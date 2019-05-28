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《冠军的心》杨坤肌肉强悍不亚于吴京！

黑拳交战赤身肉搏 又丧又燃荷尔蒙喷涌

2019-05-28 16:45:11 来源：Mtime时光网

《冠军的心》曝光杨坤新剧照，他大秀肌肉，好身材不亚于当年《战狼2》中的吴京！
       时光网讯 近日，由刘奋斗执导，杨坤夏梓桐余皑磊领衔主演的电影《冠军的心》曝光了一组新剧照，在昏暗逼仄的泰国地下黑拳场景中，杨坤饰演的谭凯赤膊出镜，好身材一览无遗，他这种充满热血硬汉风的姿态，让人忍不住想起《战狼2》中的吴京，当年吴京的八块腹肌好身材也是十分抢镜。

《冠军的心》杨坤剧照

《战狼2》吴京大秀好身材

        在《冠军的心》剧照中，杨坤或挑衅举拳，或垂头沉默，隐忍却生动的表情使人对他饰演的谭凯好强、坚毅的性格有了初步判断，并足以引发对故事情节的强烈好奇，而其中一张谭凯满脸是血被掐住脖子的剧照，更是充满了戏剧冲突和情绪张力，让人不禁悬起心来为他的命运捏一把汗。

《冠军的心》剧照

       已经曝光的预告片透露，主角谭凯为了自己的“想赢”付出了巨大的代价，作为一个“没有天赋的拳手”，在台上屡屡被人打到满脸血肉模糊，却依然不认输。在他的身上，似乎可以看到一种实力配不上梦想、能力到达天花板的“丧”；而同时又有一种屡败屡战、绝不认输的“燃”，二者结合发生了微妙的化学反应，赋予了谭凯这个人物巨大的吸引力和闪光点。

《冠军的心》剧照

       据悉，作为领衔主演的杨坤，为了担起“谭凯”这样一个职业拳手的角色，付出了比一般演员多几倍的努力，他提前两年开始准备，不间断地进行体能训练，从而使自己能在身体上和精神上最大程度符合人物的状态，而最终的呈现效果显然没有辜负他的努力。

       据悉，电影《冠军的心》已经定档6月14日上映。



   编辑：YY

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 冠军的心 杨坤
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冠军的心

冠军的心 (2019)

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导演：刘奋斗

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杨坤

杨坤

Yang Kun

职业：演员

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