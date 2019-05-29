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易烊千玺被打，周冬雨心疼了

电影《少年的你》发布“小北”版预告

2019-05-29 09:51:29 来源：Mtime时光网

监制许月珍认为易烊千玺是一个很有感情的少年，“他能读懂小北的孤独”。导演曾国祥更毫不吝啬对他的褒奖，“不是所有新演员都可以这么专注的，他很快就抓到小北应该是怎么样的”。
　　时光网讯  由许月珍监制，曾国祥执导，《七月与安生》原班团队打造的电影《少年的你》发布“小北”版预告，易烊千玺饰演的小北从小混迹街头，直到遇到了周冬雨饰演的陈念才看到了光，成为他最想不顾一切去成就的希望。

　　监制许月珍认为易烊千玺是一个很有感情的少年，“他能读懂小北的孤独”。导演曾国祥更毫不吝啬对他的褒奖，“不是所有新演员都可以这么专注的，他很快就抓到小北应该是怎么样的”。







　　小北是一个外表冷酷，内心温暖的人。由于家庭的因素，他半途闯荡社会，生活早早让他把自己包装成坚硬的人。

　　易烊千玺用“义无反顾的野”来形容小北身上的少年气，为了演好这个角色，开拍前他练习摩托车，锻炼肌肉的线条，从外形气质上更贴近小北，拍摄时他特别喜欢听导演讲戏，“因为我演戏是个新手，对于小北这种比较痞的角色，我经常找状态时会不自觉绷紧，还好导演会敲打我让松一些”。

　　电影中，与陈念的相遇让小北看到了另一种活法，易烊千玺一开始看剧本感慨这两个人之间的关系好复杂，“但演到后来，我就觉得挺单纯了，小北遇到陈念之后就是单纯地想对她好，在帮助她的时候自己也感受到了幸福”。戏外，他也感谢冬雨在对戏时的帮助，“她一直演得特别好，经常一点点把我带入到那个状态里”。

　　作为一部将少年情感的复杂性与成人世界相结合的电影，主创透露初衷他们希望以成人角度反思能为正青春的少年做什么事。这样的青春片不是一味打鸡血的燃，或是重复套路无意义怀旧，而是唤醒每个人对正当下青春世界的反思。

   编辑：hello王小羊

关键词： 少年的你 预告 易烊千玺 周冬雨
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