《哥斯拉2》帝王组织大起底，揭秘怪兽宇宙前世今生！那些年，人类和怪兽打交道的震撼事件逐一再现，令人惊叹再拓版图的“怪兽宇宙”此次全方位升级。









“怪兽宇宙”的建立为人们开启了一个崭新世界，在这里身型巨大的史前怪兽与人类生存在同一个地球，它们把放射物当食物，很多人们无法解释的诡异事件，其实源自怪兽出没、觅食、求偶等行为。





















至于2019年，全球爆发巨兽浩劫，世界各地怪兽纷纷觉醒，争夺霸主地位，数量巨大的怪兽集结同框，《哥斯拉2：怪兽之王》即将上演史上最疯狂的怪兽派对！











怪兽宇宙里帝王组织作为人类代表，始终扮演着重要角色，是“怪兽真实存在”的见证者，同时它也经历着不断发展、壮大的过程，从《金刚：骷髅岛》中四处筹款做科研，到《哥斯拉》里拥有了先进设备研究怪兽，而在《哥斯拉2：怪兽之王》中，帝王组织不再袖手旁观，只做见证者，已然开始发动武装力量，加入怪兽大战，联手哥斯拉以兽制兽抵御危机。











5月31日，《哥斯拉2：怪兽之王》将登陆全国院线.