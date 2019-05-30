《黑凤凰》重拍高潮第三幕的真正原因揭晓：原剧本与最近另一部超级英雄电影撞了结局；《新变种人》因主演都有电视剧合同在身，重拍困难，未来上映命运由迪士尼决定。





















《黑凤凰》剧组的成员们对重拍之后的结局非常满意。“劳模姐”透露她的角色在上映版的新结局中改动最大。







