时光网讯
5月29日，注定是一个让诸多“X战警”粉丝们激动得夜不能寐、辗转反侧的大日子，福斯新超级英雄电影《X战警：黑凤凰》
在北京举办了空前盛大的首映式。“空前”两个字可不是通稿式的随便说说，“一美”詹姆斯·麦卡沃伊
、“法鲨”迈克尔·法斯宾德
、“凤凰女”索菲·特纳
、“快银”伊万·彼得斯
、“镭射眼”泰尔·谢里丹
，以及《X战警》系列的元老级制片人、也是本片导演西蒙·金伯格
，齐聚帝都的北展剧场。
下午发布会中，主创们金句不绝于口；晚些红毯礼上，明星们互动惹人生爱，然而粉丝们绝对想象不到，这个夜晚真正的高潮还在后面——这场名为“泽维尔天才青少年学校毕业典礼”的粉丝庆典活动，是献给所有深爱了“X战警”多年的新粉老粉们，一份最完美的告别礼物。而时光直播的“六城联动”活动，更是将身处上海、广州、成都、西安和武汉的粉丝们，与主创们隔空连线，共同见证了这难忘一晚。
粉丝庆典活动开始时，在一片漆黑中，莫名走进了一小队看上去和“变种人”毫不搭边的鼓乐队，而当他们敲打起鼓点，奏出“20世纪福斯”经典的“探照灯”片头曲时，恍然大悟的粉丝们开始沸腾。在近20年来的10部《X战警》+《金刚狼》作品的混剪中，随着每一位角色在大银幕上的出现，被感动得热泪盈眶的粉丝们，尖叫着迎来了6位主创与制片人Hutch Parker
，一个接一个走上舞台。
在陆续用中文向在座的超过2500位粉丝们问好过后，主创们在台上玩儿起了“看图猜电影”的环节。首先出现的是《X战警：逆转未来》
中，万磁王举起RFK体育馆的场景。制片人Parker透露说，在《黑凤凰》中，会有万磁王从曼哈顿地下把地铁“挖”出来的场景，也是“大场面”！法鲨则配合地假装表演，感应到一半儿放弃了，“这下面没有地铁啊！”（谁说的，下面就是动物园站。）
而给“快银”小天使的剧照，则来自于《X战警：第一战》
中，被粉丝们戏称为“沙滩离婚”的一幕，X教授从此下半身瘫痪。当被问到，“万磁王和X教授，其中一位是你爹，另一位是你……如父亲般形象一样的人物，你会选择和谁共度余生？”法鲨忙不迭表示“如果选我的话更有趣哦”。被“憋”得无法抉择的快银，打算两长一短选……啊不对，他最终“鸡贼”地选择了导演西蒙·金伯格。
当“镭射眼”泰尔·谢里丹
看到大银幕上自己的剧照题时还皮了一下，说“这是《复联》里面的吧？”全场爆笑时他又一本正经地表明，“我怎么可能忘呢，这是在《X战警：天启》
中，镭射眼初遇他生命中最爱的琴·格蕾那一幕呀。”在索菲和泰尔开心拥抱的一刻，主持人还不忘补刀，“琴·格蕾生命中可是爱过好几个人哦。”不过两个人也不是“一见钟情”，毕竟镭射眼是蒙着眼睛，算是“一听钟情”吧。
法鲨看到的是儿子快银把自己救出监狱的那一幕，“任何好儿子都应该这么干，我很骄傲！”，而这也是快银在整个《X战警》系列中最出彩的一场戏，还贴心地给大家补充了个知识点。背后墙上被胶带粘住的老哥，其实是休·杰克曼
很多年以来的替身！而这里的胶带可不是CG做出来的，而是真正在片场用胶带把他粘了起来。
“一美”看到大银幕上“魔形女”和“野兽”的剧照时，他一下没想起来当时还没变蓝的汉克·麦考伊到底是为CIA还是FBI工作了。当得到在场观众们提示，正确答案是CIA时，他还带领大家高呼“CIA”，并开玩笑说，“我从来没想过有一天在中国听到大家欢呼CIA……”观众们接梗时，也没忘了他根本没想起来这张剧照到底来自于哪部电影，好不容易在导演西蒙的提醒下，一美说出了《X战警：第一战》的答案。
而索菲·特纳不愧是北境女王，她拿到题目时全场炸掉了——这是《X战警：第一战》中，X教授和万磁王去招募变种人时，偶遇金刚狼的著名一幕！而此时狼叔的台词，也是多年以来让粉丝们念念不忘的点睛之句。他说的哪句话来着？看热闹不嫌事大的一美把话筒伸向了粉丝，指挥大家1、2、3，一起来！全场2500名粉丝齐声高呼“Go fxxk yourself”的场景，也是非常朋克了。
之后的这个环节太有趣了！剧组7位成员全部参加“考试”，看看谁答对的题目最多。第一题：万磁王经典笑容露出了几颗牙？ A.20 B.21 C.22 D.23
第二题：快银没穿过哪个乐队的T恤？ A.Nirvana B.Pink Floyd C.Rush D.Queen （而此时的BGM就是快银专属的“Sweet Dreams”，用心了）
第三题：镭射眼刚到X学院时毁掉的那棵树，是X教授祖父几岁的时候种下的？（这题真的好难！需要的可能不仅仅是考究） A.5 B.7 C.15 D.18
第四题：X教授说过最多的台词是？（答案并不是You abandoned me!!） A.I'm Charles. B.I can help you. C.I'm sorry. D.I still have hope.
第五题：琴在实验室放出金刚狼后，用心灵感应对他说的是什么？ A.Can I help you? B.Can you help me? C.I can help you. D.You can help me. （为什么一下英语听力的感觉就来了……衬衫的价格是9英镑15便士？）
第六题也是最为bug的一道题，请选出《X战警》全系列的最佳观影顺序……《X战警》的时间线在《逆转未来》之后经历了“重启”，也时不时为人所诟病，而本题倒是直面了这一点，给出了一个“建议”观看的顺序。具体怎么看，还是看影迷自己啦。
这六道专业、走心、又埋梗满满的题目（出题人要给一颗小心心），不知道你们都有没有答对？答案晚点儿会揭晓。而本场考试的最终获胜者，则毫不意外的是一美——毕竟人家是正经的校长嘛！
作为所有老一代和新一代“X战警”演员出演的最后一部《X战警》电影，《黑凤凰》也是承载了一代热爱这个系列观众们的回忆，之后的系列电影就会重新选角进行重启。而如今，一个时代即将告一段落，主创们带领着台下粉丝们，掏出福斯事先为大家准备好的“毕业证书”，合影、比心、告白，现场气氛既欢脱兴奋，又让人感动落泪。
庆典落下帷幕，6月6日《X战警：黑凤凰》将在中国内地公映，让我们最后一次在大银幕中，和我们这一代人心中的“X战警”，好好说再见吧。
作者：甄甏甏 编辑：甄甏甏