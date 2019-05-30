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众所周知，迪士尼旗下的《黑豹》《复仇者联盟3》《复仇者联盟4》
都是在美国乔治亚州亚特兰大取景拍摄，今年该州通过了“心跳法案”的反堕胎法律，引发好莱坞人士抵制。近日迪士尼CEO鲍勃·艾格尔
接受路透社采访表示：“如果法律实行，迪士尼将很难在那里拍摄电影了。”
鲍勃·艾格尔
说：“我觉得，很多替我们工作的电影人不会想去佐治亚州工作，而且我们必须留意他们在这方面的想法。目前，我们还在谨慎评估这件事。”
早前，Netflix已经表示，旗下剧集和电影可能不会在乔治亚州取景，《怪奇物语》
就是在佐治亚州拍摄的。
佐治亚州尤其是亚特兰大，这些年依靠返税制度吸引到很多好莱坞剧组，从早前狮门的《饥饿游戏》
到最近几年的漫威电影。据报道，影视产业在2018年替佐治亚州带来了27亿美元的收入，若遭好莱坞抵制，对当地经济会有很大影响。
由于全球各地都有不同的返税政策，近十几年来，加拿大温哥、英国、澳大利亚、新西兰等地成为好莱坞电影常用取景地。乔治亚州则是美国本土比较大的电影取景地，很多好莱坞电影片尾演职员表都会出现乔治亚电影的Logo。
据外媒报道，上周二乔治亚州州长布赖恩·科姆普签署成为法律，预定将在2020年元旦生效。法案规定，在妊娠期第六周，也就是能检测到胎儿心跳的妊娠期禁止堕胎。
但是很多女性到妊娠六周时并不知道已经怀孕，晨吐等妊娠反应通常到第九周才出现。
1973年美国最高法院就“罗伊诉韦德案”（Roe vs Wade）做出判决，堕胎在大多数州成为合法。但围绕堕胎合法与否，45年来争议从未停歇，观点两极分化，甚至有不少人呼吁推翻“罗伊诉韦德案”的裁决，全面禁止堕胎。
自2016年大选和特朗普当选总统后， “捍卫生命” 反堕胎阵营声势大振， “捍卫生育权” 挺堕胎阵营声势相应升级。
美国已有不少州通过了类似的法案，今年5月15日阿拉巴马州通过非常严格的反堕胎法案。这项法律同时禁止对强暴或乱伦后产生的胎儿做流产，但允许对威胁母亲生命的胎儿采取堕胎手段。
不过这些法案是否真的实施，还要看美国最高法院如何判定。