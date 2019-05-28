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现象IP《全职高手之巅峰荣耀》定档8.16

初代嘉世战队集结 超一线声优大银幕重聚

2019-05-28 10:18:14 来源：Mtime时光网

电影此次发布预告，首次披露了核心剧情，将一切带回到“荣耀”的起点。18岁的叶修带领初代嘉世战队参加“荣耀”首届联赛，冠军势在必得。
　　
时光网讯  阅文集团白金作家蝴蝶蓝创作的超人气小说《全职高手》的电影版《全职高手之巅峰荣耀》今日宣布定档8月16日，同时发布“并肩作战”版定档预告及海报。

　　男主角叶修带领嘉世战队初登荣耀赛场，全员集结誓夺冠军，在最热血的年纪，选择做最热爱的事——成为荣耀的职业选手。

　　《全职高手》IP的开发在小说、动画、漫画、商业等领域都获得非常不俗的成绩，小说点击破百亿、动画2017年骨朵国漫榜第一名、品牌合作开创业内先河，被网友们称为“现象级IP”。原著小说由电竞高手叶修25岁退出嘉世站队而展开，描写他在游戏“荣耀”的世界中重回巅峰的故事。

　　而电影此次发布预告，首次披露了核心剧情，将一切带回到“荣耀”的起点。18岁的叶修带领初代嘉世战队参加“荣耀”首届联赛，冠军势在必得。

　　预告中，除了最新亮相的嘉世新面孔外，还有两位令粉丝们惊喜的“老朋友”，一是叶修多年的对手的韩文清，此次二人在电影中有一决高下的精彩对手戏。另一位则是出现在预告最后叶修好友苏沐秋，在小说里苏沐秋一直是“回忆担当”，而此次作为正式角色出现在电影中，可谓是留给观众的重磅惊喜。

　　
　
　


　　除先前公开的叶修形象之外，苏沐秋与年幼苏沐橙的形象在之前的影视作品中从未大篇幅出现，此次亮相无疑成为最大惊喜。

　　同时，电影随之公布了超一线配音阵容。动画原版配音阿杰加盟电影挑战配音18岁的叶修；苏沐秋则邀请到了知名配音演员边江。不仅如此，更有夏磊、刘康、文靖渊等优秀配音演员加盟。

　　影片中的解说配音阵容也不容小觑，为还原真实电竞场景特地邀请到三位知名游戏解说为电影配音。预告开头即是香蕉解说wAwa介绍荣耀比赛，以及米勒、泽元也将在电影中献声。阿杰边江再次联手，顶级声优齐聚，众多粉丝不禁大呼：“这种神仙阵容还能让我再刷一百遍电影”。

   编辑：hello王小羊

关键词： 全职高手之巅峰荣耀 定档 预告
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全职高手之巅峰荣耀

全职高手之巅峰荣耀 (2019)

0.0

导演：史涓生

主演：张杰 西子

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