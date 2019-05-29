小栗旬和本田翼工作中

















片中两名主角由新人配音。醍醐虎汰朗配音男主角帆高，他是一个出于贫困而离开偏远岛屿家乡的高中生，他来到东京，找到一份在超自然现象杂志出版社的工作。











森七菜配音女主角阳菜，她拥有不可思议的魔力，能通过“祈祷”让天空变晴朗。在城市的一角， 帆高与阳菜相遇了。











小栗旬配音雇佣了帆高的作家须贺圭介，二人相遇于开往东京的船上。











本田翼配音一边在须贺事务所工作、一边在外面奔走采访的女大学生夏美。

























预告中，在不停下雨的东京，帆高与阳菜相遇了，他发现阳菜是“百分百晴天女孩”，当她双手合十的时候，雨滴会飞上云端，地球被太阳笼罩。











后来，他们凭借此超能力发展出了“变晴”业务，客人可以在网上下单，填写希望变晴的时间和地点。











“你已经成为大人了哟，少年”，随着一声枪响，原本欢快的氛围被打破。帆高似乎被卷入了可怕的事件中，也被迫与阳菜分离......





《天气之子》配乐仍由RADWIMPS担当，他们曾为《你的名字。》配乐。预告片配乐是由三浦透子演唱、RADWIMPS创作的《グランドエスケープ（Movie edit）feat.三浦透子》。













