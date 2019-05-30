佐治亚州是近年来好莱坞剧组的常用取景地，但他们通过的反堕胎法案可能会让很多剧组不再选择此地。

《复联3》这场戏就在亚特兰大附近拍摄





















由于全球各地都有不同的返税政策，近十几年来，加拿大温哥、英国、澳大利亚、新西兰等地成为好莱坞电影常用取景地。乔治亚州则是美国本土比较大的电影取景地，很多好莱坞电影片尾演职员表都会出现乔治亚电影的Logo。











据外媒报道，上周二乔治亚州州长布赖恩·科姆普签署成为法律，预定将在2020年元旦生效。法案规定，在妊娠期第六周，也就是能检测到胎儿心跳的妊娠期禁止堕胎。

但是很多女性到妊娠六周时并不知道已经怀孕，晨吐等妊娠反应通常到第九周才出现。





1973年美国最高法院就“罗伊诉韦德案”（Roe vs Wade）做出判决，堕胎在大多数州成为合法。但围绕堕胎合法与否，45年来争议从未停歇，观点两极分化，甚至有不少人呼吁推翻“罗伊诉韦德案”的裁决，全面禁止堕胎。





自2016年大选和特朗普当选总统后， “捍卫生命” 反堕胎阵营声势大振， “捍卫生育权” 挺堕胎阵营声势相应升级。





美国已有不少州通过了类似的法案，今年5月15日阿拉巴马州通过非常严格的反堕胎法案。这项法律同时禁止对强暴或乱伦后产生的胎儿做流产，但允许对威胁母亲生命的胎儿采取堕胎手段。





不过这些法案是否真的实施，还要看美国最高法院如何判定。