



胖版雷神 他在《复联4》结尾正是最理想版本的索尔，就是个胖子。” 他在《复联4》的角色弧光一直是情感上的成长，而不是自己体重的变化。马库斯表示，“我们在片尾解决了雷神的问题，而这一问题与体重无关，我知道有些人对于这方面的笑话很敏感，我也理解。但我们想要表达的是，我们希望他能处理好自己的感情状态，特别是他妈妈给他讲的那些话，。”





锤哥之所以觉得雷神不需要减肥，也是觉得这个角色的成长与否，与他的体脂比无关，他认为影片要表达的是，幸福存在于身体外貌形象之外，不管索尔减没减肥，都与他的感情状态无关。“为了变胖，每天要花3个小时在头发和化妆上，”锤哥分享了他的“变形记”，“虽然是戴了假肚子，特别是裸上身的戏份，那一大块儿硅胶可要80多斤（90磅）呢，非常累人。





“我也得在手腕脚腕上戴上重量，这样好能让我跟瘦的时候走路的方式不一样。”锤哥继续说，“大家不断地冲过来抱我或者摸我肚子，就好像我是个大熊，或者我怀孕了一样，或者就好像我是圣诞老人一样，想坐我腿上。我感觉自己像个老头，身边全是小孩儿，大家再来摸你肚子的时候简直是烦透了。”





对于自己将不再出演《星际迷航》续集这一点，锤哥也非常坦诚。他本来在协商要出演第四部，回归出演柯克船长的父亲乔治·柯克，但去年8月的时候谈崩了。当时的外媒报道都说是因为片酬没有谈拢，但这一次锤哥则说，是因为对于剧本不满意。“我觉得剧本没有给我回归的理由，我不希望自己所呈现的内容让我失望。”







《星际迷航》中，锤哥饰演柯克船长（克里斯·派恩）的父亲



