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新海诚"天气之子"正式预告小栗旬配音

"壁纸狂魔"画面美呆 少年与晴天女孩相遇

2019-05-29 07:36:54 来源：Mtime时光网

《你的名字。》导演新海诚原创动画新作《天气之子》曝光正式预告片，小栗旬、本田翼、倍赏千惠子加盟配音。
　　时光网讯 《你的名字。》导演新海诚原创动画新作《天气之子》曝光正式预告片，对故事和“壁纸狂魔”的画风有了更多的展示。与前作相似，影片主角聚焦高中生少男少女，故事涉及奇幻、爱情和灾难。



小栗旬和本田翼工作中

　　另外，小栗旬本田翼倍赏千惠子等惊喜加盟配音，他们的角色也齐齐现身预告。

　　《天气之子》的故事设定在一个气象变化混乱的时代，被命运操控的少男少女决定选择属于自己的生活方式。已经定档7月19日在日本公映。



　　片中两名主角由新人配音。醍醐虎汰朗配音男主角帆高，他是一个出于贫困而离开偏远岛屿家乡的高中生，他来到东京，找到一份在超自然现象杂志出版社的工作。



　　森七菜配音女主角阳菜，她拥有不可思议的魔力，能通过“祈祷”让天空变晴朗。在城市的一角， 帆高与阳菜相遇了。



　　小栗旬配音雇佣了帆高的作家须贺圭介，二人相遇于开往东京的船上。



　　本田翼配音一边在须贺事务所工作、一边在外面奔走采访的女大学生夏美。



　　曾为《哈尔的移动城堡》女主角配音的倍赏千惠子，此次加盟配音一名叫做富美的老妇人，她拜托帆高和阳菜来帮助实现愿望。

　　小栗旬谈及此次的加盟，表示：“我超级喜欢导演的前作《你的名字。》，影院看的时候都哭出来了。此次《天气之子》有一个非常棒的故事，充满着魅力。”



　　预告中，在不停下雨的东京，帆高与阳菜相遇了，他发现阳菜是“百分百晴天女孩”，当她双手合十的时候，雨滴会飞上云端，地球被太阳笼罩。



　　后来，他们凭借此超能力发展出了“变晴”业务，客人可以在网上下单，填写希望变晴的时间和地点。



　　“你已经成为大人了哟，少年”，随着一声枪响，原本欢快的氛围被打破。帆高似乎被卷入了可怕的事件中，也被迫与阳菜分离......

　　《天气之子》配乐仍由RADWIMPS担当，他们曾为《你的名字。》配乐。预告片配乐是由三浦透子演唱、RADWIMPS创作的《グランドエスケープ（Movie edit）feat.三浦透子》。




   编辑：SaSa

关键词： 天气之子 预告 日本 动画 新海诚 小栗旬
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