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带你回顾《哥斯拉2》升级版怪兽宇宙

帝王组织拓展版图 联手哥斯拉"以兽制兽"

2019-05-28 15:10:45 来源：Mtime时光网

《哥斯拉2》帝王组织大起底，揭秘怪兽宇宙前世今生！那些年，人类和怪兽打交道的震撼事件逐一再现，令人惊叹再拓版图的“怪兽宇宙”此次全方位升级。
       时光网讯 即将于5月31日上映的好莱坞科幻灾难动作巨制、“怪兽宇宙”系列电影第三部力作《哥斯拉2：怪兽之王》，日前全国举行百城千场大规模点映活动，不少提前看片的网友们已经开始“做功课”准备二刷了，大家疯狂梳理片中专门发现与研究怪兽的“帝王组织”发展史，回顾那些年人类和怪兽打交道的震撼事件，惊叹于再拓版图的“怪兽宇宙”此次全方位升级。
 

      “怪兽宇宙”的建立为人们开启了一个崭新世界，在这里身型巨大的史前怪兽与人类生存在同一个地球，它们把放射物当食物，很多人们无法解释的诡异事件，其实源自怪兽出没、觅食、求偶等行为。



        有粉丝系统梳理了怪兽宇宙的编年史：自1915年爱因斯坦广义相对论成就原子分裂，唤醒远古超级物种；1946年，致力于发现、研究怪兽的“帝王组织”秘密建立；1973年，帝王组织探秘骷髅岛，就是电影《金刚：骷髅岛》所展现的离奇探险；1999年，远古巨兽造成核电泄露引发“占几拉之灾”，2014年哥斯拉对战穆托引爆“旧金山之战”，而这两大事件同时出现在电影《哥斯拉》中！



       至于2019年，全球爆发巨兽浩劫，世界各地怪兽纷纷觉醒，争夺霸主地位，数量巨大的怪兽集结同框，《哥斯拉2：怪兽之王》即将上演史上最疯狂的怪兽派对！



        怪兽宇宙里帝王组织作为人类代表，始终扮演着重要角色，是“怪兽真实存在”的见证者，同时它也经历着不断发展、壮大的过程，从《金刚：骷髅岛》中四处筹款做科研，到《哥斯拉》里拥有了先进设备研究怪兽，而在《哥斯拉2：怪兽之王》中，帝王组织不再袖手旁观，只做见证者，已然开始发动武装力量，加入怪兽大战，联手哥斯拉以兽制兽抵御危机。



        5月31日，《哥斯拉2：怪兽之王》将登陆全国院线.

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 哥斯拉2
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