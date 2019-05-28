此前在被问及片名中为何有“天地对决”四字时，古天乐透露道：“片中要对刘德华开枪”，给人带来无限猜想。





今日，影片发布了双雄对峙版海报，影片中余顺天（刘德华饰）与地藏（古天乐饰）两人的形象得到进一步曝光，两人之间剑拔弩张的紧张关系也得到进一步体现。













毒品市场维持四分天下的格局已久，但自从地藏（古天乐饰）与墨西哥大毒枭跨境合作扩展势力，再加上一连串黑吃黑的动作，毒界变得风声鹤唳，警员林正风（苗侨伟饰）全力追缉毒贩。





另一方面，因儿时亲眼目睹父亲被毒品所毁而嫉毒如仇的慈善家兼金融巨子余顺天（刘德华饰），正悬赏一亿歼灭香港最大毒贩，此举在社会上引起轩然大波。原来，余顺天和地藏有着不可告人的同门关系，一场天地对决一触即发。





昔日同门，有着二十年兄弟情谊的两人，究竟谁将赢得这场生死博弈？与此同时，带着妻子和队友因缉毒殉职的宿仇的缉毒警察林正风（苗侨伟饰）面对毒贩林立的局面，是否会与余顺天联手缉拿毒贩？一切答案都深藏在“白色深渊”下，等待破局。





此次曝光的两款双雄对峙版海报暗藏玄机，余顺天和地藏被毒品这一白色深渊所禁锢，同时，海报也曝光了余顺天与地藏的“双面”形象。









影片以一个全新故事面世，在主题上更多突出毒品危害以及“扫毒”概念，作为影片监制与主演的刘德华曾坦言称原本只想当监制，但拿到剧本后被角色打动，最终决定出演，选择这部影片作为自己伤后复出的首部作品，台前幕后亲力亲为。

编辑：hello王小羊