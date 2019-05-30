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#时光观影团8城热血招募中#

免费观影，免费拿好礼的机会来啦！快看看有没有你的城市，北京/天津/西安/合肥/上海/南京/武汉/厦门，点图扫码报名，燥起来～

北京站

时间：2019年6月9日

地点：北京CBD万达店

招募人数：97位 时光影迷

报名二维码：









上海站

时间：2019年6月9日

地点：上海宝山万达广场店

招募人数：101位 时光影迷

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天津站

时间：2019年6月9日

地点：天津河东万达广场店

招募人数：103位 时光影迷

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武汉站

时间：2019年6月9日

地点：武汉汉街万达广场店

招募人数：86位 时光影迷

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厦门站

时间：2019年6月9日

地点：厦门万达影城SM广场店

招募人数：101位 时光影迷

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西安站

时间：2019年6月9日

地点：西安碑林万达广场店

招募人数：129位 时光影迷

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合肥站

时间：2019年6月9日

地点：合肥天鹅湖万达广场店

招募人数：120位 时光影迷

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南京站

时间：2019年6月9日

地点：南京新街口万达广场店

招募人数：117位 时光影迷

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其他城市，除了观影地点，招募人数不同外，流程环节都一样









参与方式：

1， 扫码填写报名信息，视为报名成功，但不算获得观影资格。

2， 我们将在6月4日18：00前，拉入选的影迷进《绝杀慕尼黑》观影群，进群视为获得观影资格。



