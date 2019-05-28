







该影片获得了奥斯卡最佳原创剧本奖，让导演兼编剧的乔丹·皮尔一夜成名，在此之前他最为人熟知的身份是美国喜剧小品电视节目Key & Peele的主角之一。













最后的结果就是，它也将会有更多的争议性。







乔丹·皮尔凭借《逃出绝命镇》拿下奥斯卡最佳原创剧本奖





但《我们》还是无可争议地肯定了，皮尔作为他那个时代重要电影制作人的地位。作为在好莱坞大片厂体系中工作的少数导演之一，他可以轻松把控主流商业电影类型的吸引力，同时也能讲述充满叙述性的社会共鸣和相关性的故事。

微剧透提醒！











这部电影的开场发生在1986年，年幼的Adelaide在加利福尼亚州圣克鲁斯的沙滩游乐园和她的父母走失了，她徘徊在一个满是镜子的房间里，和镜子里反射着的自己面对面。





















当晚在Wilson家门外，出现了四个穿着红色连身衣，咧嘴笑着的分身们。其中一些角色（全部由同一演员扮演）发出令人不安的叩击声和咕噜声；在影片中，他们都有名字，也统称为“附体人”（“Tethered”）。





他们在身体和情感上威吓Wilson一家，当被问及他们是谁时，他们只是简单地回答：“我们是美国人（US）。”由此一场血腥的生死争斗就开始了，这次Adelaide必须为了家庭的未来而战。



《阴阳魔界》“镜像”一集剧照，女主在镜子中看到了和自己一模一样的分身









但考虑到皮尔的混血身份以及当前美国如此疯狂、动荡不安的社会政治功能失调的现状，这部影片同样也富含了隐喻和评论。影片的话题涉及身份——包括个人的以及共享的，以及为了生存我们带上的面具。











其实，在很多层面上，这些象征性和寓言性的元素，是对这个令人不安但又特别的美国现实的反思，是对一个多民族国家共同承担社会责任的反省，是对非裔美国人经历的考察，是对主流文化给少数民族、种族或其他强加的恶的反思。





在没有任何具体情节衬托的情况下，电影最后出现的句子“一切都会像从前一样”，就像是一种特权中读到的令人不寒而栗的冷漠敷衍。





但《我们》并不是绝对需要从这个层面上进行解释或者分析，以保证对中国和世界其他国家观众的吸引力。















从技术层面来说，《我们》再一次证明了皮尔视角独特大胆，拥有极具吸引力的包装能力。





另外，Mike Gioulakis的摄影干脆又令人回味；Michael Abels的音乐，改编自于1994年Luniz歌曲I got 5 On It，令人难以忘怀，与皮尔的歌剧感、慢慢升级的恐惧和宿命感相得益彰。









尽管有些细节还需要斟酌，其模棱两可的结局也引发了很大争议，但是《我们》的确给铁杆的影迷们提供了一次发人深省十分值得的观影体验。





这部恐怖影片反思了那些二元性和黑暗冲动如何存在于我们所有人中，以及如何面对这些丑恶的后果。



