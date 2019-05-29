《X战警：黑凤凰》导演西蒙·金伯格携“X教授”詹姆斯·麦卡沃伊、“万磁王”迈克尔·法斯宾德、“凤凰女”苏菲·特纳、“镭射眼”泰伊·谢里丹、“快银”伊万·彼得斯集结亮相中国发布会。





打败天启十年后 他们改变多少？





《X战警：黑凤凰》的剧情发生在《天启》结束的十年后。在这十年间隙当中，我们熟悉的角色发生了哪些变化？





《黑凤凰》故事发生在《天启》结束的十年之后 万磁王和X教授都过上了他们想要的生活”；“快银”伊万说自己变老了“脸上的须发多了些”；镭射眼与凤凰女成了一对相爱的情侣，凤凰黑化后，X战警的小队长镭射眼要再次“不惜一切拯救他所爱的女人”。 “一美”詹姆斯·麦卡沃伊说“”；“快银”伊万说自己变老了“”；，凤凰黑化后，X战警的小队长镭射眼要再次“不惜一切拯救他所爱的女人”。





《黑凤凰》将为现有的《X战警》系列电影画上句号，本片也是《X战警》的资深制片人与编剧西蒙·金伯格首次执掌导筒，金伯格表示自己这次转型的动力有两大原因，一是源自对黑凤凰故事的喜爱，而是来自身边X战警大家庭亲朋好友的支持。





影片中将有多个角色牺牲 关于一个家庭团聚的故事。黑凤凰这个故事让我们看到家庭分崩离析，他们需要应对创伤，这是和之前X战警电影非常不一样的。” 影片将家庭的主题置于故事核心。发布会上，金伯格将剧情形容为“黑凤凰这个故事让我们看到家庭分崩离析，他们需要应对创伤，这是和之前X战警电影非常不一样的。”





一美觉得这部的剧本比《第一课》、《逆转未来》与《天启》更加令他激动。“因为我们大家可能都会面临家人遭遇问题，你要帮助他们的情况，可能有的时候是他们心里的挣扎，这些都是我们能够理解、能够共情的。我们都没有超能力，但我们都会遇到这样的问题。”





法鲨一美：万磁王与X教授相互成就对方





相爱相杀的万磁王与X教授《X战警》系列最迷人的一对角色。法鲨觉得查尔斯·泽维尔一直是万磁王最好的朋友，也是唯一的朋友。





相爱相杀一辈子 “其他的变种人可能觉得他像一个高高在上的将军。很难相处，很孤独，喜欢一个人。但他俩的目标是一样的，都是为自己的同类，想让其他的变种人获得更好的生活。所以每次有危机的时候他们都会互相支持”。





一美补充说“我觉得他们相互成就了对方。查尔斯成就了万磁王，万磁王也成就了X教授”。





索菲变金发 告别珊莎凤凰女





西蒙·金伯格觉得X战警漫画虽然诞生在五十多年前，但随着《神奇女侠》《惊奇队长》等女性超级英雄作品的出现，X战警电影系列也应该反应当下的社会。在《X战警：黑凤凰》当中，X战警银幕宇宙第一次让女性角色成为全片的绝对核心。





索菲谈珊莎与凤凰女的角色区别 发布会现场，索菲·特纳从三年前的稚嫩新人当仁不让升级坐稳C位。《权力的游戏》里她从“小小鸟”成长为北境女王；《X战警》系列，她饰演的的琴·格雷也逐渐力量觉醒，成为毁天灭地的超级变种人黑凤凰。





今年她将接连告别两大标志性角色，索菲做希望在未来能够拓宽戏路，接触更多不同的角色。“我就是希望通过现在的一头金头发，让观众来忘记我之前的角色。我现在演的都是剧情片，以后想尝试更多类型”。





X战警二十年 鲨美初次相遇最难忘





《X战警》电影系列用二十年时间塑造了银幕上的变种人大家庭，金伯格希望让《黑凤凰》成为这段“20年前开始的故事最完美的回结”。





回望这段X战警生涯，主创们在活动现场向我们分享了各自最难忘的X战警时刻。





一美与法鲨最难忘的场景都是与对方演对手戏的时刻。一美说他最爱《第一战》当中他下水拯救万磁王埃里克的场景，“我不太记得准确的台词了，但那一刻你（万磁王）觉得自己很孤独，但我告诉你说不用担心了，从今以后你再也不会是孤单一人了。我觉得此情此景非常棒，虽然拍摄这场的时候我冷的要命。”





法鲨说中文昵称 法鲨表示他与一美第一次试镜就一拍即合：“我当时在德国拍摄另一部电影。还留着那部戏的造型，我去试镜的时候，是跟詹姆斯对戏。我们默契特别好，这两个角色我觉得特别搭。拍戏的时候很开心，去酒吧一起玩也很开心。” ：“我当时在德国拍摄另一部电影。还留着那部戏的造型，我去试镜的时候，是跟詹姆斯对戏。我们默契特别好，这两个角色我觉得特别搭。拍戏的时候很开心，去酒吧一起玩也很开心。”





参与过这么多部《X战警》电影制作，西蒙·金伯格最难忘怀两个瞬间：一美与法鲨试戏时擦出的火花让他感慨“很难想象还能再找到像伊恩·麦克兰与帕特里克·斯图尔特（老年万磁王与X教授）这么默契的一对”；另一个就是《逆转未来》当中两代X教授相遇的时刻，“两代饰演相同角色的演员相遇了，真是非常难忘的片段”





狼叔的迷弟迷妹报道 索菲最爱的场景来自《天启》：“看到完全是金刚狼状态的休·杰克曼，我觉得美梦成真，特别是那场戏里他还半裸没穿上衣”。 伊万与索菲最爱的时刻都与狼叔休·杰克曼有关。伊万最爱自己大银幕上的第一次快银时刻：“厨房里那一幕我要从这个跑步机跳到那个跑步机，非常有意思，而且我还路过碰见了金刚狼”。





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