈佩斯所说“活得更有劲儿啦”，而这对于65岁的陈佩斯也不啻为一次新的挑战。

　　为了表达出节奏和喜感，陈佩斯不仅依旧在配音时手舞足蹈，还强调通过控制口腔力度烘托角色的高光时刻，“以自我的切身情绪去表现角色情绪，确实很累，费体力”，但也看得出，对于此次要宣誓守护纽约城的“兔子超人”，陈佩斯是真爱。

　　而从小白谈到宠物之于人类的意义时，陈佩斯表示，有宠物陪伴的家庭是幸福的，“表面上是你关照它，其实它也在关照你，情感的交流和陪伴是相互的。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 爱宠大机密2 陈佩斯 配音
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