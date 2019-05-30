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今夏最燃电影《绝杀慕尼黑》超前点映场开启

还等什么？时光观影团8城热血招募中

2019-05-30 14:22:27 来源：Mtime时光网

快看看有没有你的城市，北京/天津/西安/合肥/上海/南京/武汉/厦门，点图扫码报名，燥起来～
今夏高燃口碑片《绝杀慕尼黑》超前点映
#时光观影团8城热血招募中#
免费观影，免费拿好礼的机会来啦！快看看有没有你的城市，北京/天津/西安/合肥/上海/南京/武汉/厦门，点图扫码报名，燥起来～
 
北京站
时间：2019年6月9日
地点：北京CBD万达店
招募人数：97位 时光影迷
报名二维码：
 

上海站
时间：2019年6月9日
地点：上海宝山万达广场店
招募人数：101位 时光影迷
报名二维码：
 
天津站
时间：2019年6月9日
地点：天津河东万达广场店
招募人数：103位 时光影迷
报名二维码：
 
武汉站
时间：2019年6月9日
地点：武汉汉街万达广场店
招募人数：86位 时光影迷
报名二维码：
 

厦门站
时间：2019年6月9日
地点：厦门万达影城SM广场店
招募人数：101位 时光影迷
报名二维码：
 
西安站
时间：2019年6月9日
地点：西安碑林万达广场店
招募人数：129位 时光影迷
报名二维码：
 
合肥站
时间：2019年6月9日
地点：合肥天鹅湖万达广场店
招募人数：120位 时光影迷
报名二维码：
 

南京站
时间：2019年6月9日
地点：南京新街口万达广场店
招募人数：117位 时光影迷
报名二维码：
 

其他城市，除了观影地点，招募人数不同外，流程环节都一样


参与方式：
1， 扫码填写报名信息，视为报名成功，但不算获得观影资格。
2， 我们将在6月4日18：00前，拉入选的影迷进《绝杀慕尼黑》观影群，进群视为获得观影资格。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 绝杀慕尼黑
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