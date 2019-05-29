在此前宣布陈佩斯回归配音小白后，今日片方官宣演员冯绍峰、郭采洁为麦克、啾啾配音，新角色黛西获喜剧女王马丽加盟，更有电影“老炮儿”冯小刚特别献声鲁叔。











首次给宠物配音，冯绍峰笑谈麦克让他“找到知音”，全程用“滑稽到不能直视”的肢体语言还原麦克的开心冒险。而被智慧勇敢的啾啾和宠物多彩世界征服的郭采洁，全程感叹“究竟是什么样的脑洞，才能塑造如此高潮迭起的情节！”马丽则表示她十分欣赏黛西的善良和正义感，也被它“外柔内刚”的反差魅力而征服。拥有收养流浪狗十几年经历的“冯导”对本片更是寄予深厚情感，连用三个“有意思”来强调电影的品质。





《爱宠大机密2》作为“小黄人”团队的良心喜剧之作，制作上可谓精益求精，配音阵容上也是力求完美，海外配音团队不仅力邀知名喜剧演员凯文·哈特、著名脱口秀演员帕顿·奥斯瓦尔特加盟，更有提名奥斯卡最佳男主角的哈里森·福特等众多大咖加盟，国内也与之呼应，为爱宠量“声”定做了超强的声音团队。





《爱宠大机密2》北美口碑解禁后，权威媒体给出“爆笑的肢体喜剧”“角色可爱，充满笑料”的高评价。





目前，影片已在英国公映并取得不错反响，英国《独立报》称赞影片尊重宠物天性“爱宠萌趣十足，却又不失野性”，英国杂志《Radio Times》更是盛赞“跟可爱的宠物度过愉快时间，电影是一部让人欲罢不能的家庭冒险片”。





编辑：hello王小羊