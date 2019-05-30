时光网讯 《权力的游戏》
大结局已过去快两周，关于这部剧的讨论依旧在继续，近日扮演布兰的艾萨克·赫普斯戴德-怀特
接受HBO采访表示：布兰当国王是原著作者乔治·R·R·马丁
的主意，阿多（Hodor）的身世也是马丁给定的。
“两位制片人跟我说，乔治·R.R.马丁确定了两个事实：一个是布兰当国王，另外就是Hodor的身世，因此这个结局确实是原著的计划（还没写完）。”
在《权力的游戏》
第六季第5集，从第一季开始一直背着布兰的阿多身世揭晓：原来他是临冬城的一个马僮，身材高大，反应迟缓但性格温和，忠于史塔克家族，只会说一个词：hodor。
在Hodor牺牲那一集里，梅拉将布兰放在雪橇上，并告诉阿多“顶住门（Hold the door）”帮助他们争取更多的时间逃走。在梅拉不停地喊着“顶住门”的时候，布兰的梦境中，年轻的阿多突然倒下，眼睛翻白，也开始说着同样的话，他不停地喊着“顶住门！顶住门！”这也是阿多的名字的来源（Hold the door=Hodor）。
原来阿多的命运在他年轻时候就被注定了。
和很多人一样，艾萨克·赫普斯戴德-怀特
也是读完剧本最后一部分才知道大结局，他说：“当时我一下子就从床上爬起来，不敢相信自己看到的。还以为他们是在开我玩笑，为了防剧透大家拿到的不同的剧本，每个人都当上了国王。”
但艾萨克通读剧本后，还是接受了这样的安排，他认为布兰当国王是不错的选择，"你不需要咆哮和制造麻烦，保持平静和善于思考也能得到奖赏。布兰当国王，对维斯特洛大陆思考者来讲，是个真正的胜利。"