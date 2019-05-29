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谭卓赵英俊主演《侣行攻略》曝新预告

四对有情人相聚鼓浪屿 爱情遭遇严峻考验

2019-05-29 20:07:28 来源：Mtime时光网

由谭卓、赵英俊主演的电影《侣行攻略》曝新预告，电影中的四对情侣纷纷亮相，就“如何确认你是我的人”展开了一场爱情考验。
       

《侣行攻略之确认你是我的人》定档海报

时光网讯 谭卓赵英俊、张磊领衔主演，杜天皓尹嘉萱、张磊、尹熙水董立范巴多、草莓主演的爱情喜剧电影《侣行攻略之确认你是我的人》将于6月14日全国上映。今日片方发布了一款“确认”版预告片，电影中的四对情侣纷纷亮相，就“如何确认你是我的人”展开了一场爱情考验，其中还穿插着大量喜剧元素，让这一严肃的“哲学话题”变得更加轻松搞笑。

       在此次发布的“确认”版预告一开场，就抛出了一个真理“男人是猪，女人是书，猪怎么念得懂书”。这可能是广大男性同胞不愿承认的心声，怎样更懂女生对男生来说真的是一个千古难题。电影中的刘子航也面临着同样的问题，暗恋同学许小诺苦于不会告白，这时“情圣”给他出了个好主意：“如果开不了口表白，那就带她旅行。”

       都说旅行是检验真爱的最佳方式，两人能在旅行中确认对方是否是自己想要的那个人。电影《侣行攻略之确认你是我的人》讲述的就是这个主题：4对有情人相聚鼓浪屿，围绕着各自爱情中遇到的问题，展开了一场“甄”爱大冒险，其中有喜悦、有感动、有欢笑、有泪水，在经历重重考验后“确认你是我的人”。

       在预告中段，赵英俊饰演的无业小导演申浅上线，面对高傲冷漠女编剧李曼璐（谭卓饰）展开了热烈追求，为了抬高身份故意夸大吹嘘，结果惨遭打脸，还被李曼璐各种“折磨”，其中有一个申浅的特写镜头：他扬天嘶吼，面目狰狞，不知正在遭受什么样的“酷刑”，让人心疼的同时又忍俊不禁。预告片的最后，“潇洒哥”还展示了一下他的音乐才华，上演了“单手弹钢琴”。

       6月14日，《侣行攻略之确认你是我的人》内地上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 侣行攻略
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侣行攻略之确认你是我的人

侣行攻略之确认你是我的人 (2019)

0.0

导演：张力

主演：谭卓 赵英俊

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