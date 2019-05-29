时光网讯
由柴智屏
监制、新锐导演周彤
、代梦颖
执导，宋芸桦
和宋威龙
联袂出演的2019青春爱情片《我的青春都是你》
将于6月21日登陆全国院线。影片今日曝光“不说再见”版预告和海报，青春逼人的宋芸桦和宋威龙带着最纯真悸动的年少时光，为你讲述了一个浪漫又不落俗套的青春爱恋故事。
预告片伊始，在高速前进的列车上，懵懂少女周林林如梦中呓语般问出那个问题：“你会在什么时候喜欢上一个人？”伴随着苏打绿那首表达年轻人纯真和狂热的《他夏了夏天》，故事正式拉开序幕。在“不说再见”版海报中，一脸憧憬眺望远方的周林林和脸如雕刻般五官分明的宋威龙，都预示了这对少年人即将上演一段梦幻般的青春热恋。
在《我的青春都是你》“不说再见”版预告里，那个带着微醺的吻将周林林从梦中唤醒，少女顶着刚睡醒的一头乱发惊恐地大喊：“我的初吻！”随着剧情的展开，大家渐渐了解到为何周林林会将这个吻看作一场“噩梦”，原来每次考试都是第一名的方予可就是传说中的“隔壁家的孩子”，被妈妈要求每晚向方予可的学习时间看齐的学渣周林林，难怪会愤愤不平。
充斥着周林林一整个青春的方予可，在迈入大学后竟然从钢牙学霸晋升为舞会上最耀眼夺目的男神。那个曾经默默注视着心爱女孩嬉戏打闹、收到心仪之人送的苹果转身羞涩一笑的学霸方予可，居然也会大大方方地向周林林说出“你才是我的女朋友。”
学渣的生活轨迹被学霸打乱，方予可在周林林最需要的时候出现，用暖心的行为静默守护她。但相恋的两人也会产生隔阂和争吵，究竟方予可和周林林能否最终甜蜜相拥？今夏6月21日，《我的青春都是你》将在影院揭晓答案！