



“两位制片人跟我说，乔治·R.R.马丁确定了两个事实：一个是布兰当国王，另外就是Hodor的身世，因此这个结局确实是原著的计划（还没写完）。”















在Hodor牺牲那一集里，梅拉将布兰放在雪橇上，并告诉阿多“顶住门（Hold the door）”帮助他们争取更多的时间逃走。在梅拉不停地喊着“顶住门”的时候，布兰的梦境中，年轻的阿多突然倒下，眼睛翻白，也开始说着同样的话，他不停地喊着“顶住门！顶住门！”这也是阿多的名字的来源（Hold the door=Hodor）。











原来阿多的命运在他年轻时候就被注定了。

















但艾萨克通读剧本后，还是接受了这样的安排，他认为布兰当国王是不错的选择，"你不需要咆哮和制造麻烦，保持平静和善于思考也能得到奖赏。布兰当国王，对维斯特洛大陆思考者来讲，是个真正的胜利。"