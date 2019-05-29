《八子》首曝“绝命一战”预告，电影根据赣南苏区真人真事改编，主演刘端端、邵兵、岳红、特别出演何润东等热血亮相。





上世纪30年代，中华大地内有纷争外有敌寇，正处于风雨飘摇的危难关头。国民党反动派奉行所谓的“攘外必先安内”政策，调集了上百万兵力对赣南等革命根据地进行第五次围剿，意图将新生的红色政权扼杀于襁褓之中。









母亲岳红与八个儿子齐聚一堂 在血与火的洗礼下，满崽（刘端端饰）从一名普通老百姓、母亲（岳红 饰）身边最小的儿子，成长为有着坚定信仰、英勇无畏的红军战士，而哥哥杨大牛（邵兵 饰）则更是革命队伍中的硬汉代表，“穿上这身军装，你就是战士！都是我兄弟！”“全排都有！”字字铿锵，将一名铁血将领的果敢刚毅、长兄如父的手足情义诠释得入木三分。





此外，已是第五次与导演高希希合作的著名演员何润东也在预告中惊喜出镜——作为三排的奇兵，“每一发子弹消灭一个敌人”的神枪狙击手李大山将成为该片预埋的重磅亮点。









