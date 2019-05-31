《哥斯拉》最初进入美国还是接受了一些改造。









《哥斯拉2》终极预告 “哥斯拉”不仅仅是电影史上最著名的怪兽形象之一，也是日本战后流行文化的标志性符号之一。哥斯拉诞生于1954年，它是比007历史还长的系列电影，这个日本国宝级的电影银幕形象，甚至远渡重洋，“渗透”好莱坞。





如今的哥斯拉不仅仅是一只怪兽，已升格为流行文化层面的一枚经典ICON，大家在银幕前畏惧它，在银幕后膜拜它，甚至恶搞它。









哥斯拉诞生记：核爆阴影的产物























特摄技术师圆谷朋友利光贞三负责做哥斯拉的造型，把霸王龙，禽龙等作为恐龙模型的原型。最初设计的哥斯拉头很大，手很小，经过几次修订后，在最后时做了靠近鳄鱼粗糙皮肤的东西，正好使人想到核武器的瘢痕疙瘩，酿成恐惧心理的东西，头部也变得更小，细微部分作出若干变更，成为哥斯拉造型的决定方案。





《哥斯拉》电影铁三角





直到1954年7月基本工作已结束，剧本决定草稿完成了。在摄制方式方面，哥斯拉也开创了一个片种——特摄片。由于动画片的制作水平还比较低，不足以表现激烈的战斗场面，特摄片就成为了唯一的选择：他们用精密细功搭建建筑模型，这只橡皮怪兽再来践踏破坏。





今天的电影技术让你很难想象：1954年，这个笨重的家伙是由人类披着一件重重的模拟皮套，在架空的银幕背景下演绎的。而他的同门师兄弟“奥特曼”，其实也如出一辙。镜头背后的秘密是这样的——塑料制的哥斯拉的布制玩偶，重量也有63公斤。手冢胜己，中岛春雄这个2个演员用交替方法进入布制玩偶饰演哥斯拉，他们破坏小型模型，在画面上显示出巨大的破坏力。





特摄片与当代电影赖以常用的电脑特技相比，最大区别在于省钱。曾经有种说法，特效一分钟烧完一百万元人民币，特摄一分钟烧完一百万日元。













这个成功，令东宝开始继续制作，第二年也就是1955年再次出动技术阵容完成《透明人》，《哥斯拉的逆袭》，《兽人雪人》3作品。





1956年，哥斯拉出口美国的梦想实现了。哥斯拉成为了首次在全美上映的日本电影：它先在纽约创造了长达47周的上演记录，也扩展了日本特摄技术的海外市场。







