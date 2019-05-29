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"地狱男爵"扑街男主回应：我真的尽力了

承认片场很混乱 比不过漫威电影很正常

2019-05-29 15:06:48 来源：Mtime时光网

说得是呢！
R级也救不了《地狱男爵：血皇后崛起》

　　时光网讯 今年还没过去一半，年度十大烂片已有了强有力竞者：漫改电影《地狱男爵：血皇后崛起》。烂番茄16%、IMDb5.4分，只比IMDb4.3 烂番茄9%的《神奇四侠2015》略好。影片商业上也失败，5000万美元的投资，北美只拿到2190万美元票房。

　　近日，《地狱男爵：血皇后崛起》男主角大卫·哈伯接受外媒采访时默认片场混乱，创作者犯了很多错，但他在表演上尽力了。

　　

中文剧场版预告

“我们尽力了，但片场有太多的声音和建议，最终也没啥效果。我做了最大的努力，而且我为自己的表演感到骄傲，但很多事情我没法控制。”

　　大卫·哈伯的表演被认为是这部烂片中少数值得肯定的元素。他认为影片得到差评还有另外的个原因：这部电影和主流漫改有着不同的风格。

　　“漫威影业实在太厉害，他们定义了当下漫改电影的调性。就好比，人们都喜欢吃巧克力，漫威能做出最美味的巧克力。当你评价漫改电影时，会说‘嗯，这种巧克力没有漫威的好吃’。《地狱男爵：血皇后崛起》这款巧克力推出时，拿来和漫威比就显得味道很一般了。除了这个外，《地狱男爵》确实问题多多。”



　　就在上映前，内部人士向好莱坞媒体TheWrap独家爆料该片在制作期间的混乱状况。导演尼尔·马歇尔的搭档遭开除，导演权力被制作人架空，制作人与导演分歧导致男主角拒绝反复重拍，多次愤然离开片场......新《地狱男爵》剧组的幕后撕逼大戏可能比电影本身更精彩。

   编辑：小火纸

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 地狱男爵血皇后的崛起
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地狱男爵：血皇后崛起

地狱男爵：血皇后崛起 (2019)

-1.0

导演：尼尔·马歇尔

主演：大卫·哈伯

在线播放

大卫·哈伯

大卫·哈伯

David Harbour

职业：演员

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