第五季的三个故事将分别围绕一位失控的专车司机、一只失控的少女偶像机器人与一对失控的中年男人展开。

时光网讯 将在6月5日回归的黑色科幻剧《黑镜》今日曝光三张单集海报。第五季的三个故事将分别围绕一位失控的专车司机、一只失控的少女偶像机器人与一对失控的中年男人展开，将继续讲述科技为人性和社会带来矛盾与冲突。





本季的演员阵容明星云集。小天后麦莉·赛勒斯本色出演流行偶像歌手，剧中推出了同款机器人外形甜美却能瞬间失控狂爆粗口......英剧常客“莫娘”安德鲁·斯科特饰演了一位精神失控的专车司机。漫改电影迷将能在其中一集见到“猎鹰”安东尼·麦凯、“螳螂女”庞·克莱门捷夫，以及《海王》的反派叶海亚·阿卜杜勒-迈丁与林路迪。









《Smithereens》

主演：安德鲁·斯科特、达姆森·伊德瑞斯、托弗·戈瑞斯 剧情：赶时间的专车司机突然成为所有人的焦点，事态迅速急转直下。打车需谨慎！





《Rachel, Jack and Ashley, Too》

主演：麦莉·赛勒斯、安格瑞·赖斯、麦蒂森·达文波特 剧情：一位孤独少女渴望获得她最爱的流行歌手的青睐，然而少女偶像阿什利在她迷人的外表下深藏秘密。





《Striking Vipers》

主演：安东尼·麦凯、叶海亚·阿卜杜勒-迈丁、庞·克莱门捷夫、林路迪 剧情：两位疏远的大学好友重聚，触发了一系列彻底改变他们生活的事件。

编辑：ruo