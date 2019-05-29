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锤哥:让雷神一胖到底是我本人坚持

情感与体重无关 不演"星际迷航4"因为剧本

2019-05-29 06:56:03 来源：Mtime时光网

在近日与外媒的访谈中，锤哥表示在《复联4》原本的剧本中，雷神是要在最后瘦下来的，然而由于他本人的坚持，雷神到最后都是个胖子，这被编剧们称为是“最理想版本”的雷神。


　　时光网讯　轰轰烈烈的《复仇者联盟4：终局之战》已然在中国内地的大银幕上下映，此前，影片保守的（无数个）秘密中，最让人惊讶的一条，莫过于发福版雷神的“啤酒肚”。影片上映后，《复联4》的编剧克里斯托弗·马库斯斯蒂芬·麦克菲利因雷神的这一新形象，受到了外网粉丝们认为他们有“恐胖症”的抨击，因为他们通过让雷神变胖，嘲笑了肥胖人群，并以“胖”作为笑点。

　　在近日与《Variety》的访谈中，“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯表示，剧本中本来有雷神恢复肌肉男体型的桥段，但由于他据理力争，影片后半段中的雷神一直是个胖子，到结束也没变瘦。“我喜欢这个版本的雷神”，锤哥说，“这和我此前对于这个角色的呈现没有任何区别。”雷神的啤酒肚本来是为了喜剧效果，但编剧们解释说，这一选择表现了对于雷神这个角色来说，胖不胖从来都不是障碍

胖版雷神

　　他在《复联4》的角色弧光一直是情感上的成长，而不是自己体重的变化。马库斯表示，“我们在片尾解决了雷神的问题，而这一问题与体重无关，我知道有些人对于这方面的笑话很敏感，我也理解。但我们想要表达的是，我们希望他能处理好自己的感情状态，特别是他妈妈给他讲的那些话，他在《复联4》结尾正是最理想版本的索尔，就是个胖子。”

　　锤哥之所以觉得雷神不需要减肥，也是觉得这个角色的成长与否，与他的体脂比无关，他认为影片要表达的是，幸福存在于身体外貌形象之外，不管索尔减没减肥，都与他的感情状态无关。“为了变胖，每天要花3个小时在头发和化妆上，”锤哥分享了他的“变形记”，“虽然是戴了假肚子，特别是裸上身的戏份，那一大块儿硅胶可要80多斤（90磅）呢，非常累人。

　　“我也得在手腕脚腕上戴上重量，这样好能让我跟瘦的时候走路的方式不一样。”锤哥继续说，“大家不断地冲过来抱我或者摸我肚子，就好像我是个大熊，或者我怀孕了一样，或者就好像我是圣诞老人一样，想坐我腿上。我感觉自己像个老头，身边全是小孩儿，大家再来摸你肚子的时候简直是烦透了。”

　　对于自己将不再出演《星际迷航》续集这一点，锤哥也非常坦诚。他本来在协商要出演第四部，回归出演柯克船长的父亲乔治·柯克，但去年8月的时候谈崩了。当时的外媒报道都说是因为片酬没有谈拢，但这一次锤哥则说，是因为对于剧本不满意。“我觉得剧本没有给我回归的理由，我不希望自己所呈现的内容让我失望。”


《星际迷航》中，锤哥饰演柯克船长（克里斯·派恩）的父亲

　　接下来，锤哥与“女武神”泰莎·汤普森共同主演的索尼新版《黑衣人：全球追缉》，将于6月14日中美同步公映。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 雷神 锤哥 复联4 克里斯·海姆斯沃斯 星际迷航
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