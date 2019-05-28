电影《秦明·生死语者》改编自秦明的小说《尸语者》，如何将原著23万字的内容浓缩到电影104分钟里，在很大程度上考验着导演的创作功底。

































在本次发布的“尸语版”预告，法医秦明意外发现一具“无语体师”死于他杀，从而与助手范嘉嘉重新解剖尸体，并由此牵出多起陈年悬案。然而秦明对于凶案真相的穷追不舍，却让他和他身边的人陷入意想不到的危险境地。幕后真凶尾随追杀，城市追逐、大楼爆炸戏码接连上演，秦明陷入从业以来前所未有的危机，助手范嘉嘉也因此殒命。面对步步紧逼的凶手，法医秦明对一直坚守的信念第一次感到怀疑，这也成为该片的一大看点。

预告中出现的“尸体”给人以强烈视觉冲击，皮肤纹理、伤口形态都极为逼真，而秦明精准的解剖、通过微物迹证缉凶等细节也突显出影片对法医职业技能展示的专业性。剧组在前期投入大量精力对相关专业知识进行考证研究，并邀请专业团队对不同凶器致伤、不同时间死亡的尸体道具进行严格制作。影片从场景、道具、特效化妆，到后期视频调色、特效制作都精益求精，力求将法医职业技能通过大银幕完美呈现。

电影《秦明·生死语者》改编自秦明的小说《尸语者》，如何将原著23万字的内容浓缩到电影104分钟里，在很大程度上考验着导演的创作功底。影片导演李海蜀、黄彦威在原著基础上进行凝练再创作，以侦破“无语体师谋杀案”为线索设置角色动机、推动剧情前进，从而牵出意外坠江溺亡案、肺部炸裂致死案、不明药物注射致死案以及雪山神秘失踪案等多起案件，这些案情线索环环紧扣，紧张刺激的剧情节奏将会带来不同以往的观赏体验。

而为了塑造更为丰富立体的角色形象，主演严屹宽多次向作者秦明请教法医专业知识和他们真实的生活工作日常。严屹宽曾在采访中说道，“秦明不仅仅是个普通人，他是法医，也是警察，他肩上的责任需要他完成普通人无法完成的任务，超越普通人的恐惧。所以他经历恐惧，克服恐惧，是他这个人物的成长。”所以电影中解剖过1300具尸体的秦明，在坚守“为生者权，为死者言”的信念之上，将超越恐惧，将超越普通人的情感，将对生命有不一样的感悟。

据悉，乐视影业（北京）有限公司、乐创影业（天津）有限公司出品，大地时代文化传播（北京）有限公司、浙江横店影业有限公司、北京金逸嘉逸电影发行有限公司、浙江博地影视有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司联合出品，李海蜀、黄彦威联合执导，严屹宽、代斯、耿乐、郝劭文领衔主演，杜鹃特邀出演的首部法医秦明大电影《秦明·生死语者》将于6月14日全国上映。



