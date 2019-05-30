继国产动画三“大”系列（《大圣归来》、《大鱼海棠》、《大护法》）后，又一部大制作原创动画电影《哪吒之魔童降世》定档首曝预告。





从预告中不难发现，电影根植于中国传统文化，并大胆作出原创性改编。与“喜剧十足”的先导预告不同，定档预告聚焦哪吒虽“生而为魔”却“逆天而行斗到底”的成长经历。片中乱世“魔童”惹尽麻烦，被人误解孤独成长。





影片突破传统，塑造哪吒全新形象：在外形上，永远顶着两坨黑眼圈、到处惹麻烦的哪吒呈现出又丧又萌的“小恶霸”气质。从预告中不难看出，哪吒之所以如此玩世不恭，与他被从小误解、孤单成长有关。片中哪吒的成长十分坎坷：因为生而为魔从小遭受世人的排挤，在成长过程中想要证明自己却遭遇“关到死为止”的粗暴对待。是接受别人的定义，还是逆天而行自己决定人生成为预告中最大的悬念。





此外，影片同步发布定档海报，颇具中国风气质。画面上，一方是少年“哪吒闹海”，一方是龙宫太子“水淹陈塘关”，两人看似有对错之分、正邪之辨，但孰是孰非谁能定夺？据悉，电影主线或将围绕二人展开。





据悉，电影《哪吒之魔童降世》由80后全能导演饺子执导，从分镜、表情示范、配音到海报都由其亲自掌舵。他的作品特色之一是深刻的现实内涵。





在谈及创作理念时，导演饺子表示，哪吒是最有反叛精神的英雄，其“削骨肉还父母”挑战的是当时“孝为先”的主流道德观念。而在当今社会，他希望哪吒作为和命运斗争的勇士，能让观众相信命运掌握在自己手里。





同时，导演饺子还表示，在疲惫的社会环境中，观众需要更温暖的作品。所以比起原著，电影会有更多人情化的处理，例如哪吒并不只有备受责难的遭遇，也会有力排众议保护他的人。





除此外，喜剧也是饺子作品的另一大特点。其独立完成的代表作《打，打个大西瓜》就是一部“反战”题材的喜剧短片，其中的“扑克飞机”、“鼻血决战”等幽默片段至今为人所津津乐道。该作曾获柏林国际短片电影节评委会特别奖等30余奖项，被誉为“华人最牛动画短片”。而在《哪吒之魔童降世》中，哪吒爱好打油诗、热衷恶作剧等人设也都让人捧腹。



