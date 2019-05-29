时光网讯
中国电影股份有限公司纪念第七十个国际儿童节暨电影《好小子，好功夫》
首映日前举办。
剧组主创孙茜
、李沛泽
、郑昊
、巩汉林
、沙溢
等全阵容亮相，更值得一提的是，艺术家瞿弦和、张筠英夫妇，历代儿童电影经典之作的主演石小满、石晨、苗苗、富大龙
、蔡明
、祝新运
、刘继忠、杨贵媚
、谢孟伟、牛犇、左航、戴佳佳也作为推介嘉宾为影片发声。
正如曾出演《妈妈再爱我一次》
的台湾演员杨贵媚表示：“孩子是我们未来的主人公，我们要给孩子很好的教育，很好的环境，很好的电影作品。”
随后，石小满、石晨作为嘉宾对影片进行推介，父子二人不仅讲述了自己与儿童片的不解之缘，而且表达了对影片的期待。
曾主演影片《豆蔻年华》，从九岁开始拍戏的演员苗苗深有感触：“好的剧本是好影片的基石，一个好剧本能推出、成就一批好的演员”，因此她隆重推介本片的编剧张无花、鞠依纳。
被称作“最穷影帝”的富大龙这次专程从外地赶来参加电影的首映礼，推介了片中的小演员李沛泽、金子迪。他在现场感慨道:“儿童电影太不容易，它既要以儿童为中心，又要儿童能接受，真正做到深入浅出”。
著名喜剧演员蔡明作为嘉宾，推介了本片男主角的配音演员李木子，她不仅分享了当年拍摄《海霞》时有关配音的故事，还感慨道“配音是用另一种表演方式完善了角色”。由于小演员李沛泽处于变声期，他的声音由李木子所配，李木子更是现场变声“李乐”，惊艳全场。
活动最后，《闪闪的红星》潘冬子的扮演者祝新运推介了电影的导演们——北京部分执行导演崔喆、洛阳部分执行导演胡方易、澳门部分执行导演李木子。
电影《好小子，好功夫》作为儿童电影的诚意之作，片方不仅希望能够通过电影传递现实意义，同时希望借此丰富儿童类型片市场。98岁的著名表演老艺术家于蓝也通过视频为儿童电影的发展送来祝福。电影将于5月31日登陆全国院线。
编辑：hello王小羊