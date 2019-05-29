时光网讯
今年还没过去一半，年度十大烂片已有了强有力竞者：漫改电影《地狱男爵：血皇后崛起》
。烂番茄16%、IMDb5.4分，只比IMDb4.3 烂番茄9%的《神奇四侠2015》
略好。影片商业上也失败，5000万美元的投资，北美只拿到2190万美元票房。
近日，《地狱男爵：血皇后崛起》男主角大卫·哈伯
接受外媒采访时默认片场混乱，创作者犯了很多错，但他在表演上尽力了。
“我们尽力了，但片场有太多的声音和建议，最终也没啥效果。我做了最大的努力，而且我为自己的表演感到骄傲，但很多事情我没法控制。”
大卫·哈伯的表演被认为是这部烂片中少数值得肯定的元素。他认为影片得到差评还有另外的个原因：这部电影和主流漫改有着不同的风格。
“漫威影业实在太厉害，他们定义了当下漫改电影的调性。就好比，人们都喜欢吃巧克力，漫威能做出最美味的巧克力。当你评价漫改电影时，会说‘嗯，这种巧克力没有漫威的好吃’。《地狱男爵：血皇后崛起》这款巧克力推出时，拿来和漫威比就显得味道很一般了。除了这个外，《地狱男爵》
确实问题多多。”
就在上映前，内部人士向好莱坞媒体TheWrap独家爆料该片在制作期间的混乱状况。导演尼尔·马歇尔的搭档遭开除，导演权力被制作人架空，制作人与导演分歧导致男主角拒绝反复重拍，多次愤然离开片场......新《地狱男爵》剧组的幕后撕逼大戏可能比电影本身更精彩。