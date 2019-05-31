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65岁的哥斯拉为什么能征服全世界

大银幕“怪兽之王”养成记

2019-05-31 08:14:54 来源：Mtime时光网

《哥斯拉》最初进入美国还是接受了一些改造。

　　时光网特稿 哥斯拉又来了！这只诞生于核爆炸的怪兽之王，在经历东宝公司28个版本的变迁后，被英国导演加里斯·爱德华斯带它又带回好莱坞，如今影片的续集《哥斯拉2：怪兽之王》又将再续前作中未完的故事，继续拓展“怪兽宇宙”。

《哥斯拉2》终极预告

　　“哥斯拉”不仅仅是电影史上最著名的怪兽形象之一，也是日本战后流行文化的标志性符号之一。哥斯拉诞生于1954年，它是比007历史还长的系列电影，这个日本国宝级的电影银幕形象，甚至远渡重洋，“渗透”好莱坞。

　　如今的哥斯拉不仅仅是一只怪兽，已升格为流行文化层面的一枚经典ICON，大家在银幕前畏惧它，在银幕后膜拜它，甚至恶搞它。

　　在《哥斯拉2：怪兽之王》上映之际，我们再来回溯下这支怪兽是如何征服不同文化、不同时代的观众的。

哥斯拉诞生记：核爆阴影的产物

　　1954年3月在马绍尔群岛比基尼环礁，美国进行氢弹实验，使日本的金枪鱼渔船“第五福龙丸”号被炸，船员1人死亡，开始蔓延着人们对氢弹的恐惧，对日本来说更是第三次的核武器受害。半年之后，这个事件成为了影片《哥斯拉》的开篇镜头。



　　哥斯拉电影三位创始人之一圆古英二，早就在脑海里有一个构想：就是拍一套超越人类所知的巨大生物袭击人类的怪兽电影，来挑战特摄怪兽电影力作《金刚》。不过此设想已超出了日本电影界的常识，而且理解到当时公司很难制作完成，所以设想方案也跟着结束了。

　　不过，对于制片人田中友幸来说，他把第五福龙丸被炸作题材，想出原始恐龙在比基尼环礁附近被氢弹实验弄醒，并且巨大化而复活袭击东京。最终，田中设想的这个情节被采用，本首部特摄怪兽电影开始被制造出来。

　　特摄技术师圆谷朋友利光贞三负责做哥斯拉的造型，把霸王龙，禽龙等作为恐龙模型的原型。最初设计的哥斯拉头很大，手很小，经过几次修订后，在最后时做了靠近鳄鱼粗糙皮肤的东西，正好使人想到核武器的瘢痕疙瘩，酿成恐惧心理的东西，头部也变得更小，细微部分作出若干变更，成为哥斯拉造型的决定方案。

《哥斯拉》电影铁三角

　　直到1954年7月基本工作已结束，剧本决定草稿完成了。在摄制方式方面，哥斯拉也开创了一个片种——特摄片。由于动画片的制作水平还比较低，不足以表现激烈的战斗场面，特摄片就成为了唯一的选择：他们用精密细功搭建建筑模型，这只橡皮怪兽再来践踏破坏。

　　今天的电影技术让你很难想象：1954年，这个笨重的家伙是由人类披着一件重重的模拟皮套，在架空的银幕背景下演绎的。而他的同门师兄弟“奥特曼”，其实也如出一辙。镜头背后的秘密是这样的——塑料制的哥斯拉的布制玩偶，重量也有63公斤。手冢胜己，中岛春雄这个2个演员用交替方法进入布制玩偶饰演哥斯拉，他们破坏小型模型，在画面上显示出巨大的破坏力。

　　特摄片与当代电影赖以常用的电脑特技相比，最大区别在于省钱。曾经有种说法，特效一分钟烧完一百万元人民币，特摄一分钟烧完一百万日元。


　　1954年11月3日，首部《哥斯拉》电影上映，虽然这不是初次公开，但仍大受欢迎。东宝获得大约超过制造费的1亿5000万日元的票房记录，当时观影的人数有961万人次。圆谷英二荣获特殊技术部门奖，同年更得到日本电影技术奖。

　　这个成功，令东宝开始继续制作，第二年也就是1955年再次出动技术阵容完成《透明人》，《哥斯拉的逆袭》，《兽人雪人》3作品。

　　1956年，哥斯拉出口美国的梦想实现了。哥斯拉成为了首次在全美上映的日本电影：它先在纽约创造了长达47周的上演记录，也扩展了日本特摄技术的海外市场。

　　不过，从电影拍摄来讲，当时的美国电影人其实对1954版的《哥斯拉》非常看重，虽然笨拙的皮套和粗劣的虚构背景看起来有些傻，但当时这种特殊技术成为了美国人眼中的行业标杆，甚至美国人有些羡慕。而《环太平洋》上映后，很多人也议论这部影片简直是导演德尔·托罗写给《哥斯拉》式影片的一封情书。

作者：绿毛水怪 Todd Gilchrist   编辑：日灼

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 哥斯拉 哥斯拉2：怪兽之王

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