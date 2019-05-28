《冠军的心》曝光杨坤新剧照，他大秀肌肉，好身材不亚于当年《战狼2》中的吴京！





《冠军的心》杨坤剧照





《战狼2》吴京大秀好身材





在《冠军的心》剧照中，杨坤或挑衅举拳，或垂头沉默，隐忍却生动的表情使人对他饰演的谭凯好强、坚毅的性格有了初步判断，并足以引发对故事情节的强烈好奇，而其中一张谭凯满脸是血被掐住脖子的剧照，更是充满了戏剧冲突和情绪张力，让人不禁悬起心来为他的命运捏一把汗。





《冠军的心》剧照





已经曝光的预告片透露，主角谭凯为了自己的“想赢”付出了巨大的代价，作为一个“没有天赋的拳手”，在台上屡屡被人打到满脸血肉模糊，却依然不认输。在他的身上，似乎可以看到一种实力配不上梦想、能力到达天花板的“丧”；而同时又有一种屡败屡战、绝不认输的“燃”，二者结合发生了微妙的化学反应，赋予了谭凯这个人物巨大的吸引力和闪光点。





《冠军的心》剧照





据悉，作为领衔主演的杨坤，为了担起“谭凯”这样一个职业拳手的角色，付出了比一般演员多几倍的努力，他提前两年开始准备，不间断地进行体能训练，从而使自己能在身体上和精神上最大程度符合人物的状态，而最终的呈现效果显然没有辜负他的努力。















编辑：YY