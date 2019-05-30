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刘德华古天乐兄弟变死敌陷黑白“毒局”

电影《扫毒2：天地对决》曝双雄对峙版预告

2019-05-30 09:54:36 来源：Mtime时光网

《扫毒2天地对决》发布双雄对峙版预告，本支预告进一步曝光了影片中富商巨子余顺天（刘德华饰）与全港最大毒枭地藏（古天乐饰）之间因毒反目，20年兄弟决裂爆发的天地对决。
　　时光网讯  邱礼涛执导，刘德华监制并携古天乐苗侨伟林嘉欣领衔主演，张国强、陈家乐、卫诗雅、恭硕良、欧阳靖、李赏主演，郑则仕、林家栋、周秀娜、应采儿特别主演的电影《扫毒2天地对决》将于7月12日全国上映。

　　今日，影片发布了双雄对峙版预告，本支预告进一步曝光了影片中富商巨子余顺天（刘德华饰）与全港最大毒枭地藏（古天乐饰）之间因毒反目，20年兄弟决裂爆发的天地对决。同时，这支预告还曝光了影片中刘德华与古天乐最激烈的枪战飞车对峙。






　　毒品市场维持四分天下的格局已久，但自从地藏（古天乐饰）与墨西哥大毒枭合作扩张势力，策划一连串黑吃黑事件企图“毒霸”香港毒品市场，警员林正风（苗侨伟饰）便带着他的扫毒行动组全力追缉毒贩。

　　另一方面，因儿时亲眼目睹父亲被毒品所毁而嫉毒如仇的慈善家兼金融巨子余顺天（刘德华饰），正悬赏一亿追杀香港最大毒贩，此举在社会上引起轩然大波。

　　原来，余顺天和地藏有着不可告人的同门关系，一场天地对决一触即发。在二十年的同门情谊面前，兄弟二人又将如何面对这场“毒局”？与此同时，林正风妻子、同事在执行缉毒任务时被吸毒者和毒贩残忍杀害，背负着丧妻之痛的他也将与毒贩们展开殊死对决。一场禁毒风暴，正在席卷全港。

　　此次曝光的预告中，香港最大毒枭地藏不断扩大贩毒势力，暗地操纵着香港最大的毒品市场。财术天王余顺天亲眼目睹儿子吸毒后跳楼自尽的惨景，视毒贩为全民公敌，冷峻的目光、一句“谁去碰毒品，我就剁了谁”将他嫉毒如仇、不顾一切扫毒的决心全盘托出。黑白两道、20年昔日同门，自此因毒反目，随着余顺天的一句“我们的比赛开始了，猜一下谁会赢”，这场双雄对决一触即发。

　　《扫毒2天地对决》集聚刘德华、古天乐、林家栋、郑则仕四位金像奖影帝、金马影后林嘉欣等实力派影星，以连环飞车相撞、港铁追车、警察毒枭富商三方闹市枪战场面进军暑期档。

　　电影聚焦“扫毒”主题和毒品危害，原本只是担任此次影片监制的刘德华，在看过《扫毒2》的剧本之后，被“余顺天”这个角色所感动，最终才决定出演。

   编辑：hello王小羊

关键词： 扫毒2 预告 刘德华 古天乐
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