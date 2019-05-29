青春爱情片《我的青春都是你》曝“不说再见”全新预告及海报，青春逼人的宋芸桦和宋威龙为观众讲述了一个浪漫又不落俗套的青春爱恋故事。





预告片伊始，在高速前进的列车上，懵懂少女周林林如梦中呓语般问出那个问题：“你会在什么时候喜欢上一个人？”伴随着苏打绿那首表达年轻人纯真和狂热的《他夏了夏天》，故事正式拉开序幕。在“不说再见”版海报中，一脸憧憬眺望远方的周林林和脸如雕刻般五官分明的宋威龙，都预示了这对少年人即将上演一段梦幻般的青春热恋。





在《我的青春都是你》“不说再见”版预告里，那个带着微醺的吻将周林林从梦中唤醒，少女顶着刚睡醒的一头乱发惊恐地大喊：“我的初吻！”随着剧情的展开，大家渐渐了解到为何周林林会将这个吻看作一场“噩梦”，原来每次考试都是第一名的方予可就是传说中的“隔壁家的孩子”，被妈妈要求每晚向方予可的学习时间看齐的学渣周林林，难怪会愤愤不平。





“不说再见”版海报-宋威龙 充斥着周林林一整个青春的方予可，在迈入大学后竟然从钢牙学霸晋升为舞会上最耀眼夺目的男神。那个曾经默默注视着心爱女孩嬉戏打闹、收到心仪之人送的苹果转身羞涩一笑的学霸方予可，居然也会大大方方地向周林林说出“你才是我的女朋友。”





学渣的生活轨迹被学霸打乱，方予可在周林林最需要的时候出现，用暖心的行为静默守护她。但相恋的两人也会产生隔阂和争吵，究竟方予可和周林林能否最终甜蜜相拥？今夏6月21日，《我的青春都是你》将在影院揭晓答案！