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《八子》首曝“绝命一战”硬核预告

致敬赣南苏区红色精神 特别出演何润东亮相

2019-05-29 15:02:37 来源：Mtime时光网

《八子》首曝“绝命一战”预告，电影根据赣南苏区真人真事改编，主演刘端端、邵兵、岳红、特别出演何润东等热血亮相。
       

刘端端全神贯注击杀敌人

时光网讯 由著名导演高希希执导，根据赣南苏区真人真事改编的战争片《八子》将于6月21日全国上映。今天，该片正式发布“绝命一战”版首款预告片。这支1分半钟的预告片以紧张激烈、拳拳到肉的硬核战争场面贯穿始终，主演刘端端邵兵岳红、特别出演何润东等热血亮相，集体诠释了在江西这片红色热土上，无数先辈为了新中国抛头颅、洒热血的悲壮往事。

       上世纪30年代，中华大地内有纷争外有敌寇，正处于风雨飘摇的危难关头。国民党反动派奉行所谓的“攘外必先安内”政策，调集了上百万兵力对赣南等革命根据地进行第五次围剿，意图将新生的红色政权扼杀于襁褓之中。

      哪里有压迫哪里就有反抗，共产主义信仰深得民心，星星之火，可以燎原。电影《八子》正是讲述了在1934年的赣南中央苏区，杨家八个儿子悉数参军后有六人先后阵亡，大哥杨大牛带领幼弟满崽和全排战士，与敌人血战到底直至拼尽一兵一卒的悲壮故事。而此次重磅曝光的“绝命一战”版预告也让影迷们提前感受了这部“庆祝新中国成立70周年献礼影片”的燃与刚。

       

母亲岳红与八个儿子齐聚一堂

在血与火的洗礼下，满崽（刘端端饰）从一名普通老百姓、母亲（岳红 饰）身边最小的儿子，成长为有着坚定信仰、英勇无畏的红军战士，而哥哥杨大牛（邵兵 饰）则更是革命队伍中的硬汉代表，“穿上这身军装，你就是战士！都是我兄弟！”“全排都有！”字字铿锵，将一名铁血将领的果敢刚毅、长兄如父的手足情义诠释得入木三分。

       此外，已是第五次与导演高希希合作的著名演员何润东也在预告中惊喜出镜——作为三排的奇兵，“每一发子弹消灭一个敌人”的神枪狙击手李大山将成为该片预埋的重磅亮点。



       据悉，电影《八子》将于6月21日，热血上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 八子
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