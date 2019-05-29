说得是呢！

R级也救不了《地狱男爵：血皇后崛起》













中文剧场版预告 “我们尽力了，但片场有太多的声音和建议，最终也没啥效果。我做了最大的努力，而且我为自己的表演感到骄傲，但很多事情我没法控制。”





大卫·哈伯的表演被认为是这部烂片中少数值得肯定的元素。他认为影片得到差评还有另外的个原因：这部电影和主流漫改有着不同的风格。















就在上映前，内部人士向好莱坞媒体TheWrap独家爆料该片在制作期间的混乱状况。导演尼尔·马歇尔的搭档遭开除，导演权力被制作人架空，制作人与导演分歧导致男主角拒绝反复重拍，多次愤然离开片场......新《地狱男爵》剧组的幕后撕逼大戏可能比电影本身更精彩。