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《黑凤凰》为何重拍？与某超英大片撞结局

"新变种人"补拍演员档期难调 上映全听迪士尼

2019-05-30 11:51:56 来源：Mtime时光网

《黑凤凰》重拍高潮第三幕的真正原因揭晓：原剧本与最近另一部超级英雄电影撞了结局；《新变种人》因主演都有电视剧合同在身，重拍困难，未来上映命运由迪士尼决定。

　　时光网讯 6月6日上映的《X战警：黑凤凰》在去年下半年进行过一轮大规模补拍，据悉这轮补拍将电影原定的第三幕结局完全重写。

　　近日在英国宣传此片的“X教授”詹姆斯·麦卡沃伊，进一步向媒体透露了这次补拍的真正原因：“《黑凤凰》的结局改动巨大，终章不得不修改。因为（原剧本）有很多地方与最近......前段时间上映的另一部超级英雄电影存在交叠和平行的比照。我们也没想到会这样......

《黑凤凰》中文预告片

　　麦卡沃伊没有明确点出是哪部作品。不过从他的描述来看，与《黑凤凰》撞结局可能性最大的就是3月上映的《惊奇队长》。两部电影的主人公都是能力足以毁天灭地，却在开始时被抑制潜力的女英雄。两人都有一位“循循善诱”的导师（裘德·洛杰西卡·查斯坦的角色）。X战警们在《黑凤凰》当中与《惊奇队长》一样有太空打斗的场景。


　　《黑凤凰》剧组的成员们对重拍之后的结局非常满意。“劳模姐”透露她的角色在上映版的新结局中改动最大。

　　福斯全权制作的另一部X战警电影《新变种人》比《黑凤凰》更惨。卡在被迪士尼收购的动荡期，这部原本很受期待的青春惊悚类型超级英雄电影几经改档，至今仍未搞定重拍事宜。

先导预告《新变种人》

　　兼任《新变种人》制片的《黑凤凰》导演西蒙·金伯格告诉媒体，虽然《新变种人》的主演都是新生代演员，但是由于他们都有电视剧合约在身，拍摄的档期的协调不比群星云集的漫威大片简单，剧组现在计划在今年年底完成《新变种人》的重拍，等制作结束后，影片的未来命运全权归属迪士尼决策。

   编辑：Joker

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关键词： X战警 黑凤凰 新变种人 重拍
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