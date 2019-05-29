1983年，一部叫做《骑龙少年》的短篇漫画作品发表，这就是《龙珠》的前身。









《龙珠超：布罗利》预告 尽管这么些年日本二次元文化已经牢牢扎根在中国内地，各路民工漫在年轻人中间享有很高认知度，各色新番也都有固定的粉丝受众，还不断有剧场版动画漂洋过海引进内地。但平心而论，《龙珠》的地位依然特殊，二十年之前路人皆知的小悟空与布尔玛，二十年之后的影响力只增不减。









在《龙珠》连载35周年之际，我们就来回溯下这部国民动漫背后的故事。





《龙珠》背后，鸟山明身陷“截稿地狱”





鸟山明 20岁出头的小伙子，在一家设计公司负责设计海报，每天朝九晚五，两点一线，工作上领导不重视你，自己还拖延症晚期，顶头上司还老为着装仪表的事情跟你过意不去，一个月工资发下来饿不死也吃不太好，你该怎么办？





鸟山明为你指一条明路：不做了！





但是辞职的日子不好过啊，鸟山明又是个漫画宅，不想出门找工作，只想躺着看漫画……要不，干脆做一个漫画家？





《神秘雨人杰克》 很多人到了这一步可能就放弃了，但是鸟山明没有，再加上集英社《少年Jump》那时为了挖掘年轻作者，举办了一次漫画比赛，鸟山明就将自己根据热映电影《星球大战》改编的漫画《神秘雨人杰克》拿去投稿。





然而鸟山明的投稿并没有拿到这次比赛的冠军，因为他的作品改编自时下热门电影，并非原创，集英社也怕收到来自好莱坞的版权警告，但是金子总会发光，是千里马才有可能遇到伯乐，鸟山明就遇到了改变自己一生的男人——鸟嶋和彦。





此时的鸟嶋和彦还只是集英社一个初出茅庐的漫画编辑，但目光独到的他看重了鸟山明搞笑的编剧才华和独特的画风，于是将他招致麾下，两人的合作从此开始。





应当说鸟山明能够功成名就，改写漫画历史的进程，不是他一个人做到的，在他背后起到关键作用的鸟嶋同样功不可没。比如，在连载《阿拉蕾》的时候，是他建议鸟山明把机器人少女阿拉蕾作为主角，而不是技术肥宅则卷千兵卫，漫画推出后阿拉蕾人气飙升，品牌影响力延续至今。





《阿拉蕾》





而在连载《龙珠》的时候，鸟嶋起到的作用就更关键了。首先，看过《龙珠》漫画的朋友都知道，故事一开始着还是部奇幻+科幻的冒险漫画，但随后转向格斗题材，这正源自鸟嶋的建议；其次，在“短笛大魔王”篇、“那美克星篇”和“沙鲁游戏”篇结束的时候，鸟山明都有意将漫画完结，正是在鸟嶋的坚持下，各方势力的重压下，鸟山明只能“忍辱负重”把故事继续讲下去了，才有了我们后来看到的完整的42卷《龙珠》漫画。





《骑龙少年》 其实仅仅凭借《阿拉蕾》，鸟山明就已经成为当时日本最成功的漫画家之一了，但每天要挖空心思为读者想出各种搞笑故事，让鸟山明自己画的十分郁闷，于是找到编辑鸟嶋，把画笔一丢，不画了！





《阿拉蕾》当时在全日本乃至东南亚都颇有人气，是《少年Jump》80年代的台柱子之一，连载的年份甚至被称为“阿拉蕾年”，这样一个作品你说不画就不画？看着鸟山明一脸为难的样子，鸟嶋还是答应了完结的要求，但条件是，三个月内必须开始下一部作品的连载。





拿到三个月的准备期，鸟山明就沉浸在自己热爱的香港功夫电影里了，鸟嶋觉得既然你这么喜欢港片那下一部作品就画这个吧，鸟山明私下还嘀咕喜欢和画是两回事啊，并不想画这个啊，但还是按照这个建议构思起了新作品。1983年，一部叫做《骑龙少年》的漫画发表，这就短篇作品正是《龙珠》的前身，故事的主角也神似《龙珠》里的雅木茶，更重要的是，故事中首次出现了龙珠的设定。





随后，《龙珠》正式开始了连载。在最初的设定中，中国元素是漫画里最基本的设定。鸟山明直接将《西游记》里的孙悟空拿来，甚至在他最初的概念里悟空的形象就是一只猴子，布尔玛是类似唐僧的角色，小八戒自然是猪八戒，而雅木茶相当于沙僧，龙珠和真经一样在故事层面充当麦高芬的角色，推动整个故事发展。





小悟空家里的陈设源自香港功夫电影





不仅如此，在鸟山明的构思里，《龙珠》的世界观是一个东方式的架空世界，他特意将妻子购买的中国风景照作为场景参照，还在其他亚洲国家文化里寻找标志性的物件、场所完成外在世界观的构造，比如“天下第一武道会”的举办地参照的就是巴厘岛。





虽然信心满满的开启了新连载，甚至在黑绸军篇里还让阿拉蕾也来客串助推人气，但《龙珠》一开始的并不怎么受欢迎，甚至有腰斩的危险，这可愁坏了鸟嶋。“要不增加些打斗？”于是，就有了被广大粉丝津津乐道的“天下第一武道会”。





天下第一武道会





要说鸟嶋作为编辑，催稿能力也是一流，像鸟山明这样总想着提前完结作品的漫画家，在他面前完全不是对手。每每催稿时，鸟嶋就声称如果不能及时交稿，就让他离开名古屋乡下的老家，安排到东京来生活，方便天天盯着你画画。鸟山明习惯乡村生活，这一句便打中了他的要害，于是拖延症晚期的他每每能准时交稿，也不知道是鸟嶋可怕还是东京的生活更可怕。





据说有段时间，画到身心俱疲的鸟山明真的打算搬去东京，这件事惊动了名古屋市政府，因为在《龙珠》连载鼎盛时期，鸟山明每年光缴税就高达6亿日元，何况还有他的声誉带来的联动效应，一旦离开对当地经济、文化必遭重创。为此，当地政府特地建了一条高速公路，方便他开车去机场寄件交稿。





短笛大魔王 其实《龙珠》最初的故事线计划的并不长，随着剧情的深入，短笛大魔王也被小悟空打败了，动画版也登上日本富士电视台，鸟山明此时又不想过被天天催稿的日子了，第一次提出完结漫画。结果不光鸟嶋不答应，背后的电视台、动画制作公司甚至游戏公司都不答应，于是硬着头皮，鸟山明继续拓展龙珠的世界观，最初的一些设定被拿来强行解释，比如悟空为何会有尾巴，为何月圆之夜会变成金刚，原来他是来自宇宙的赛亚人啊！看起来仿佛很有道理，那美克星篇就这样与大家见面，龙珠的世界观也就拓展到地外文明了。





虽然心里并不乐意，但鸟山明对作品非常负责，那美克星篇有多精彩就不用我赘述了，还诞生了漫画史上最具魅力的反派之一——弗利萨，以及与悟空相爱相杀的贝吉塔。一个客观的数字可以说明《龙珠》的人气，到1989年底，《少年Jump》的销量已经突破500万册，赛亚人功不可没。





那美克星篇之后，《龙珠》的制作流程都已经不是鸟山明可以决定的了，他手下的这些赛亚人们已经形成了一条覆盖漫画、游戏、动画、玩具各个领域，影响力遍布全球的的庞大产业链，虽然还是想完结掉作品，但他的画笔根本无法停下来。为了延续故事，黑绸军人造人的老梗又被搬了出来，于是进入“沙鲁游戏”的部分。





在创作“沙鲁游戏”的时候，鸟山明觉得自己已经创作不出更加酷炫的打斗戏了，这种痛苦显然延续到了角色身上，他甚至让孙悟空得了心脏病，随后又在决战中与沙鲁同归于尽，主角都死了，故事可以完结了吧？并不，悟空的儿子孙悟饭暂时成为二代目，故事还得延伸下去，“魔人布欧篇”开启。





最终形态版弗利萨





在开启这一篇章之前，鸟山明提前表示，这部分画完后无论如何都要完结，于是大家看到，布欧篇的故事走向虽然毁天灭地，但气氛却不像沙鲁游戏时那么惨烈，悟天克斯作为搞笑角色登场，还有比迪丽与孙悟饭的爱情戏份加入，就连《龙珠》里的摸鱼担当撒旦先生的戏码，也比沙鲁篇章多了很多。鸟山明觉得既然是完结篇，那就按照自己的心意，快乐的结束吧。





最终在1995年《少年Jump》第25号，孙悟空带着名为欧布的转世少年转身离去，有史以来最伟大的少年漫画也就在这里戛然而止。





“结束时，我就故意忘掉它了。”





在《龙珠》连载30周年之际，当《海贼王》的作者尾田荣一郎向鸟山明问到桃白白时，鸟山明一愣：“桃白白是谁？”可见相比粉丝的狂热，《龙珠》之于鸟山明，是人生巅峰，但也是一次精神苦旅。



