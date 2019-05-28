时光网讯
在奥斯卡获奖片《逃出绝命镇》
之后，乔丹·皮尔
带来了一部复杂、颇具挑战性，但同时又有深刻原创性的心理恐怖片。影片继承了不少《逃出绝命镇》的特点，其中最明显的，就是丰富的现实隐喻。
影片在美国上映开画时，以7000万美元超越早一周开画的《惊奇队长》登顶。影片北美累计票房1.75亿美元，是史上票房第4高的R级恐怖片。
从口碑上来看，该片受到影评人喜爱，烂番茄新鲜度高达94%，然而普通观众并不是那么买账——影片IMDb评分7.2，不及《逃出绝命镇》的7.7分。下面是时光网美国记者看后的影评——
融合了讽刺恐怖、惊悚、社会评论和黑暗喜剧的狂野原创作品《逃出绝命镇》
，是2017年获得突破性院线成功的作品之一，全球总收入超过2.55亿美元，而预算只有450万美元。
该影片获得了奥斯卡最佳原创剧本奖，让导演兼编剧的乔丹·皮尔一夜成名，在此之前他最为人熟知的身份是美国喜剧小品电视节目Key & Peele的主角之一。
《我们》
代表着这个40岁的纽约导演在摄像机后的第二次奋斗。即使不是不可复制，《逃出绝命镇》
那种批判和精神内核的成功也不是那么容易达到的。不是说评分不够真实或真诚——烂番茄评分高达98%，而是人们对导演首部电影的预期相对不高。
《我们》
受到的“待遇”可就和《绝命镇》不同了——会被看作是来自于“重要的电影制作人”，被分析和解剖，而不再是“那个喜剧演员”。
最后的结果就是，它也将会有更多的争议性。
乔丹·皮尔凭借《逃出绝命镇》拿下奥斯卡最佳原创剧本奖
但《我们》还是无可争议地肯定了，皮尔作为他那个时代重要电影制作人的地位。作为在好莱坞大片厂体系中工作的少数导演之一，他可以轻松把控主流商业电影类型的吸引力，同时也能讲述充满叙述性的社会共鸣和相关性的故事。
微剧透提醒！
这部电影的开场发生在1986年，年幼的Adelaide在加利福尼亚州圣克鲁斯的沙滩游乐园和她的父母走失了，她徘徊在一个满是镜子的房间里，和镜子里反射着的自己面对面。
影片随后推进到现在，快乐的中产阶级家庭Wilson一家来到他们的海滨度假小屋，要和他们的朋友Josh（蒂姆·海德克
饰演）和Kitty（伊丽莎白·莫斯
饰演）以及他们的双胞胎女儿一起度假。
当晚在Wilson家门外，出现了四个穿着红色连身衣，咧嘴笑着的分身们。其中一些角色（全部由同一演员扮演）发出令人不安的叩击声和咕噜声；在影片中，他们都有名字，也统称为“附体人”（“Tethered”）。
他们在身体和情感上威吓Wilson一家，当被问及他们是谁时，他们只是简单地回答：“我们是美国人（US）。”由此一场血腥的生死争斗就开始了，这次Adelaide必须为了家庭的未来而战。
《阴阳魔界》“镜像”一集剧照，女主在镜子中看到了和自己一模一样的分身
皮尔自己承认，影片受到1960年的剧集《阴阳魔界》
第一季21集“镜像”的启发，再加上他童年时期反复出现的噩梦——看到另外一个自己站在地铁站火车轨道上盯着自己。《我们》
比《逃出绝命镇》更像是一部可识别的直接的恐怖类型电影。
但考虑到皮尔的混血身份以及当前美国如此疯狂、动荡不安的社会政治功能失调的现状，这部影片同样也富含了隐喻和评论。影片的话题涉及身份——包括个人的以及共享的，以及为了生存我们带上的面具。
其实，在很多层面上，这些象征性和寓言性的元素，是对这个令人不安但又特别的美国现实的反思，是对一个多民族国家共同承担社会责任的反省，是对非裔美国人经历的考察，是对主流文化给少数民族、种族或其他强加的恶的反思。
在没有任何具体情节衬托的情况下，电影最后出现的句子“一切都会像从前一样”，就像是一种特权中读到的令人不寒而栗的冷漠敷衍。
但《我们》并不是绝对需要从这个层面上进行解释或者分析，以保证对中国和世界其他国家观众的吸引力。
将影片解释成一个令人毛骨悚然的拼图盒子也是可以的，它同时也呼应了大卫·林奇最近的力作《双峰》
同样的主题：对于道德和精神方式的探索，以及“善”与“恶”的自我。
从技术层面来说，《我们》再一次证明了皮尔视角独特大胆，拥有极具吸引力的包装能力。
另外，Mike Gioulakis的摄影干脆又令人回味；Michael Abels的音乐，改编自于1994年Luniz歌曲I got 5 On It，令人难以忘怀，与皮尔的歌剧感、慢慢升级的恐惧和宿命感相得益彰。
然而，从纯粹的结构层面看，影片在剪辑上有点缺失，或者说至少是有点奇怪。到了116分钟，电影将观众带到了“附体人”的黑暗领域，《我们》
就此进入到了第三幕。但是影片并没有对这个地方进行深入地解释，而是用很多说明性的对话将观众推向结局
。
尽管有些细节还需要斟酌，其模棱两可的结局也引发了很大争议，但是《我们》的确给铁杆的影迷们提供了一次发人深省十分值得的观影体验。
这部恐怖影片反思了那些二元性和黑暗冲动如何存在于我们所有人中，以及如何面对这些丑恶的后果。