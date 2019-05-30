《X战警：黑凤凰》的“泽维尔天才青少年学校毕业典礼”粉丝庆典活动，实在无可挑剔，这回的福斯中国宣发，我给满分。

时光网讯



下午发布会中，主创们金句不绝于口；晚些红毯礼上，明星们互动惹人生爱，然而粉丝们绝对想象不到，这个夜晚真正的高潮还在后面——这场名为“泽维尔天才青少年学校毕业典礼”的粉丝庆典活动，是献给所有深爱了“X战警”多年的新粉老粉们，一份最完美的告别礼物。而时光直播的“六城联动”活动，更是将身处上海、广州、成都、西安和武汉的粉丝们，与主创们隔空连线，共同见证了这难忘一晚。





























































“一美”看到大银幕上“魔形女”和“野兽”的剧照时，他一下没想起来当时还没变蓝的汉克·麦考伊到底是为CIA还是FBI工作了。当得到在场观众们提示，正确答案是CIA时，他还带领大家高呼“CIA”，并开玩笑说，“我从来没想过有一天在中国听到大家欢呼CIA……”观众们接梗时，也没忘了他根本没想起来这张剧照到底来自于哪部电影，好不容易在导演西蒙的提醒下，一美说出了《X战警：第一战》的答案。











而索菲·特纳不愧是北境女王，她拿到题目时全场炸掉了——这是《X战警：第一战》中，X教授和万磁王去招募变种人时，偶遇金刚狼的著名一幕！而此时狼叔的台词，也是多年以来让粉丝们念念不忘的点睛之句。他说的哪句话来着？看热闹不嫌事大的一美把话筒伸向了粉丝，指挥大家1、2、3，一起来！全场2500名粉丝齐声高呼“Go fxxk yourself”的场景，也是非常朋克了。









之后的这个环节太有趣了！剧组7位成员全部参加“考试”，看看谁答对的题目最多。第一题：万磁王经典笑容露出了几颗牙？ A.20 B.21 C.22 D.23









第二题：快银没穿过哪个乐队的T恤？ A.Nirvana B.Pink Floyd C.Rush D.Queen （而此时的BGM就是快银专属的“Sweet Dreams”，用心了）









第三题：镭射眼刚到X学院时毁掉的那棵树，是X教授祖父几岁的时候种下的？（这题真的好难！需要的可能不仅仅是考究） A.5 B.7 C.15 D.18









第四题：X教授说过最多的台词是？（答案并不是You abandoned me!!） A.I'm Charles. B.I can help you. C.I'm sorry. D.I still have hope.









第五题：琴在实验室放出金刚狼后，用心灵感应对他说的是什么？ A.Can I help you? B.Can you help me? C.I can help you. D.You can help me. （为什么一下英语听力的感觉就来了……衬衫的价格是9英镑15便士？）









第六题也是最为bug的一道题，请选出《X战警》全系列的最佳观影顺序……《X战警》的时间线在《逆转未来》之后经历了“重启”，也时不时为人所诟病，而本题倒是直面了这一点，给出了一个“建议”观看的顺序。具体怎么看，还是看影迷自己啦。





这六道专业、走心、又埋梗满满的题目（出题人要给一颗小心心），不知道你们都有没有答对？答案晚点儿会揭晓。而本场考试的最终获胜者，则毫不意外的是一美——毕竟人家是正经的校长嘛！





作为所有老一代和新一代“X战警”演员出演的最后一部《X战警》电影，《黑凤凰》也是承载了一代热爱这个系列观众们的回忆，之后的系列电影就会重新选角进行重启。而如今，一个时代即将告一段落，主创们带领着台下粉丝们，掏出福斯事先为大家准备好的“毕业证书”，合影、比心、告白，现场气氛既欢脱兴奋，又让人感动落泪。





庆典落下帷幕，6月6日《X战警：黑凤凰》将在中国内地公映，让我们最后一次在大银幕中，和我们这一代人心中的“X战警”，好好说再见吧。

作者：甄甏甏 编辑：甄甏甏