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30岁的"少年"多兰:新片献给我的朋友们

出道以来最真诚作品 在意且抵触人们的差评

2019-05-29 07:12:30 来源：Mtime时光网

30岁就拍出了第八部作品的加拿大导演多兰，在与时光网记者的访谈中坦言，自己会因为大家的期待而觉得有压力，为了满足一些批评，也重新塑造了自己，改变了自己的思维方式。

多兰本人饰演的马克西姆

　　时光网戛纳讯　泽维尔·多兰的电影《马蒂亚斯与马克西姆》入围了戛纳电影节主竞赛单元，在接受时光网记者采访时，多兰说这部影片是献给他朋友们的，当他小小年纪就获得成功之后，随之而来的就是孤独，正是这些朋友帮助多兰度过了这段时间。多兰导演的第一部电影《我杀了我妈妈》大获好评，当时他才19岁。

　　那部电影还在戛纳获了奖——很少有这么年轻的导演能获此殊荣，之后，二十多岁的他事业颇为光鲜亮丽。现在他已经30岁了，《马蒂亚斯与马克西姆》是他的第八部电影，这是一部温柔的剧情片，讲述了住在蒙特利尔，也就是多兰故乡一群好朋友的故事，片中的大部分演员在现实生活里，也是这位导演兼编剧的朋友。“电影是为了向这些朋友致谢的，”多兰告诉时光网记者。


多兰导演的第一部电影《我杀了我妈妈》

　　“他们给我的生活带来了重要意义，我二十出头的时候觉得非常孤独，所以我把大部分精力都放在了工作和事业上，而且我从来没有过一段真正的感情，至少没有很长时间的。而他们跟我有共鸣，还很关心我，非常理解我。他们让我开心，我也会让他们大笑。这是一种相互的关系，在生活中，很多时候我们做的事并不能得到我们想要的回应。这种关系不是自动产生的，也无法得到保证。

　　“但他们与我的友情是坚定的，不像大众对我的喜爱，或者评论家对我的认可，又或者是电影节对我的欢迎，他们的存在是不可或缺的。”多兰在这部电影中饰演一个年轻人马克西姆，他与自己曾有过毒瘾的母亲关系不太好，他想离开蒙特利尔，到澳大利亚去工作。Gabriel D’Ameida Freitas饰演马蒂亚斯，是马克西姆的发小，他有一份好工作，还有个女朋友。


多兰在《约翰·多诺万的死与生 》片场

　　当他们勉强同意出演一部学生短片作品时，他们俩必须要演一出接吻戏。这个吻改变了马蒂亚斯和马克西姆之间的感觉——周围亲近的朋友也受到了影响，他们试图去分辨两人之间是否存在友情以上的感情。多兰最开始是个童星，作为导演，他的其他作品还包括《双面劳伦斯》《汤姆在农场》《妈咪》还有《约翰·多诺万的死与生 》

　　Mtime： 从许多方面来看，这部电影都是你最真情实感的一部作品。跟你其他的一些作品相比，里面的角色似乎更加讨喜，少了些争议。你是有意这样做的吗？

　　多兰：我也不知道我是不是有意这样做的，这次在镜头的运用上，我的风格化减弱，采用了更自然的方式，这是我的选择。但我从来没觉得我其他电影里的角色是具有争议性的。我的目的是想向现实生活中我爱的这些朋友致谢，我们在电影里扮演的不是我们本人，里面讲的也不是我们这一帮朋友的故事。我只是想有一部电影可以体现出朋友之间的那种柔软、温柔的感情。而且更加稳固，平静，温和。



　　Mtime：给你灵感去拍摄这部电影的友情，可以追溯到什么时候？

　　多兰：Catherine Brunet（在片中饰演Lisa）饰演照顾我的女孩，我俩8岁的时候就认识了。我们都是童星，很早就一起拍电影电视剧。另外一些人跟我是7年前、5年前认识的。他们都能让我产生归属感，这是我生命中缺失的部分，我真的没怎么有过这样的感觉，至少从高中以后就没有过了。

　　Mtime：也就是说你们在二十多岁的年纪遇到了彼此？

　　多兰：我们要么是刚认识，要么就是重新认识了彼此。有些人跟我是两年前才认识的，我想说的意思是，我们不是那种一对一的密友，而是一群在过去两三年里变亲近的人。

本届戛纳红毯上的多兰

　　Mtime： 这群人在一起的场景令人感觉很真实，诚恳，这是从你们的真实经历中提炼出来的吗？

　　多兰：也不全是。就像我说的，这不完全是我们自己的故事。 你在其中某一个角色身上看到的特点，可能是从其他人身上借鉴来的。但这些角色都是由职业演员扮演的，不是找素人去显得“真实”或者让他们即兴发挥的。这些戏都是按照剧本精心设计的，我们还会彩排，因为要想营造出那种真实感，不是通过即兴发挥可以实现的，它需要严密的设计。

　　我们不是很喜欢临场发挥。那种方式对有些人来说可能很有效果，但对我们来说，反而会让我们觉得假或者做作，发挥受限。所以我们会把每场戏都写下来，并且不断反复修改，直到每句台词都达到完美，跟我们平时说话有一样的感觉。

　　Mtime：在两位主角马蒂亚斯和马克西姆接吻之前，你把镜头切掉了。为什么要这样做？电影里其实表达了，镜头前发生的事会影响到真实生活，你能谈谈这个方面吗？这是你自己的经历吗？

　　多兰：我不清楚自己是否有这样的经历，电影带给我的情绪和感觉一直渗透在我的生活中，影响并决定了我的一些行为、反应，还有我对生活的看法。我觉得这种影响是双向的——电影影响生活，生活也会影响我们创作、拍摄电影的方式。但我是故意不展现那个吻的，我觉得从故事的一开始我们就知道，要跟好友接吻这个主意让马蒂亚斯很不好受，心烦意乱，但马克西姆就没那么在乎。

　　马蒂亚斯的生活过得按部就班——有一份工作，谈一个女友，有一套系统控制着他的整个生活方式。但马克西姆却什么都没有，他还准备踏上一场漫长的旅行，而且对于自己的性向或男性意识，以及自己是否具有阳刚之气这种事，马克西姆似乎看得不是很重。反正从小到大，他的胎记（在电影里，马克西姆侧脸有一块胎记）已经让他觉得自己跟别人不同了。

　　所以我觉得，这种张力在银幕上出现之后，把吻戏卡掉会更有意思，因为这样会留有一点悬念，让人产生想要看这个吻戏的欲望。我们只能看到他们在客厅一起看那部短片时，镜子里映出的样子。我们是故意要收着的，这样才能让大家想要去看吻戏，而当吻戏真的来了，情绪才得到释放，比起在前面看吻戏，这里的刺激更强——至少我是这么觉着的。


Gabriel D'Almeida Freitas饰演的马蒂亚斯

　　Mtime：当你拍新片的时候，是否会因为大家的期待而觉得有压力？

　　多兰：会有压力，以前我不觉得压力大，那时候感觉比现在好多了。但后来我觉得应该用同样态度去面对批评与奉承，只有这样我才能感到真正的自由。我做了很多努力，想要满足我读到的一些对我作品的批评。我重新塑造了自己，改变了自己的思维方式，就是想迎合一些人。这很奇怪，因为二十到三十岁中间这十年，我觉得别人都在说我做得太多了，或者我的电影太吵，太绚丽，太激烈。

　　为这次我决定做一些相对冷静，平缓，柔和的东西，但是我觉得又不够了。至少我觉得这次不够令人印象深刻。所以，我有点抵触人们对我作品的负面评价，我一直很在意别人的看法，我已经不知道该舍弃什么、注重什么了。我怎么可能不去在意？那些说自己从来不看任何评论或者批评的人让我觉得很困惑，因为不看这些，你怎么知道大家是如何看待你的作品的？

　　而且在拍摄中，这些想法会给你带来困扰；人们会怎么想？这一次他们又会怎样评价我？他们会喜欢什么，讨厌什么？很难处理，所以我三十岁之后想去演戏


“电影献给我的朋友们，但不完全是我们自己的故事”

　　Mtime：为什么会给马克西姆在脸上设计一块胎记？ 

　　多兰：我对伤疤和胎记一直很着迷，我总觉得它们很美丽，尤其是因为我知道有伤疤或胎记的人们反而觉得它们很丑，也觉得自己很难看。也许他们长大以后学会了爱自己，但你感觉得到，这是他们人生中的难关，是他们必须面对的问题。有时候我也得努力去抵抗别人对我的看法和评价。我早就想在我的电影里用一下胎记这个设定了，我觉得这对马克西姆的意义很大，很重。

　　在跟朋友相处时，他觉得自己属于这个群体，他们用玩笑和热情接纳了他，你能看得出他们彼此之间很亲近；他们之间渗透着团结和兄弟情。他们甚至仿佛看不见他的胎记——这个胎记对他们来说没有任何意义。胎记那么大，观众们显然是看得见的，但他的朋友们在电影里却只有一次提到了这块胎记，让我们感受到了他们从小一起长大，互相之间有多亲近。

　　我觉得，我快三十岁的这几年认识的朋友，在一定程度上给我内心带来了平静，消除了我的不安，也打开了很多让我觉得自己很丑陋或者自我厌弃的心结。就好像我也有这样的印记——只不过不是长在脸上，能看出来的那种，是他们让我忘记了印记的存在，所以胎记的设计一部分是源于这个。


小时候的多兰

　　Mtime：你创造的角色都有着很不一样的背景，这很有意思，刻画这样的背景对你来说有多重要？

　　多兰：其实我们每个人都来自不同背景，有钱没钱从来不是确保友情的决定性因素。我不是有钱人家的孩子，他们这群人不会让人自然而然地觉得相配，这是很有意思的地方。我见过有些人，看起来差不多，言谈举止也一样。但还有些人，他们来自不同的社会背景，但当他们聊天谈笑的时候，感觉是很相似的，但看起来很不一样。他们身高体貌不一样，家世也不同，在现实中，蒙特利尔就是这样的。

　　这是一个非常多元化的地方，我们会使用英法两种语言。我认为如果我们想探讨特定的某一代，某一群年轻人的身份认同问题，展现这种多元化是很重要的。我有埃及血统（父亲是埃及人），Gabriel（饰演马蒂亚斯）是葡萄牙人，其他人大多是白人，除了Adib Alkhalidey（饰演Shariff），他是摩洛哥人。我觉得这样才更令人觉得真实，清楚。


多兰在片场

　　Mtime：你说《马蒂亚斯与马克西姆》是一部比你之前的电影“更冷静柔和”的作品，你能多讲讲电影的拍摄过程，以及这个故事的起源吗？ 

　　多兰：我觉得没必要去抑制自己，这个故事就应该这样去导演。我并不觉得它节奏慢，反而觉得它很有张力，而且我认为这是关于阳刚之气，以及这两个男人所受到关注的问题。我知道现在对于一些人来说，这不是一件有趣的事，但对我来说是的。因为这关系到我们对性别、对阳刚的认识，我二十多岁这几年，身边一直有不知道该怎样定义自己男性身份的人。

　　有些人害怕去探索不一样的新事物——他们觉得自己是异性恋，可能是，也可能不是，也许有人其实是想探索一下的。我一直在与男人的模糊性做斗争，但不是说我拍这部电影是要回应之前的那些，觉得，“我得做出改变了，我得改变现状……”我只是单纯地觉得应该这样拍，颜色应该淡一点，柔和一点，苍白一点，电影应该更谨慎，好集中于角色本身。


多兰还执导过Adele的MV，“Hello”
 
　　Mtime： 电影里表达的一个观点是，一个吻可以改变一生，可以让人发现新的性向。你见过或经历过类似的事吗？

　　多兰：我还没有真正见过或者经历过这样的事，但我很清楚地知道，新一代的人没有老一代人的这些问题。我这一代人，在性方面不够自由，不像现在的年轻人。我也还年轻，但已经不是最年轻的了。我觉得现在的年轻人对性向的认识已经进步很多了，他们感觉是自由的，我也想体验那种自由。很显然，马蒂亚斯和马克西姆两人非常害怕这种自由的意义。

　　在定义自己究竟是什么样的人时，这种自由意味着什么？他们还能像以前一样阳刚吗？是什么赋予了他们男子气概？最近我遇到了一个异性恋年轻人，我说的年轻就是指比我小几岁。我们一起去冒险，我简直不能相信他会那么成熟。我们就差几岁，但我们看待事情的方式完全不一样，而且我从来不觉得自己有去尝试新事物的自由。因为我接受的教育告诉我，我是这样的人，我应该做那样的事。

　　电影里甚至没有展现社会对马蒂亚斯和马克西姆的排斥和评判，没有任何人在评判他们，电影里大家都很开放包容，是他们看待自己的问题，这才是他们关系中的难题。所以，这是时时刻刻都发生在我身边的事，我很好奇，当爱不知不觉进入你的生活，而你必须要冒险，重新定义自己，改变你过去对自己的认知，这时候你要怎么做？这样做可以吗？友情能否扛得住这样的考验？



作者：Martyn Palmer   编辑：甄甏甏

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关键词： 泽维尔·多兰 马蒂亚斯与马克西姆 戛纳 专访 MartynPalmer
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