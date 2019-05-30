以下与时光网的访谈，赫尔佐格谈及他在日本的发现，社交媒体如何改变了自我表现，以及他的下一步计划——一部关于前俄罗斯领导人米哈伊尔·戈尔巴乔夫的纪录片。

《家庭罗曼史有限公司》





Mtime：您对日本这个国家很熟悉吗？





赫尔佐格：不熟悉，但这也不是全新的体验。大约20年前，我参与了一部日本作曲家新歌剧的首演，所以我知道如何与日本人合作。另外，即使不会说日语也挺顺利的，当你看这些对话时，他们是顺畅轻松的。我和昨晚看过这部电影的日本人聊过，他说‘这完全就是我们的生活，像我们一样说话和做事。’





Mtime：影片采取的是非常游击风格的电影拍摄，感觉如何？













Mtime：影片是关于一家提供“虚假“关系和体验的公司，人们为何会想要使用这样的服务？





赫尔佐格：那是我们生活的一部分，是你去看魔术表演的原因，也是你去教堂的原因，比如在那儿他们告诉你，你会被天堂所接纳。你甚至可以祈祷，但是上帝永远不会回答。当你在Facebook或者其他社交媒体上，观看每天发布东西的时候，他们会全部反馈或者部分重塑自我。所以这几乎无处不在，是一种普遍存在。





Mtime：这背后的现实是什么？





赫尔佐格：背后的现实是围绕我们的巨大孤独感，这不仅是日本独有的现象。麻省理工正在研究机器人，但不是你在星球大战中看到的那些和你争斗、要毁灭你的机器人，而是陪伴机器人，非常非常甜美的毛茸茸生物，有大大的眼睛，可以读懂800多种不同的面部表情。我妻子见过它们，她说‘这些生物能对我做什么呢？’这个生物睁着大大的眼睛，将头侧转过来，用非常甜美的声音说，‘哦，你不相信我！’





我妻子说在五分钟之内，她已经完全着迷并爱上了这种陪伴。陪伴机器人能读懂的面部表情，远多过普通人能阅读的平均水平。我们知道互联网上的假新闻，当你置身一个好莱坞聚会，有相当数量的女士没有完全原装的乳房，而是人造的。





他们脸上做过15个整形手术，看起来就像是僵尸。他们认为这是真正女性气质的代表，而有些男性也将其视为女性气质，那才是所有事情中最最奇怪的。







新片中有一家提供“虚假“关系和体验的公司





Mtime：影片中的机器人酒店和机器人鱼真的非常惊人，您是在日本的时候发现这些的吗？





赫尔佐格：是的，制作人Roc Morin真的很好，是他带我进入这个主题的……他是我之前的电影学生，也是一位非常优秀的作家。他说日语，他对我说“沃纳，有些十分令人惊叹的东西。”于是他告诉了我一些信息，我说“这太大了，我们必须立刻去做。”我们放下了手边的一切，开始做了这个，我在同一时间做了另外两部电影。





Mtime：你做这部影片，是为了警告人们科技的危险性吗？





赫尔佐格：不是的，可怕的并不是那些类似于雇佣家庭成员这样的事情……真正可怕的是存在主义孤独感的数量巨大，这也是为何我们做这个影片。我们都知道不仅仅是日本，当谈及MIT的陪伴机器人时，非常清楚地指明了我们的方向，我们知道它正以强大的需求向我们走来。











Mtime：您是否觉得我们过多地关注电子设备了呢？





赫尔佐格：我不是，并没有，不好意思，我没有电子设备。我没有Facebook账户也没有Twitter，也许你会在网上遇见我，可能看见我的Facebook或者Twitter的账户，但那都是假的，都是伪造的，虚拟语音能够为你麻烦的爱情生活提供建议。





Mtime：你如何看待这些虚假账户？





赫尔佐格：你必须习惯它，自我表达不再像是以前的世界历史中那样，甚至不像20年前那样，但你不能阻止这种趋势。我将它们理解成我无偿的保镖，让它们在外面战斗，我甚至不用知道哪里是战场，就让它们争斗，我则是完全忽视它。







戈尔巴乔夫





HBO《切尔诺贝利》中大卫·丹席克扮演戈尔巴乔夫





Mtime：你的这部影片是在戈尔巴乔夫的纪录片之前还是之后制作的？





答：我上一次和戈尔巴乔夫谈话是在四月末，但四月中我就已经在东京拍樱花盛开了。当然，戈尔巴乔夫的纪录片很多是后期制作，有档案视频，工作非常紧张，所以可以算是同一时间。当然，同时我也在拍摄关于游牧人Bruce Chatwin的电影。





我在中国办了我二十部或者更多部电影的回顾展，香港、上海和北京都有。然后返回洛杉矶的途中，我在东京停留拍摄了前六天。夏天的时候，8月份，我不得不去澳大利亚中部拍摄Chatwin的电影，然后又在东京停留拍摄了8天。那就是我所有的拍摄日程。





游牧人Bruce Chatwin Mtime：戈尔巴乔夫电影是如何产生的呢？





答：我受一位朋友和同事Andre Singer的邀请，他曾制作过很多非常精彩的电影，并且作为制片人，和我合作已经超过了20年。而他已在德国东部和一个德国电视台约定好，要拍摄关于戈尔巴乔夫的电影，然后他突然给我打电话说“沃纳帮帮我！我需要有人能够对话。“我说，”当然，我可以做。“然后当然我拼命吸收知识。





我读了很多资料，并且和认识戈尔巴乔夫的人交谈等等。所以一开始我是被邀请的，而之后我在这个项目中越来越深入，然后我写了一些评论，开始涉及影片的叙述。





Mtime：即将到来的影片《Fortlandia》是怎样的？有什么可以告诉我们的吗？





赫尔佐格：嗯，这是一个关于亨利·福特的精彩故事，他在巴西丛林中获得了田纳西州那样大的土地，想要为他的汽车工厂控制橡胶供应。他也试图将美国清教徒小城的价值观移植到巴西丛林中来，而这从一开始就注定是一场灾难。与此同时，他儿子身上也有很大的戏剧感，只要他有机会就会在公共场合公开侮辱他儿子。目前，需要提供经费的是先导剧本。





当然它必须在巴西拍摄，还必须有一条大河，以及一些小的支流。但程序是，先导剧本需要被包括我在内的所有人通过，然后它们才会注资给接下来的四部剧本，看看是否能编织成更大型的叙事，比如限定电视剧系列。而只有在那些都获得批准之后，影片才能进入前期制作阶段。但是在真正开机之前，我可能都已经完成了18部其他的影片了。







亨利·福特





Mtime：要在丛林里拍摄，你绝对是最佳的导演人选。





答：是的，我理解这种想法。我知道如何应对丛林，我可以非常高效。好莱坞的每个人都害怕那里可能有狼蛛，美洲虎，蟒蛇......他们的态度就是懦夫的态度。