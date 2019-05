《X战警:黑凤凰》的“泽维尔天才青少年学校毕业典礼”粉丝庆典活动,实在无可挑剔,这回的福斯中国宣发,我给满分。

时光网讯



下午发布会中,主创们金句不绝于口;晚些红毯礼上,明星们互动惹人生爱,然而粉丝们绝对想象不到,这个夜晚真正的高潮还在后面——这场名为“泽维尔天才青少年学校毕业典礼”的粉丝庆典活动,是献给所有深爱了“X战警”多年的新粉老粉们,一份最完美的告别礼物。而时光直播的“六城联动”活动,更是将身处上海、广州、成都、西安和武汉的粉丝们,与主创们隔空连线,共同见证了这难忘一晚。





























































“一美”看到大银幕上“魔形女”和“野兽”的剧照时,他一下没想起来当时还没变蓝的汉克·麦考伊到底是为CIA还是FBI工作了。当得到在场观众们提示,正确答案是CIA时,他还带领大家高呼“CIA”,并开玩笑说,“我从来没想过有一天在中国听到大家欢呼CIA……”观众们接梗时,也没忘了他根本没想起来这张剧照到底来自于哪部电影,好不容易在导演西蒙的提醒下,一美说出了《X战警:第一战》的答案。











而索菲·特纳不愧是北境女王,她拿到题目时全场炸掉了——这是《X战警:第一战》中,X教授和万磁王去招募变种人时,偶遇金刚狼的著名一幕!而此时狼叔的台词,也是多年以来让粉丝们念念不忘的点睛之句。他说的哪句话来着?看热闹不嫌事大的一美把话筒伸向了粉丝,指挥大家1、2、3,一起来!全场2500名粉丝齐声高呼“Go fxxk yourself”的场景,也是非常朋克了。









之后的这个环节太有趣了!剧组7位成员全部参加“考试”,看看谁答对的题目最多。第一题:万磁王经典笑容露出了几颗牙? A.20 B.21 C.22 D.23









第二题:快银没穿过哪个乐队的T恤? A.Nirvana B.Pink Floyd C.Rush D.Queen (而此时的BGM就是快银专属的“Sweet Dreams”,用心了)









第三题:镭射眼刚到X学院时毁掉的那棵树,是X教授祖父几岁的时候种下的?(这题真的好难!需要的可能不仅仅是考究) A.5 B.7 C.15 D.18









第四题:X教授说过最多的台词是?(答案并不是You abandoned me!!) A.I'm Charles. B.I can help you. C.I'm sorry. D.I still have hope.









第五题:琴在实验室放出金刚狼后,用心灵感应对他说的是什么? A.Can I help you? B.Can you help me? C.I can help you. D.You can help me. (为什么一下英语听力的感觉就来了……衬衫的价格是9英镑15便士?)









第六题也是最为bug的一道题,请选出《X战警》全系列的最佳观影顺序……《X战警》的时间线在《逆转未来》之后经历了“重启”,也时不时为人所诟病,而本题倒是直面了这一点,给出了一个“建议”观看的顺序。具体怎么看,还是看影迷自己啦。





这六道专业、走心、又埋梗满满的题目(出题人要给一颗小心心),不知道你们都有没有答对?答案晚点儿会揭晓。而本场考试的最终获胜者,则毫不意外的是一美——毕竟人家是正经的校长嘛!





作为所有老一代和新一代“X战警”演员出演的最后一部《X战警》电影,《黑凤凰》也是承载了一代热爱这个系列观众们的回忆,之后的系列电影就会重新选角进行重启。而如今,一个时代即将告一段落,主创们带领着台下粉丝们,掏出福斯事先为大家准备好的“毕业证书”,合影、比心、告白,现场气氛既欢脱兴奋,又让人感动落泪。





庆典落下帷幕,6月6日《X战警:黑凤凰》将在中国内地公映,让我们最后一次在大银幕中,和我们这一代人心中的“X战警”,好好说再见吧。

5月29日,注定是一个让诸多“X战警”粉丝们激动得夜不能寐、辗转反侧的大日子,福斯新超级英雄电影 《X战警:黑凤凰》 在北京举办了空前盛大的首映式。“空前”两个字可不是通稿式的随便说说,“一美” 詹姆斯·麦卡沃伊 、“法鲨” 迈克尔·法斯宾德 、“凤凰女” 索菲·特纳 、“快银” 伊万·彼得斯 、“镭射眼” 泰尔·谢里丹 ,以及《X战警》系列的元老级制片人、也是本片导演 西蒙·金伯格 ,齐聚帝都的北展剧场。

作者:甄甏甏 编辑:甄甏甏